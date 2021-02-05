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    • 06.02.2021 01:34
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    • 06.02.2021 01:34
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    Karizmasıyla dillerde! EDHO'nun Hızır Ali Çakırbeyli'si hakkındaki şaşırtan gerçek! Yalçın Hafızoğlu meğerse...

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Hızır Ali Çakırbeyli hakkındaki gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Yakışıklılığıyla adından söz ettiren Yalçın Hafızoğlu dizide Hızır Çakırbeyli'nin oğlunu canlandırıyor. Yakışıklı oyuncu hakkındaki bilgiler hayranları tarafından merak edilirken ortaya çıkan gerçekler de duyanları şaşırttı. İşte EDHO'nun Hızır Ali Çakırbeyli'si hakkındaki şaşırtan bilgiler...

    EDHO'nun Hızır Ali'si hakkındaki şaşırtan gerçek

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Hızır Ali Çakırbeyli hakkındaki gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Yakışıklılığıyla adından söz ettiren Yalçın Hafızoğlu dizide Hızır Çakırbeyli'nin oğlunu canlandırıyor.

    Yakışıklı oyuncu hakkındaki bilgiler hayranları tarafından merak edilirken ortaya çıkan gerçekler de duyanları şaşırttı.

    İşte EDHO'nun Hızır Ali Çakırbeyli'si hakkındaki şaşırtan bilgiler...

    YALÇIN HAFIZOĞLU KİMDİR?
    Yalçın Hafızoğlu 1989 yılında İstanbul'da doğdu. 2012 yılında Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

    1999 - 2002 yılları arasında Yücel Berrak' tan davul (bateri) eğitimi aldı. 2014 yılında Nazan Koçak, 2015 yılında Deniz Erdem, 2016 yılında Endemol Shine Türkiye bünyesinde Süeda Çil, Destan Batmaz ve Berna Adıgüzel' den oyunculuk eğitimleri aldı.

    'Kiralık Aşk' TV dizisinde 'Selim' karakterini ardından 'Keşif' sinema filminde 'Roy' karakterini canlandırdı ve halen 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde 'Hızır Ali Çakırbeyli' karakterini canlandırmaktadır.

        Murat Ünalmış: Kayseri


        Ahu Tuğba: İstanbul

        Necati Şaşmaz: Elazığ

            Nihat Nikerel: Çorum


            Nurgül Yeşilçay: Afyon


            Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı


                Hilal Altınbilek - İzmir


                Bensu Soral - Bursa


                Tamer Karadağlı - Kars

                    Burak Özçivit - Gaziantep


                    Didem Balçın - Ankara

                    Celal Yonat - Sivas
                        Haberler Magazin Karizmasıyla dillerde! EDHO'nun Hızır Ali Çakırbeyli'si hakkındaki şaşırtan gerçek! Yalçın Hafızoğlu meğerse...