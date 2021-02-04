Wakanda nedir? Nerede? Wakanda Forever ne demek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Survivor 2021 ilgiyle izleniyor ve yarışmacıların hayatları da merak konusu oluyor. Peki Survivor Steven kimdir? Survivor 2021 Gönüllüler takımında mücadele veren Steven Salam'ın sevinirken "Wakanda Forever" sözleri de izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. İşte tüm detaylar…
Stan Lee ve Jack Kirby tarafından yaratılan Wakanda, ilk olarak Fantastic Four filminde göründü. Wakanda, Captain America: Civil War (2016), Black Panther (2018), Avengers: Infinity War (2018) ve Avengers: Endgame (2019) gibi filmlerde görünmesiyle popülerlik kazandı.
Wakanda, Marvel Comics'te geçen hayali bir ülkedir. Wakandalılar, işaret dilinde sarılmayı temsil eden bir hareketten ilham alarak kollarını çapraz bir şekilde omuzlarına dayayarak oluşturdukları selamlama şekline "Wakanda Forever" adını veriyor.
WAKANDA FOREVER SELAMLAŞMASININ YAYGINLAŞMASI
Filmin anlatımındaki temel gerilim, yeni Kara Panter T'Challa'nın, Wakanda'yı kral olarak saklama ve savunma sadakati ile sarsılan dünyaya sınırlarının ötesindeki yardım etme vicdanı arasında parçalanmış olmasıdır. Erik Killmonger daha sonra tahtı ele geçirmek için Wakanda'ya gelir - T'Challa'nın Wakanda'nın izolasyonculuğunu sona erdirme arzusunu yansıtır, ancak Wakanda'nın gelişmiş teknolojilerini ve silahlarını kullanarak dış dünyayı fethederek. Sonuçta T'Challa, Killmonger'ı yener ve Wakanda'nın gerçek doğasını Birleşmiş Milletler'deki bir konuşmasında dünyaya açıklamaya karar verir. Filmin popülaritesi, dünyanın dört bir yanındaki sporcular ve ünlüler arasında zaferlerinin ardından "Wakanda Forever" selamlarını atma eğilimine yol açtı.