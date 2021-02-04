La Casa De Papel 5. sezon ne zaman çıkacak? La Casa De Papel 5. sezon fragmanı yayınlandı mı? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanan bilgiler arasında yer aldı. Tüm dünyada izlenme rekorları kıran fenomen dizilerden biri olan La Casa De Papel dizisinin 5.sezonu için heyecan dolu bekleyiş başladı. Güçlü oyuncu kadrosuna kimlerin ekleneceği ve konunun nasıl ilerleyeceği de merak konusu. İşte ayrıntılar…
LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
La Casa De Papel dizisinin 4. sezonu 2020 Nisan ayının ilk haftası seyirciyle buluştu. 8 bölümlük sezonun ardından 5. sezon için bekleyiş başladı. Dizinin yapımcısı Alex Pina yaptığı açıklamada, dördüncü sezonun iyi gitmesi durumunda 5. sezon çekimlerine başlanacağını bildirmişti. Ancak başlayacağı tarih hakkında bir açıklama yapılmadı.
LA CASA DE PAPEL FİNAL Mİ YAPIYOR?
La Casa De Papel final yapıyor iddiaları gerçeği yansıtmıyor.
İşte detaylar;
LA CASA DE PAPEL 4. SEZONDA NELER YAŞANDI?
1. bölüm özeti: Öfke ve üzüntü, ekip içindeki gerilimi yükseltir. Yas tutmakta olan Profesör, cüretkâr ve tehlikeli bir kaçma girişiminde bulunur.
2. bölüm özeti: Palermo, yaptıklarıyla grubu şaşırtır. Sierra, sorguladığı kişiyi bir anlaşma yapmaya zorlar. Profesör, abisinin düğününü anımsar.