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    • Magazin
    • 04.02.2021 16:12
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    • 04.02.2021 16:12
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    Yuları boynuna doladı! : Foyasını ilmek ilmek işleyecek

    Yuları boynuna doladı! izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Ceylan'ın Ceylan'ı öldürmesi neticesinde Yaman, Cihan'ın yeğeni Özcan'ı kullanarak Hızır Ali ve Didem'e büyük bir tuzak kurdurdu. Ancak Hızır Ali kendisini ve yanındakileri koruyarak saldırı yapan herkesi etkisiz hale getirdi. Fuat, kendisini bulmak isteyen Ceylan'ı ve yanındaki Bahar'a yolda tuzak kurarak ele geçirdi ve Ceylan'ın ensesine öldürmek için silahı dayadı. Son sahnenin ardından izleyiciler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm fragmanını bekliyor.

    takvim.com.tr
    EDHO 182. bölüm fragmanı yayında mı?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta pek çok hesaplaşma ardı ardına yaşandı. Yayınlanan bölümleriyle milyonlarca izleyicisini ekran başına kilitleyen dizide Kimsesiz Doğan, Cihan'ın mekanını soymaya giden Hamdi'nin karşısına çıkarak tüm paralara yine el koydu. Fuat ise kendisini aradığını öğrendiği Ceylan'ı geçirdi. Ayrıca Ceylan ve Bahar'ın elinde olduğuna dair görüntüleri ise Hızır Çakırbeyli'ye gönderdi. Bu olayların ardından büyük bir sinir krizi yaşayan Hızır Çakırbeyli ne yapacağını bilemedi. Heyecan dolu bölümün ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 181. BÖLÜMDE NELER OLDU?

    "Bundan sonra dost most tanımam, ezer geçerim!"

    Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'nin tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı devre dışı bırakır ve Fuat'ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar.

    Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan yetmiyormuş gibi şimdi de eşi Ceylan'ın hayatı için endişe etmeye başlar. Hızır Çakırbeyli yeni oyunu sevdiklerinin canını kurtarmak için kurar.

    Didem'i kaçırma girişiminde başarısız olan Kaya, bedelini canıyla öder. İdris reis oğlu Kaya'yı toprağa vermenin acısını Hızır Çakırbeyli ve Haşmet Façalı'dan çıkarmak ister.

        Yaman Korkmaz'ın çevirdiği oyuna düşen İdris Reis, eski defterleri açarak memleketten akrabalarını çağırır. Çakırbeyli ailesi tüm çabalarına rağmen yeni bir muhalif edinmiştir.

        İdris Reis'e, doğru yolu göstermeye çalışan Tufan Reis ise arada kalır. Ortalığı sakinleştirmek için yaptığı her hamlede başarısız olan Hızır Çakırbeyli de artık yeni bir mücadeleye hazırdır.

        Yaman Korkmaz, çevirdiği oyunlarına bir yenisini daha ekleyerek Ceylan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırdığı Cihan'ın yeğeni Özcan'ı ekler.

            Özcan'ı Hızır Ali'nin üzerine salan Yaman Korkmaz bir taşla iki kuş vurma niyetindedir. Yaman'ın bu hamlesi Façalılar ve İdris Reis arasındaki rekabeti daha da hareketlendirecektir.

            Hayriye Çakırbeyli'nin ani kaybı Çakırbeylilerin yanı sıra tüm dostlarını derinden sarsmıştır. Hızır Çakırbeyli yasını tutarken bir yandan da içlerindeki hainin peşine düşer.

            Hızır Çakırbeyli annesinin kabrinde vasiyetini yerine getirmek için sabahlarken bir yandan da haini ortaya çıkarmak için kurduğu planı devreye sokar.

                Eşi Ceylan Çakırbeyli'nin de yardımıyla kendisine kurulan pusudan sağ çıkan Hızır Çakırbeyli, başka bir şokta hainin Ebru çıkmasından yaşar. Ceylan Çakırbeyli'nin her zaman yanında olan Ebru, ailenin ve yeraltı dünyasının bütün sırlarını bağlı olduğu şebekeye bildirmiştir.

                Hayriye Çakırbeyli'nin vasiyetiyle Ebru'ya evlenme teklifi eden Behzat Façalı'ya ise sevenleri durumu anlatmak için plan yapar. Ebru'nun hainliğini öğrenen Behzat Façalı, sinirini ise evlerine baskın yapan Kaya'dan alır.
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                Haberler Magazin Yuları boynuna doladı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm fragmanı: Foyasını ilmek ilmek işleyecek