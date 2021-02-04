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    • Magazin
    • 04.02.2021 15:42
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    • 04.02.2021 15:42
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    ’da kıran kırana mücadele! ? Gerginlik hat safhada…

    ’da kıran kırana mücadele bu akşam izleyicilerle buluşacak. Salı günü yaşanan elemenin ardından bugün ödül oyunu için canla başla mücadele edecek olan Ünlüler ve Gönüllüler takımlarından kazananın hangi takım olacağı merak konusu. TV8’in fenomen yarışması bu akşam yine izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Peki ? Gerginlik hat safhada, parkurda Steven’in sevinç gösterisi rakip takımı rahatsız edecek. İşte yaşanacaklar…

    takvim.com.tr
    Survivor’da kıran kırana mücadele!

    Survivor'da bu akşam heyecan dolu bir ödül oyunu oynanacak ve şimdiden izleyiciler heyecanlı bekleyişe başladı. 4 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazanacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ada kaynamaya devam ediyor ve yarışmacılar arasındaki gerginlik sürüyor. Batuhan Steven'in davranışlarını eleştiriyor. Survivor yeni bölüm fragmanı haberimizde yer alıyor. İşte yaşanacak gelişmeler…

    SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? (2 ŞUBAT)

    Survivor iletişim ödülünü geçtiğimiz hafta ünlüler takımı kazanmış ve Instagram hesaplarından fotoğraf paylaşmışlardı. Bu haftanın iletişim ödülünün kazananı ünlüler oldu.
    Yarışmacıların aileleri ve sevdikleri ile iletişim kurabildikleri yarışma ödülü için mücadele başladı ve izleyiciler kazanan takımı merak ediyor. 2 Şubat Survivor iletişim ödülü ise yarışmacıların arkadaşlarından gelen fotoğraflı mesajlar oldu.

    GÖNÜLLÜLER TAKIMI SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Rakiplerinden en yüksek oyu alan yarışmacı Poyraz oldu ve böylelikle eleme potasındaki adaylığı da düşmüş oldu. En çok you alan ikinci isim ise Dora oldu.


    SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

    Gönüllüler takımından SMS birincisi olan Poyraz, Ayşe'yi eleme potasına soktu. Dora ise Reşat'ın ismini Verdi. Diğer isim ise Duygu'ydu.

        SURVİVOR KİM ELENDİ? (2 ŞUBAT)

        Yarışma hayallerine veda eden olan isim Duygu oldu

        SURVİVOR YARIŞMACISI STEVEN KİMDİR?

        Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden 2011'de Türkiye'ye gelmiş. Lise ve üniversiteyi Türkiye'de okudu. Steven Salam, 2019'da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun oldu. Türkiye'de futbolda oynayan Steven Salam, Süper Amatör Lig ekiplerinden İzmir Karayolları spor'da forma giydi.

        WAKANDA FOREVER NE DEMEK?

        Wakanda hayali biridir ülkedir ve Afrika'da yer alır. Wakanda, geçmişini ve kültürünü daha da genişleten 2018 yapımı Kara Panter filminde öne çıkıyor. Wakandalılar, işaret dilinde sarılmayı temsil eden bir hareketten esinlenerek kollarını çapraz bir şekilde omuzlarına dayayarak oluşturdukları "Wakanda Forever" adını verdikleri Wakanda selamıyla birbirlerini selamlıyor.
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        Haberler Magazin Survivor’da kıran kırana mücadele! 4 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazanacak? Gerginlik hat safhada…