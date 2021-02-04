GÖNÜLLÜLER TAKIMI SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?



Rakiplerinden en yüksek oyu alan yarışmacı Poyraz oldu ve böylelikle eleme potasındaki adaylığı da düşmüş oldu. En çok you alan ikinci isim ise Dora oldu.



SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?



Gönüllüler takımından SMS birincisi olan Poyraz, Ayşe'yi eleme potasına soktu. Dora ise Reşat'ın ismini Verdi. Diğer isim ise Duygu'ydu.