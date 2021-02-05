ATV ekranlarında yayınlanan, cuma akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi AKINCI, yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Dizinin yayınlanan son on bölümünde aksiyon tavan yaparken izleyiciler yeni bölüm fragmanını heyecanla beklemeye başladı.
AKINCI YAKALANDI
Başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin olduğu AKINCI dizisinin 7. bölüm fragmanı "Akıncı yakalandı" başlığıyla yayınlandı.
ATV'de yayınlanan, cuma akşamlarının sevilen dizisi AKINCI, 6. yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi.
"LUCAS'I BEN ÖLDÜRTTÜM"
Dizinin yeni bölümünde Cevdet'in itirafı Nergis'i şoke etti. Lucas'ı "ben öldürttüm" diyen Cevdet, "Benim kızımın hayatına kasteden insanın bir hayatı olmaz, olamaz!" ifadelerini kullandı.
Bu sahne, AKINCI izleyicisinden tam not aldı.