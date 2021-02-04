Yemekteyiz yetmedi Masterchef'e katıldı o da yetmedi Survivor! Oradan oraya gezen Yasin Obuz'dan 'Olmaz olsun' dedirten rezillik... Sosyal medya kullananların yakından tanıdığı Yasin Obuz sırasıyla, Kısmetse Olur, Yemekteyiz, Masterchef ve Survivor'da yer almıştı. Şimdilerde müzik kariyeri için ilk adımı atan ve şarkılar çıkaran Yasin Obuz çok konuşulmaya devam ediyor. Yasin Obuz, Söylemezsem Olmaz programın büyük bir suçlamayla karşı karşıya kaldı. Programda 'Böyle rezillik olmaz olsun', 'Böyle fenomen olmaz olsun' sloganıyla haber paylaşıldı. İşte detaylar...
Söylemezsem Olmaz programıyla geçmişi olan Yasin Obuz, henüz Masterchef'e gitmeden önce; Yemekteyiz programına katıldığı sıralarda; küfürleri sebebiyle Söylemezsem Olmaz sunucularıyla neredeyse birbirine girmişti. Sonradan özür dileyerek hatasını kabul eden Obuz; bu durumdan kurtulmuş ve program sunucularıyla barışmıştı. Bugün ise yaşananlar şaşırttı. Söylemezsem Olmaz programında Yasin'in geçmiş halleri ve şimdiki halleri paylaşıldı. "Olay, Olay, Olay" diyerek sunumu başlayan Yasin Obuz haberinde; Yasin Obuz'un ortaya çıkan rezalet görüntüleri olduğu iddia edildi. Hatta kan dondurduğu dahi iddia edildi.
Yasin Obuz'un yurtdışında bir ülkeye gittiği ve oradaki kadınlarla dalga geçtiği belirlendi. İlk kadına; "burada kilise nerede" diyip dalga geçen Obuz, diğer kadına ise "Pakize abla napıyon abla, uzun zamandır görünmüyorsun" diyor. Kadınlar; bu durumdan oldukça rahatsız bir yüz ifadesine bürünüyor.