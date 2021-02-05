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    • 06.02.2021 00:03
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    • 06.02.2021 00:03
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    Kırmızı Oda’ya bomba transfer! Bir kez daha başarılı oyunculuğu ile adından söz ettirdi!

    Kırmızı Oda’ya bomba transfer izleyiciler oyunculuğuna hayran kaldı. TV8’de yeni başlamasına ragmen ilgiyle izlenen Cuma akşamları yayınlanan Kırmızı Oda dizisinin güçlü oyuncu kadrosuna yeni kişiler eklenmeye devam ediyor. Kurtlar Vadisi’ndeki oyunculuğu ile çok konuşulan isim bir kez daha adından söz ettirdi. Kırmızı Oda’da Nazlı karakterinin annesi rolünü üstlenen gündemde en çok konuşulan isimlerden biri oldu. İşte İpek Tenolcay hakkında merak edilen bilgiler…

    takvim.com.tr
    Kırmızı Oda’ya bomba transfer!

    Daha önce Kurtlar Vadisi'nde rol alan ve başarılı oyunculuğu ile ödüle layık görülen İpek Tenolcay Kırmızı Oda yeni bölümde izleyici karşısına çıkarak herkesi şaşırttı. Birbirinden heyecanlı sahneleri ile izleyicileri ekrana kilitleyen ve yeni bölüm oyuncularıyla dikkat çeken Kırmızı Oda'da İpek Tenolcay sürprizi çok sevindirdi. Nazlı'nın annesi karakterine hayat veren İpek Tenolcay usta oyunculuğunu bir kez daha göstermiş oldu. İpek Tenolcay kimdir? Sorusunun yanıtı da sıkça araştırılanlar arasında yer aldı.

    KIRMIZI ODA YENİ OYUNCUSU İPEK TENOLCAY KİMDİR?

    12 Temmuz 1970 tarihinde dünyaya gelen güzel kadın oyuncu 48 yaşındadır. Uzun bir dönem mankenlik yapan İpek Tenolcay 1996 senesinde Şehnaz Tango dizisi ile oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Mankenlik ve oyunculuğun yanı sıra sunucu olarakta görev alan İpek Tenolcay iyi derecede İngilizce bilmektedir.

    İpek Tenolcay 1992 – 1996 yılları arasında Nurettin Ersoy ile bir evlilik gerçekleştirmiş ve ayrılmışlardır. Bu evliliğinden Yağmur Ersoy isminde bir kızı vardır.

    Klavye Delikanlıları ve Atv ekranlarında yayınlanan Seviyor Sevmiyor dizisinde rol almış, ardından Vatanım Sensin dizisinde Kraliçe Sofia karakterini canlandırmıştır. Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Nesrin Çakır karakteri ile izleyicinin ilgisini kazanan güzel oyuncu Erkenci Kuş dizisinde rol aldı.

    İpek Tenolcay'ın yer aldığı filmler ve diziler:

    Bana baba dedi, Gönül Hırsızı, Bana adını sor, Esir Sultan, Yamak Ahmet, Kurtlar Vadisi Pusu, Umutsuz Ev Kadınları, Yabangülü, Cam kırıkları, Ayrılık, Ankara Cinayeti, Yalan Dünya, Sev Kardeşim, 3 kadın, Kayıt Dışı, Kimsesiz zaman tasvirleri, Kumsaldaki izler, Abdülhamit Düşerken, Baykuşların saltanatı, Yeşil ışık, Örümcek, Hemşerim, Şehnaz Tango,Klavye Delikanlıları , Seviyor Sevmiyor dizilerinde rol alan İpek Tekneolcay son olarakta Erkenci Kuş dizisinde rol almıştır.

        KIRMIZI ODA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

        Gerçek hayatta yaşanmış ve artık yaşamlarında bir tıkanıklığa sebep olarak acı veren gerçek kesitlerin kaleme alınarak canlandırıldığı Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları ile ilgili hikâyeleri canlandırılıyor. Kırmızı Oda dizisinde izleyici ile buluşacak olan her hayat hikâyesinin altında yatan korkuları, acıları, sevinçleri, mutluluk ve hüzünleri irdelenirken izleyicinin de ruhunun kapalı kapıları aralanarak belki de kendi yaşamlarını sorgulayacakları kendinden birer parça bulacaklardır. Psikiyatri kliniğe gelen hastalar, o güne kadar kendilerinin dahi akıllarına getirmekten korktukları ve kimseye söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de o hikâyelerde kendi bugünleri, geçmişleri ve geleceklerine dair izleri fark ederek yaşamlarını sorgulayacakları etkileyici bir dram psikolojik dizisi olacak.
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        Haberler Magazin Kırmızı Oda’ya bomba transfer! Bir kez daha başarılı oyunculuğu ile adından söz ettirdi!