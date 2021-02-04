Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta pek çok hesaplaşma ardı ardına yaşandı. Yayınlanan bölümleriyle milyonlarca izleyicisini ekran başına kilitleyen dizide Kimsesiz Doğan, Cihan'ın mekanını soymaya giden Hamdi'nin karşısına çıkarak tüm paralara yine el koydu. Fuat ise kendisini aradığını öğrendiği Ceylan'ı geçirdi. Ayrıca Ceylan ve Bahar'ın elinde olduğuna dair görüntüleri ise Hızır Çakırbeyli'ye gönderdi. Bu olayların ardından büyük bir sinir krizi yaşayan Hızır Çakırbeyli ne yapacağını bilemedi. Heyecan dolu bölümün ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 181. BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Bundan sonra dost most tanımam, ezer geçerim!"

Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'nin tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı devre dışı bırakır ve Fuat'ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar.