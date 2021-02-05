Akıncı 6. bölüm canlı izle! Akıncı son bölüm izle! Cüneyt tüm dengeleri bozuyor…

ATV'de Cuma akşamı yayınlanan Akıncı dizisini canlı izlemek için haberimizdeki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Dizinin yayınlanmasına sadece dakikalar kaldı ve heyecan arttı. İzleyiciler arama motorları üzerinden Akıncı 6. bölüm canlı izle! Akıncı son bölüm izle sorgulamalarını sıklıkla yapıyor. Başrollerinde Şükrü Özyıldız'ın yer aldığı Akıncı dizisinin yeni bölümü izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.
AKINCI 6. BÖLÜMÜ ATV CANLI YAYIN İLE İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AKINCI SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
''Yalvarmanın işe yaramadığı zamanlar vardır...''
Akıncı'yı kovalarken kaza yapan Kemal hastanede yaşam mücadelesi verirken gizlediği gerçekler açığa çıkar. Köksal, Lukas'ı ele geçirecekken ortaya çıkan Cüneyt dengeleri bozar. Köksal yakalandığını düşünürken geçmişine dair beklemediği bir sürprizle karşılaşır. Nergis, Cüneyt'in şüpheli hareketlerini görüntülerken elindeki bilgileri emniyetle paylaşma konusunda kararsızdır. Lukas meselesinin çözülmesi Cevdet'i rahatlatırken, Nergis de babasının gerçek yüzüyle tanışır. Nergis'in elindeki görüntüleri almak isteyen Cüneyt bir plan yapar ama beklemediği sorunlarla karşılaşır. Cüneyt'in planı Nergis ve Fatih'in yakınlaşmasına sebep olur. Birlikte ülke gündemine bomba gibi düşen bir haberin ihbarına giderler.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Lukas'ın ellerinden kaçması Fatih ve Orhan arasında gerilime sebep olur. Lukas, hedefindeki Akıncı'yı ortadan kaldırmadan ülkeyi terk etmemek için harekete geçer. Cevdet de Lukas'ın peşindedir.
Nergis, Cevdet ve geçmişiyle ciddi bir yüzleşme yaşarken Kemal'in hayatında hiç bilinmeyen bir gerçek açığa çıkar. Orhan, Lukas'ın izini sürerken birileri tarafından kaçırılır.
Lukas ülkeden çıkamadan tuzağa düşerken, Kemal ve Akıncı karşı karşıya gelir.