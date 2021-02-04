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    • Magazin
    • 05.02.2021 00:07
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    • 05.02.2021 00:17
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    Bu akşam ekranlara gelen ? Yine büyük bir mücadele vardı ve Ünlüler, Gönüllüler takımı en iyi performansı sergilemek için kıyasıya rekabet içerisindeydi. Peki izleyicileri ekrana kilitleyen bu zorlu mücadelede galip gelen taraf hangisi oldu? Daha sonra ise eğlenceli dakikaların yaşandığı ve sonunda güzel bir ödül olan Anlat Bakalım oyunu vardı. Peki ? Işte yaşananlar…

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    Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

    Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 4 Şubat Survivor Anlat Bakalım oyununu kim kazandı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanan bilgiler arasında yer alıyor. TV8'in fenomen yarışması akşam kuşağında yayınlanıyor ve ilgiyle takip ediliyor. Yine güzel bir ödül oyunu için karşı karşıya gelen Ünlüler ve Gönüllüler takımlarındna hangisi galip geldi? Eğlenceli dakikaların yaşandığı Survivor Anlat Bakalım oyununu kim kazandı?

    SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Perşembe akşamı ödül oyunu için ünlüler ve gönüllüler mücadele etti. Başa baş giden iki takımdan birinin kazanması durumunda ödül pizza oldu. Zorlu parkura çıkan yarışmacılar enfes pizza için yarışıyor. Eleme heyecanının ardından iki takım da sonraki oyunlara yemek yemiş olarak çıkmanın hayalini kuruyor. 10'a 8 skor ile İsmail Balaban'ın atışıyla ödül ünlüler takımının oldu.

    SURVİVOR ANLAT BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Ünlüler ve gönüllülerin takımlarındaki arkadaşlarına kelime anlattığı ve onların da bilmesini beklediği anlat bakalım yarışmasında 4 Şubat ödülü ise muhallebi oldu. Zorlu kelimler karşısında en çok bilen takım ödülün sahibi oluyor. Kazanan takım Ünlüler oldu.

    GÖNÜLLÜLER TAKIMI SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Rakiplerinden en yüksek oyu alan yarışmacı Poyraz oldu ve böylelikle eleme potasındaki adaylığı da düşmüş oldu. En çok you alan ikinci isim ise Dora oldu.

    SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

    Gönüllüler takımından SMS birincisi olan Poyraz, Ayşe'yi eleme potasına soktu. Dora ise Reşat'ın ismini Verdi. Diğer isim ise Duygu'ydu.

    SURVİVOR KİM ELENDİ? (2 ŞUBAT)

    Yarışma hayallerine veda eden olan isim Duygu oldu

        SURVİVOR POYRAZ KİMDİR?

        Survivor 2021 kadrosunda olan Yiğit Poyraz, arkadaşlarının kendisine soyadı ile hitap ettiği için kendisine Poyraz denildiğini açıkladı. 26 Aralık 1994 doğumlu olan yarışmacı 1.80 boyunda. Aslen İzmirli olan yarışmacı Bodrum'da büyüdüğünü aktardı.
        2009 yılında Robert Kolej'ini yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşti. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümü kazandı. 1 yıl boyunca Sydney Uni'de exchange programı ile eğitim aldı.
        8 yaşından beri basketbol oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir ailesi ile birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor. Başarılı isim fitness ile ilgileniyor.
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