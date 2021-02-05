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    • Magazin
    • 05.02.2021 22:22
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    • 05.02.2021 22:22
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    nda birbirinden değerli sesler bir arada! ?

    nda birbirinden değerli sesler bir arada. Merakla ve heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından heyecanlı bekleyiş daha da arttı. Her hafta Cumartesi akşamı Star TV’de izleyicilerle buluşan ve ilgiyle seyredilen eğlence program yine izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Peki ? İbrahim Tatlıses’in sunuculuğu ile ekrana gelecek olan İbo Show yeni bölüme dair bilgileri haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    İbo Show 12. bölüm fragmanında birbirinden değerli sesler bir arada!

    İbo Show 9 yıl aradan sonra yeniden izleyicilerle buluşmaya başladı. İbo Show 12. bölüm fragmanı merakla bekleniyordu ve yayınlandı. Her hafta olduğu gibi yine birbirinden güzel konuklarla izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Peki 6 Şubat İbo Show konukları kimler? Yarın akşam saat 20:00'de Star TV'de yayınlanacak olan İbo Show'un yeni bölüm konuklarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

    İBO SHOW 12. BÖLÜM FRAGMANI

    İBO SHOW YENİ BÖLÜM KONUKLARI KİMLER?

    İbo Show'un bu haftaki konukları Gülden Karaböcek, Kamuran Akkor, Ayşe Mine, Faruk Tınaz ve Ahmet Selçuk İlkan olacak.

    AHMET SELÇUK İLKAN KİMDİR?

    Ahmet Selçuk İlkan 26 Ekim 1955 yılında Adana'da dünyaya geldi. Şair ve şarkı sözü yazarı olarak tanınan, 66 yaşındaki İlkan, küçük yaşlarda şiirler yazmaya başladı.İlk ve orta öğrenimini ayrı yerde tamamladı. Lise yıllarında yazdığı ve çeşitli sanat dergilerinde yayınlanan şiirleri ile dikkat çekti. 1973 yılında yüksek öğrenimini tamamlamak üzere Berlin'e şehrine gitti. Berlin Teknik Üniversitesinde Mimarlık eğitimini sürdürürken bir yandan da sanat çalışmalarına devam etti.

    O zamanların ünlü dergileri arasında yer alan Hayat Dergisi`nin düzenlediği "aşk" konulu şiir yarışmasında 'Hatırlar mısın?' isimli şiiriyle ilk birincilik ödülünü kazandı.1976 yılında mimarlık öğrenimini yarım bırakarak Türkiye`ye dönerek, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümüne giren sanatçı, 1978'de profesyonel şarkı sözü yazarlığına başladı. 1980'de üniversiteden mezun olan Ahmet Selçuk İlkan'ın 1000'den fazla eseri bulunmaktadır. Kendisini ayrılıkların şairi, yalnızlıkların ozanı ve kısaca (ad ve soyadının baş harflerinden yola çıkarak) ASİ olarak tanımlayan sanatçı, bugüne kadar altı kitap, on şiir albümü yayınlamış, televizyon kanallarında çeşitli programlar yapmış ve konserler vermiştir. 5 tane sinema filminde rol almıştır.

        KİTAPLARI:

        *Ayrılıkların Şairi, Kora yayınları, 16. baskı

        *Yakılacak Şiirler, Kora yayınları, 10. baskı

        *Adım Yalnızlık Benim, Kora yayınları, 7. baskı

        *Gitmeler Bana Kaldı, Kora yayınları, 7. baskı

        *Bir Gülü Sevdim, Kora yayınları, 8. baskı

        *Erkekler Hep Yalnız Ağlar, Kora yayınları, 8. baskı

        *Bir Akrep Sevdası 1. Baskı

        GÜLDEN KARABÖCEK KİMDİR?

        Gülden Karaböcek 4 kasım 1953 Ankara doğumlu olup çocukluğu kısmen İstanbul'da geçmiştir. Müzik hayatına annesinin teşviki ile henüz çocuk yaşlarda başlamıştır. Sanatçımızın toplumun her kesimi tarafından beğenilen çok değişik bir ses rengi ve çok felsefi bir müzikal tarzı vardır. Çıkardığı ilk 45'likleri Yazılanlar Gelir Başa/Garip Kaldım, Hayat Defteri/Dünyaya Geldim Neden isimleri ile türkü-arabesk tarzda Pathe firmasından çıkmıştır. Ayrıca bu albümlerde Sayın Orhan Gencebay bağlaması ile kendisine eşlik etmiştir. Bu iki albümden sonra sanatçımız Şah Plak firmasından türkü ve aranjman tarzda 10 tane 45'lik çıkarmıştır.

        1979 yılında Eelenor Plak firmasından çıkmış son 45'liği olan ve müzikleri kendisine ait olan Dilek Taşı/Sevmek Nedir ki isimli albümünde çok değişik tarzı ile tam anlamı ile müzikte bir devrim yaratmıştır. Ayrıca bu dönemde ilk filmi olan Dilek Taşı isimli filmde başrol oynamış ve Müzik ve Ben isimli üçüncü LP'yı çıkarmıştır. Bu LP gerek Gülden Karaböcek açısından gerekse Türk müzik tarihi açısından önemli bir çalışmadır... Gülden Karaböcek bu dönemden sonra artık kendisini her alanda kanıtlamış profesyonel, ölümsüz bir sanatçıdır artık. 1987 yılında Bir Mucize Allah'ım isimli Türkiye'nin ilk CD'sini çıkarmıştır. 1980 yalında yoğun istek üzerine İzmir Fuarında assolist olarak sahneye çıkmıştır.

        Ayrıca; Dilek Taşı, Duyar mısın Feryadımı, Hasretinle Yaşanmıyor, Kenar Mahalle, Sevsen Ne Olurdu, Ağlıyorsam Yaşıyorum isimlerinde 6 tane sinema filminde başrol oynamış çok başarılı bir oyuncudur. Başlıca hit olmuş eserleri; Dilek Taşı, Sürünüyorum, Kırılsın Ellerim, Ayrılık Kolyesi, Ağlıyorsam Yaşıyorum, Duyar mısın Feryadımı, Küstüm Sana Dünya, Mahşer Gününde, İki Kelime, Sen Evlisin, Sevsen Ne Olurdu, Bugün gibi pek çok hit olmuş esere imzasını atmıştır. Yüzlerce şarkısı olup birçoğunun bestesi ve düzenlemeleri kendisine aittir. 35'in üzerinde albümü vardır.Son olarak 2004 yılında Murathan Mungan'ın Söz Vermiş Şarkılar isimli albümünde Otel Odaları isimli şarkı ile yer aldı.
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        Haberler Magazin İbo Show 12. bölüm fragmanında birbirinden değerli sesler bir arada! 6 Şubat İbo Show konukları kimler?