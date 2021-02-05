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    • 06.02.2021 01:13
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    dizisinin 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: "Akıncı yakalandı"

    Başrollerinde ve Büşra Develi'nin olduğu dizisinin 7. bölüm fragmanı "Akıncı yakalandı" başlığıyla yayınlandı. Peki, AKINCI'nın yeni bölümünde neler olacak? İşte atv'nin sevilen dizisi AKINCI'nın yeni bölüm fragmanı...


    ATV ekranlarında yayınlanan, cuma akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi AKINCI, yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Dizinin yayınlanan son on bölümünde aksiyon tavan yaparken izleyiciler yeni bölüm fragmanını heyecanla beklemeye başladı.

    AKINCI YAKALANDI
    Başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin olduğu AKINCI dizisinin 7. bölüm fragmanı "Akıncı yakalandı" başlığıyla yayınlandı.

    ATV'de yayınlanan, cuma akşamlarının sevilen dizisi AKINCI, 6. yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi.



    "LUCAS'I BEN ÖLDÜRTTÜM"
    Dizinin yeni bölümünde Cevdet'in itirafı Nergis'i şoke etti. Lucas'ı "ben öldürttüm" diyen Cevdet, "Benim kızımın hayatına kasteden insanın bir hayatı olmaz, olamaz!" ifadelerini kullandı.



    Bu sahne, AKINCI izleyicisinden tam not aldı.




        ''YALVARMANIN İŞE YARAMADIĞI ZAMANLAR VARDIR...''
        Akıncı'yı kovalarken kaza yapan Kemal hastanede yaşam mücadelesi verirken gizlediği gerçekler açığa çıkar. Köksal, Lukas'ı ele geçirecekken ortaya çıkan Cüneyt dengeleri bozar. Köksal yakalandığını düşünürken geçmişine dair beklemediği bir sürprizle karşılaşır. Nergis, Cüneyt'in şüpheli hareketlerini görüntülerken elindeki bilgileri emniyetle paylaşma konusunda kararsızdır. Lukas meselesinin çözülmesi Cevdet'i rahatlatırken, Nergis de babasının gerçek yüzüyle tanışır. Nergis'in elindeki görüntüleri almak isteyen Cüneyt bir plan yapar ama beklemediği sorunlarla karşılaşır. Cüneyt'in planı Nergis ve Fatih'in yakınlaşmasına sebep olur. Birlikte ülke gündemine bomba gibi düşen bir haberin ihbarına giderler.



        SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
        Lukas'ın ellerinden kaçması Fatih ve Orhan arasında gerilime sebep olur. Lukas, hedefindeki Akıncı'yı ortadan kaldırmadan ülkeyi terk etmemek için harekete geçer. Cevdet de Lukas'ın peşindedir.

        Nergis, Cevdet ve geçmişiyle ciddi bir yüzleşme yaşarken Kemal'in hayatında hiç bilinmeyen bir gerçek açığa çıkar. Orhan, Lukas'ın izini sürerken birileri tarafından kaçırılır.

        Lukas ülkeden çıkamadan tuzağa düşerken, Kemal ve Akıncı karşı karşıya gelir.

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