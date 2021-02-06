Biletini çat diye kesiyor masumluk faslı bitti! Çukurova'da üst üste gelen üçüncü veda! O oyuncu meğer...

Soluksuz izlenen Bir Zamanlar Çukurova'da özellikle son haftalarda izleyicileri heyecanı giderek katlanıyor. Hünkar Yaman (Vahide Perçin) ve Yılmaz'ın (Uğur Güneş) peş peşe vedalarının çok konuşulduğu dizide flaş bir ayrılık daha yaşanacağı iddiası herkesi şaşırttı. Seyircilerin henüz Yılmaz'ın dramatik bir biçimde ölerek diziye veda etmesinin şokunu atlatamamışken bir ayrılık daha yaşayabileceği iddiaları şok etkisi yarattı. Dizide Behice karakterine Esra Dermancıoğlu'nun diziye veda edeceği son günlerde konuşulan iddialar arasındaki yerini korumaya devam ediyor. Behice'nin intihar ederek dizinin hikayesine veda edeceği tahminler arasında bulunuyor.

BİR AYRILIK DAHA

Bir Zamanlar Çukurova geçtiğimiz hafta çok acı bir veda yaşadı. Çukurova macerasının başından bu yana oyuncu kadrosunda olan, Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş diziye veda etti.