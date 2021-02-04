Yasin Obuz canlı yayında şu açıklamaları yaptı: "Merhabalar, herkese iyi yayınlar diliyorum. Bu tarz şeyle karşınıza geldiğimiz için gerçekten komik bir durum fakat beni üzen bir durum. Ama ne yapayım, mecbur insanların geçmişini kimse silemez, bu bir gerçek! Ben Taner'in adını anmak istemiyorum, prim vermek istemiyorum. Siz adını anarak prim veriyorsunuz. Hapis cezası almış ve bu suçlarından dolayı ülkeyi terk etmek zorunda kalmış ve Rum tarafında yaşayan bir insandan bahsediyoruz. Taner önceden de böyle bir insandı, onu düzeltmek için psikolojik tedavi almasına kadar yardımcı oldum….