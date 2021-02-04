Bir dönemi salladı! Kurtlar Vadisi’nin Polat’ı Necati Şaşmaz hakkındaki o bilgi şaşırttı! Bakın nereliymiş...

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle bir döneme damga vuran Necati Şaşmaz hakkındaki gerçek duyanları şaşırttı.
Uzun zamandır her hangi bir dizi ya da film projesinde yer almayan Şaşmaz hakkındaki bilgiler merak edilirken o detay hayrete düşürdü.
İşte İşte Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdarı Necati Şaşmaz hakkındaki bilgiler ve diğer ünlülerin memleketleri…
İŞTE TAM ADI
Tam adı Muhammed Necati Şaşmaz'dır. 15 Aralık 1971 yılında Elazığ`da doğdu. Asıl mesleği turizmcilik olan Şaşmaz, eğitimini Kanada'da tamamladı. ABD`de 6 sene kalan Şaşmaz, 2001 yılında bir süreliğine ailesini ziyarete geldiği sırada geri dönüş uçak biletini 11 Eylül 2001 tarihine aldı.
Amerika`da yaşanan saldırılar sebebiyle uçağı Amerika'ya varamadan geri dönen Şaşmaz, sonradan ailesinin çekinceleri ve ısrarı üzerine Amerika'ya dönmekten vazgeçti.
MEMLEKETİ: ELAZIĞ / HARPUT
Hayatına Türkiye'de devam etme kararı alan Necati Şaşmaz, Ankara'da sigorta acentesi açtı. Çok geçmeden İstanbul`da Osman Sınav`la bir iş görüşmesine oturdu. Kendisine bir yapımın senaryo ekibinde yer alması teklifi geleceğini beklentisi ile görüşmeye gitti.