1979 yılında Eelenor Plak firmasından çıkmış son 45'liği olan ve müzikleri kendisine ait olan Dilek Taşı/Sevmek Nedir ki isimli albümünde çok değişik tarzı ile tam anlamı ile müzikte bir devrim yaratmıştır. Ayrıca bu dönemde ilk filmi olan Dilek Taşı isimli filmde başrol oynamış ve Müzik ve Ben isimli üçüncü LP'yı çıkarmıştır. Bu LP gerek Gülden Karaböcek açısından gerekse Türk müzik tarihi açısından önemli bir çalışmadır... Gülden Karaböcek bu dönemden sonra artık kendisini her alanda kanıtlamış profesyonel, ölümsüz bir sanatçıdır artık. 1987 yılında Bir Mucize Allah'ım isimli Türkiye'nin ilk CD'sini çıkarmıştır. 1980 yalında yoğun istek üzerine İzmir Fuarında assolist olarak sahneye çıkmıştır.

Ayrıca; Dilek Taşı, Duyar mısın Feryadımı, Hasretinle Yaşanmıyor, Kenar Mahalle, Sevsen Ne Olurdu, Ağlıyorsam Yaşıyorum isimlerinde 6 tane sinema filminde başrol oynamış çok başarılı bir oyuncudur. Başlıca hit olmuş eserleri; Dilek Taşı, Sürünüyorum, Kırılsın Ellerim, Ayrılık Kolyesi, Ağlıyorsam Yaşıyorum, Duyar mısın Feryadımı, Küstüm Sana Dünya, Mahşer Gününde, İki Kelime, Sen Evlisin, Sevsen Ne Olurdu, Bugün gibi pek çok hit olmuş esere imzasını atmıştır. Yüzlerce şarkısı olup birçoğunun bestesi ve düzenlemeleri kendisine aittir. 35'in üzerinde albümü vardır.Son olarak 2004 yılında Murathan Mungan'ın Söz Vermiş Şarkılar isimli albümünde Otel Odaları isimli şarkı ile yer aldı.