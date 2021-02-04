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    • Magazin
    • 04.02.2021 16:23
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    • 04.02.2021 16:23
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    yetmedi 'e katıldı o da yetmedi ! Oradan oraya gezen 'dan 'Olmaz olsun' dedirten rezillik

    İlk olarak 'de yayınlanan programında yer alan, sonrasında 'de izleyici karşısına çıkan ile TV 8'e ilk adımını atan, peşine önce ardından 'ye katılan, tüm bunlar olurken sosyal medyada da birbirinden ilginç skandallara imzasını atan şimdilerde de müzik sektöründe yer almaya başladı. Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Yasin Obuz şu sıralar şoke eden suçlamalarla karşı karşıya. Önceki gün 'İstanbul City' adlı şarkısı için Twitter'da paralı trend topic olduğu iddia edilen Yasin Obuz'un suçlamalarla karşı karşıya kaldığı yer ise programı.

    Yasin Obuz'dan 'Olmaz olsun' dedirten rezillik

    Yemekteyiz yetmedi Masterchef'e katıldı o da yetmedi Survivor! Oradan oraya gezen Yasin Obuz'dan 'Olmaz olsun' dedirten rezillik... Sosyal medya kullananların yakından tanıdığı Yasin Obuz sırasıyla, Kısmetse Olur, Yemekteyiz, Masterchef ve Survivor'da yer almıştı. Şimdilerde müzik kariyeri için ilk adımı atan ve şarkılar çıkaran Yasin Obuz çok konuşulmaya devam ediyor. Yasin Obuz, Söylemezsem Olmaz programın büyük bir suçlamayla karşı karşıya kaldı. Programda 'Böyle rezillik olmaz olsun', 'Böyle fenomen olmaz olsun' sloganıyla haber paylaşıldı. İşte detaylar...

    Söylemezsem Olmaz programıyla geçmişi olan Yasin Obuz, henüz Masterchef'e gitmeden önce; Yemekteyiz programına katıldığı sıralarda; küfürleri sebebiyle Söylemezsem Olmaz sunucularıyla neredeyse birbirine girmişti. Sonradan özür dileyerek hatasını kabul eden Obuz; bu durumdan kurtulmuş ve program sunucularıyla barışmıştı. Bugün ise yaşananlar şaşırttı. Söylemezsem Olmaz programında Yasin'in geçmiş halleri ve şimdiki halleri paylaşıldı. "Olay, Olay, Olay" diyerek sunumu başlayan Yasin Obuz haberinde; Yasin Obuz'un ortaya çıkan rezalet görüntüleri olduğu iddia edildi. Hatta kan dondurduğu dahi iddia edildi.

    Yasin Obuz'un yurtdışında bir ülkeye gittiği ve oradaki kadınlarla dalga geçtiği belirlendi. İlk kadına; "burada kilise nerede" diyip dalga geçen Obuz, diğer kadına ise "Pakize abla napıyon abla, uzun zamandır görünmüyorsun" diyor. Kadınlar; bu durumdan oldukça rahatsız bir yüz ifadesine bürünüyor.

        Ardından kiliseye giden Yasin Obuz; imam nikahı kıyıldığını söylüyor. Sonrasında ise kilise papazının odasının kapısını çalarak rahatsız ediyor. Bunu yaparken ise "kapıyı çalamda iki günah çıkartsın" diyerek kendince espri yapıyor. Ardından kilise de "a… k..." diyerek oldukça şaşırtıcı bir küfür ediyor.

        Küfür, hakaret, kadına şiddet vurgusu yapılan Söylemezsem Olmaz programında Yasin Obuz'un ülkemizi ve milletimizi yurtdışında çok kötü lans ettiği iddia edildi. "Ne ararsanız var" diye slogan atılan Yasin Obuz'la ilgili "sözde fenomen vakası" başlığı da atıldı. Ardından ise Yasin Obuz canlı yayına katıldı.

        Yasin Obuz canlı yayında şu açıklamaları yaptı: "Merhabalar, herkese iyi yayınlar diliyorum. Bu tarz şeyle karşınıza geldiğimiz için gerçekten komik bir durum fakat beni üzen bir durum. Ama ne yapayım, mecbur insanların geçmişini kimse silemez, bu bir gerçek! Ben Taner'in adını anmak istemiyorum, prim vermek istemiyorum. Siz adını anarak prim veriyorsunuz. Hapis cezası almış ve bu suçlarından dolayı ülkeyi terk etmek zorunda kalmış ve Rum tarafında yaşayan bir insandan bahsediyoruz. Taner önceden de böyle bir insandı, onu düzeltmek için psikolojik tedavi almasına kadar yardımcı oldum….

            "Sonra ben üniversiteyi bitirdikten sonra ondan ayrıldım, baktım olacak gibi durmuyor ondan ayrıldım. O Gördüğünüz görüntülerin tamamı 7-8-10 yıl önceki görüntüler. Tekrar tekrar önümüze gelmesinin bir anlamı yok. Taner her ay benden haraç istedi, eğer göndermezsen videolarını yayınlarım diyor." Yasin'in açıklamalarına bakılırsa; geçmişinden oldukça pişman ve bazı şeylerin öne getirilmesini istemiyor. Bu anlamda Taner Tolga Tarlacı ise Yasin Obuz'u ifşalamaya devam ediyor.

            Yasin Obuz her ne kadar Masterchef ve Survivor'la şöhretine şöhret katmış olsa da, Kısmetse Olur programıyla ekrana çıktığı ifşa olmuştu. Buradaki düzgün diksiyonu herkesi şaşırtmıştı.

            Yasin Obuz'un sonraki durağı ise Yemekteyiz. Burada da oldukça olaylı bir şekilde yarışan Yasin Obuz sonrasında bildiğiniz üzere Masterchef ve Survivor 2020'ye katıldı ve adından epey söz ettirdi.
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            Haberler Magazin Yemekteyiz yetmedi Masterchef'e katıldı o da yetmedi Survivor! Oradan oraya gezen Yasin Obuz'dan 'Olmaz olsun' dedirten rezillik