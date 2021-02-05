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    • 05.02.2021 19:37
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    • 05.02.2021 21:10
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    ! izle! Cüneyt tüm dengeleri bozuyor…

    ! izle seçeneği akşam saatlerinde yoğunlukla araştırılan bilgilerden biri oldu. ATV’de Cuma akşamları yayınlanan dizi yeni başlamasına ragmen konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Yeni bölümde Cüneyt tüm dengeleri bozuyor. Köksal’ın geçmişle ilgili öğrendiği gerçeğin ne olduğu merak edilmeye başlandı. İşte yaşanacaklar...

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    Akıncı 6. bölüm canlı izle! Akıncı son bölüm izle! Cüneyt tüm dengeleri bozuyor…

    ATV'de Cuma akşamı yayınlanan Akıncı dizisini canlı izlemek için haberimizdeki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Dizinin yayınlanmasına sadece dakikalar kaldı ve heyecan arttı. İzleyiciler arama motorları üzerinden Akıncı 6. bölüm canlı izle! Akıncı son bölüm izle sorgulamalarını sıklıkla yapıyor. Başrollerinde Şükrü Özyıldız'ın yer aldığı Akıncı dizisinin yeni bölümü izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.

    AKINCI 6. BÖLÜMÜ ATV CANLI YAYIN İLE İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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    ''Yalvarmanın işe yaramadığı zamanlar vardır...''

    Akıncı'yı kovalarken kaza yapan Kemal hastanede yaşam mücadelesi verirken gizlediği gerçekler açığa çıkar. Köksal, Lukas'ı ele geçirecekken ortaya çıkan Cüneyt dengeleri bozar. Köksal yakalandığını düşünürken geçmişine dair beklemediği bir sürprizle karşılaşır. Nergis, Cüneyt'in şüpheli hareketlerini görüntülerken elindeki bilgileri emniyetle paylaşma konusunda kararsızdır. Lukas meselesinin çözülmesi Cevdet'i rahatlatırken, Nergis de babasının gerçek yüzüyle tanışır. Nergis'in elindeki görüntüleri almak isteyen Cüneyt bir plan yapar ama beklemediği sorunlarla karşılaşır. Cüneyt'in planı Nergis ve Fatih'in yakınlaşmasına sebep olur. Birlikte ülke gündemine bomba gibi düşen bir haberin ihbarına giderler.

    SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Lukas'ın ellerinden kaçması Fatih ve Orhan arasında gerilime sebep olur. Lukas, hedefindeki Akıncı'yı ortadan kaldırmadan ülkeyi terk etmemek için harekete geçer. Cevdet de Lukas'ın peşindedir.
    Nergis, Cevdet ve geçmişiyle ciddi bir yüzleşme yaşarken Kemal'in hayatında hiç bilinmeyen bir gerçek açığa çıkar. Orhan, Lukas'ın izini sürerken birileri tarafından kaçırılır.
    Lukas ülkeden çıkamadan tuzağa düşerken, Kemal ve Akıncı karşı karşıya gelir.

        ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ KİMDİR?

        Şükrü Özyıldız, 18 Şubat 1988 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Annesi Rum, babası ise Karadenizli'dir. Kendisinden iki yaş küçük bir kız kardeşi vardır. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünü kazanıp İstanbul'da bir yıl okuduktan sonra yeniden sınava girerek Ege Üniversitesi'nde işletme bölümünü okumaya başlamış daha sonra da Erasmus'la Portekiz'e gitmiştir.

        Küçüklüğünden beri dövüş sporlarına merakı olan Özyıldız, Portekiz'de kafes dövüşlerine katılmıştır. Daha sonra kafes dövüşlerini bıraktığını açıklayan Şükrü Özyıldız, hiperaktifliğini dizi setlerinde bastırdığını söylemiştir. Yurt dışında oyunculukla ilgili bir workshopa katılan oyuncu, bunun ardından oyunculuğu çok sevdiğine karar verip Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almaya karar vermiştir.

        Birçok tiyatro oyununda, reklamlarda ve dizilerde rol alan oyuncu ekranlarda ilk olarak 2011 yılında Derin Sular adlı dizide görülmüştür.

        2013 yılında Star TV ekranlarında yayımlanan Benim Hala Umudum Var dizisinde başrollerini Gizem Karaca ve Berk Oktay ile paylaşmış daha sonra ise 2013 yılında da ilk sinema filmi Neva'da başrol oynamıştır.

        2014-2015 yılında Şeref Meselesi dizisinde Emir karakterini canlandırmıştı.

        2015'te, Star TV'de yayımlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizide Eren karakterini canlandırmıştır. 2016 yılında Show TV'de yayımlanan Kış Güneşi adlı dizide Efe-Mete karakterlerini canlandırdı. Dizi düşük reytinglerden dolayı 18. bölümde final yapmıştır.
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        Haberler Magazin Akıncı 6. bölüm canlı izle! Akıncı son bölüm izle! Cüneyt tüm dengeleri bozuyor…