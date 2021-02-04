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    • Magazin
    • 04.02.2021 16:43
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    • 04.02.2021 16:45
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    ? 5. sezon fragmanı yayınlandı mı?

    Gündemde sıkça araştırılanlar arasında ? Sorusu yer alıyor. Film ve dizi severler yeni sezonları yakından takip ediyor. Netflix’te yayınlanan ve 4 sezonu boyunca ilgiyle izlenen dizisinin 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? Yeni sezon araştırmalarına başlayan dizinin fenomenleri dizinin final yapacağına dair iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını da merak ediyor. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    La Casa De Papel 5. sezon ne zaman çıkacak?

    La Casa De Papel 5. sezon ne zaman çıkacak? La Casa De Papel 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanan bilgiler arasında yer aldı. Tüm dünyada izlenme rekorları kıran fenomen dizilerden biri olan La Casa De Papel dizisinin 5.sezonu için heyecan dolu bekleyiş başladı. Güçlü oyuncu kadrosuna kimlerin ekleneceği ve konunun nasıl ilerleyeceği de merak konusu. İşte ayrıntılar…

    LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    La Casa De Papel dizisinin 4. sezonu 2020 Nisan ayının ilk haftası seyirciyle buluştu. 8 bölümlük sezonun ardından 5. sezon için bekleyiş başladı. Dizinin yapımcısı Alex Pina yaptığı açıklamada, dördüncü sezonun iyi gitmesi durumunda 5. sezon çekimlerine başlanacağını bildirmişti. Ancak başlayacağı tarih hakkında bir açıklama yapılmadı.

    LA CASA DE PAPEL FİNAL Mİ YAPIYOR?

    La Casa De Papel final yapıyor iddiaları gerçeği yansıtmıyor.

    İşte detaylar;

    LA CASA DE PAPEL 4. SEZONDA NELER YAŞANDI?

    1. bölüm özeti: Öfke ve üzüntü, ekip içindeki gerilimi yükseltir. Yas tutmakta olan Profesör, cüretkâr ve tehlikeli bir kaçma girişiminde bulunur.

    2. bölüm özeti: Palermo, yaptıklarıyla grubu şaşırtır. Sierra, sorguladığı kişiyi bir anlaşma yapmaya zorlar. Profesör, abisinin düğününü anımsar.

        3. bölüm özeti: Profesör'ün köstebeği, mesajını çadırdaki kişiye iletmeye çalışır. Denver'ın Monica ile Rio'nun dostluğu konusunda duyduğu kıskançlık daha da artar.

        4. bölüm özeti: Geçmişte Berlin, Gandia'nın operasyonun başına bela olacağını tahmin eder. Sierra'nın Lizbon'u sorgulaması kişisel bir açıklamaya yol açar.

        5. bölüm özeti: Denver gerçek kimliğini gizleyen birinden yardım ister. Çevrelerindeki tehlike yoğunlaşırken Nairobi ekibini motive etmeye çalışır.

            6. bölüm özeti: Nairobi'nin rehin alınmasının ardından Gandia ekiple pazarlık yapar. Profesör, ekibini kurtarmak için çaresizce yeni bir plan arayışına girer.

            7. bölüm özeti: Grup, içlerinden birinin uğradığı saldırının ardından sarsılr. Profesör ise revize ettiği planı ekibin yeni üyelerinin ve Palermo'nun yardımıyla uygulamaya koyar.

            8. bölüm özeti: Profesör, Benjamin ve diğerleri, Lizbon'u kurtarmaya çalışır.

            Tokyo, öfkesi nedeniyle plana karşı duyduğu inancı yitirmek üzeredir. Sierra dizginleri eline alır.
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