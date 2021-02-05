Kırmızı Oda’ya bomba transfer! Bir kez daha başarılı oyunculuğu ile adından söz ettirdi!

Daha önce Kurtlar Vadisi'nde rol alan ve başarılı oyunculuğu ile ödüle layık görülen İpek Tenolcay Kırmızı Oda yeni bölümde izleyici karşısına çıkarak herkesi şaşırttı. Birbirinden heyecanlı sahneleri ile izleyicileri ekrana kilitleyen ve yeni bölüm oyuncularıyla dikkat çeken Kırmızı Oda'da İpek Tenolcay sürprizi çok sevindirdi. Nazlı'nın annesi karakterine hayat veren İpek Tenolcay usta oyunculuğunu bir kez daha göstermiş oldu. İpek Tenolcay kimdir? Sorusunun yanıtı da sıkça araştırılanlar arasında yer aldı.
KIRMIZI ODA YENİ OYUNCUSU İPEK TENOLCAY KİMDİR?
12 Temmuz 1970 tarihinde dünyaya gelen güzel kadın oyuncu 48 yaşındadır. Uzun bir dönem mankenlik yapan İpek Tenolcay 1996 senesinde Şehnaz Tango dizisi ile oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Mankenlik ve oyunculuğun yanı sıra sunucu olarakta görev alan İpek Tenolcay iyi derecede İngilizce bilmektedir.
İpek Tenolcay 1992 – 1996 yılları arasında Nurettin Ersoy ile bir evlilik gerçekleştirmiş ve ayrılmışlardır. Bu evliliğinden Yağmur Ersoy isminde bir kızı vardır.
Klavye Delikanlıları ve Atv ekranlarında yayınlanan Seviyor Sevmiyor dizisinde rol almış, ardından Vatanım Sensin dizisinde Kraliçe Sofia karakterini canlandırmıştır. Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Nesrin Çakır karakteri ile izleyicinin ilgisini kazanan güzel oyuncu Erkenci Kuş dizisinde rol aldı.
İpek Tenolcay'ın yer aldığı filmler ve diziler:
Bana baba dedi, Gönül Hırsızı, Bana adını sor, Esir Sultan, Yamak Ahmet, Kurtlar Vadisi Pusu, Umutsuz Ev Kadınları, Yabangülü, Cam kırıkları, Ayrılık, Ankara Cinayeti, Yalan Dünya, Sev Kardeşim, 3 kadın, Kayıt Dışı, Kimsesiz zaman tasvirleri, Kumsaldaki izler, Abdülhamit Düşerken, Baykuşların saltanatı, Yeşil ışık, Örümcek, Hemşerim, Şehnaz Tango,Klavye Delikanlıları , Seviyor Sevmiyor dizilerinde rol alan İpek Tekneolcay son olarakta Erkenci Kuş dizisinde rol almıştır.