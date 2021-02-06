Biletini çat diye kesiyor masumluk faslı bitti! Çukurova'da üst üste gelen üçüncü veda! O oyuncu meğer...

Soluksuz izlenen Bir Zamanlar Çukurova'da özellikle son haftalarda izleyicileri heyecanı giderek katlanıyor. Hünkar Yaman (Vahide Perçin) ve Yılmaz'ın (Uğur Güneş) peş peşe vedalarının çok konuşulduğu dizide flaş bir ayrılık daha yaşanacağı iddiası herkesi şaşırttı. Seyircilerin henüz Yılmaz'ın dramatik bir biçimde ölerek diziye veda etmesinin şokunu atlatamamışken bir ayrılık daha yaşayabileceği iddiaları şok etkisi yarattı. Dizide Behice karakterine Esra Dermancıoğlu'nun diziye veda edeceği son günlerde konuşulan iddialar arasındaki yerini korumaya devam ediyor. Behice'nin intihar ederek dizinin hikayesine veda edeceği tahminler arasında bulunuyor.
BİR AYRILIK DAHA
Bir Zamanlar Çukurova geçtiğimiz hafta çok acı bir veda yaşadı. Çukurova macerasının başından bu yana oyuncu kadrosunda olan, Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş diziye veda etti.
İzleyicinin dizi başladığından bu yana en çok bağırına bastığı karakterlerden biri olan Yılmaz'ın vedası herkesi sarstı. Diziye ölerek veda eden Uğur Güneş'in ardından bir veda haberi daha alacağımız iddia edildi. Peki Bir Zamanlar Çukurova'ya veda edeceği iddia edilen o isim kim?
ÇUKUROVA MACERASI SONA MI ERİYOR?
Bir Zamanlar Çukurova'ya sonradan Behica karakteriyle dahil olan başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun veda edeceği iddiası sosyal medyaya bomba gibi düştü. İddialara göre; intihar ederek veda edecek Esra Dermancıoğlu.