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    • Magazin
    • 04.02.2021 16:12
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    • 04.02.2021 16:13
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    ile gündeme geldi! ne anlama gelir? Wakanda nerede?

    yarışmasıyla birlikte kelimesinin anlamı ve Wakanda’nın konumu, gündeme geldi. takımında yarışan , oyunlarda aldığı galibiyet sevincini “Wakanda Forever” sözleriyle dile getiriyor. Wakanda ilk olarak # 52'de göründü ve ve tarafından yaratıldı. Peki, Wakanda forever ne demek? Wakanda nerede?

    takvim.com.tr
    Wakanda forever ne anlama gelir? Wakanda nerede?

    Wakanda nedir? Nerede? Wakanda Forever ne demek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Survivor 2021 ilgiyle izleniyor ve yarışmacıların hayatları da merak konusu oluyor. Peki Survivor Steven kimdir? Survivor 2021 Gönüllüler takımında mücadele veren Steven Salam'ın sevinirken "Wakanda Forever" sözleri de izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. İşte tüm detaylar…

    Stan Lee ve Jack Kirby tarafından yaratılan Wakanda, ilk olarak Fantastic Four filminde göründü. Wakanda, Captain America: Civil War (2016), Black Panther (2018), Avengers: Infinity War (2018) ve Avengers: Endgame (2019) gibi filmlerde görünmesiyle popülerlik kazandı.

    Wakanda, Marvel Comics'te geçen hayali bir ülkedir. Wakandalılar, işaret dilinde sarılmayı temsil eden bir hareketten ilham alarak kollarını çapraz bir şekilde omuzlarına dayayarak oluşturdukları selamlama şekline "Wakanda Forever" adını veriyor.

    WAKANDA FOREVER SELAMLAŞMASININ YAYGINLAŞMASI

    Filmin anlatımındaki temel gerilim, yeni Kara Panter T'Challa'nın, Wakanda'yı kral olarak saklama ve savunma sadakati ile sarsılan dünyaya sınırlarının ötesindeki yardım etme vicdanı arasında parçalanmış olmasıdır. Erik Killmonger daha sonra tahtı ele geçirmek için Wakanda'ya gelir - T'Challa'nın Wakanda'nın izolasyonculuğunu sona erdirme arzusunu yansıtır, ancak Wakanda'nın gelişmiş teknolojilerini ve silahlarını kullanarak dış dünyayı fethederek. Sonuçta T'Challa, Killmonger'ı yener ve Wakanda'nın gerçek doğasını Birleşmiş Milletler'deki bir konuşmasında dünyaya açıklamaya karar verir. Filmin popülaritesi, dünyanın dört bir yanındaki sporcular ve ünlüler arasında zaferlerinin ardından "Wakanda Forever" selamlarını atma eğilimine yol açtı.

        NBA tarihini en önemli oyuncuklarından LeBron James ve dünyanın başarılı Formula sürücülerinden Lewis Hamilton'ın, Chadwick Boseman'ı Wakanda selamıyla uğurlaması mirasının yaşamaya devam edeceğini gösteriyor.

        SURVIVOR STEVEN KİMDİR?

        Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyetinden 2011'de Türkiye'ye gelmiş. Ve lise ve üniversiteyi Türkiye'de okudu.Steven Salam, 2019'da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun oldu.Geçen sene şampiyon olan ve 1. Amatörden Süper Amatöre çıkan İzmir Karayollar (Yolspor) takımında oynadığını belirten Steven Salam "Şimdi ise asıl maceraya gidiyorum SURVİVORA" sözleri ile yarışmaya dair duygularını açıkladı.
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