Survivor'da bu akşam heyecan dolu bir ödül oyunu oynanacak ve şimdiden izleyiciler heyecanlı bekleyişe başladı. 4 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazanacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ada kaynamaya devam ediyor ve yarışmacılar arasındaki gerginlik sürüyor. Batuhan Steven'in davranışlarını eleştiriyor. Survivor yeni bölüm fragmanı haberimizde yer alıyor. İşte yaşanacak gelişmeler…
SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? (2 ŞUBAT)
Survivor iletişim ödülünü geçtiğimiz hafta ünlüler takımı kazanmış ve Instagram hesaplarından fotoğraf paylaşmışlardı. Bu haftanın iletişim ödülünün kazananı ünlüler oldu.
Yarışmacıların aileleri ve sevdikleri ile iletişim kurabildikleri yarışma ödülü için mücadele başladı ve izleyiciler kazanan takımı merak ediyor. 2 Şubat Survivor iletişim ödülü ise yarışmacıların arkadaşlarından gelen fotoğraflı mesajlar oldu.
GÖNÜLLÜLER TAKIMI SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Rakiplerinden en yüksek oyu alan yarışmacı Poyraz oldu ve böylelikle eleme potasındaki adaylığı da düşmüş oldu. En çok you alan ikinci isim ise Dora oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?
Gönüllüler takımından SMS birincisi olan Poyraz, Ayşe'yi eleme potasına soktu. Dora ise Reşat'ın ismini Verdi. Diğer isim ise Duygu'ydu.