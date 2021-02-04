WAKANDA FOREVER SELAMLAŞMASININ YAYGINLAŞMASI

Filmin anlatımındaki temel gerilim, yeni Kara Panter T'Challa'nın, Wakanda'yı kral olarak saklama ve savunma sadakati ile sarsılan dünyaya sınırlarının ötesindeki yardım etme vicdanı arasında parçalanmış olmasıdır. Erik Killmonger daha sonra tahtı ele geçirmek için Wakanda'ya gelir - T'Challa'nın Wakanda'nın izolasyonculuğunu sona erdirme arzusunu yansıtır, ancak Wakanda'nın gelişmiş teknolojilerini ve silahlarını kullanarak dış dünyayı fethederek. Sonuçta T'Challa, Killmonger'ı yener ve Wakanda'nın gerçek doğasını Birleşmiş Milletler'deki bir konuşmasında dünyaya açıklamaya karar verir. Filmin popülaritesi, dünyanın dört bir yanındaki sporcular ve ünlüler arasında zaferlerinin ardından "Wakanda Forever" selamlarını atma eğilimine yol açtı.