Bir dönemi salladı! Kurtlar Vadisi’nin Polat’ı Necati Şaşmaz hakkındaki o bilgi şaşırttı! Bakın nereliymiş...

Şaşmaz'ın kaleme aldığı aşk yüklü şiirlerden birkaçı, Muhammed Necati Şaşmaz ismiyle internette de yayınlandı ve şiirlerin Şaşmaz tarafından Ankara'da bir matbaada bastırıldığı öğrenildi. Ancak ünlü oyuncu, 20'li yaşlarda kaleme aldığı ve edebi yönden de küçümsenmeyecek değerdeki bu şiirlerini ortaya çıkarmadı.

Kitapta 'Aşkın nöbeti', 'Sen ve Diken', 'Balıkların Kokusu', 'Sesin' adlı şiirler yer almaktadır.

Polat Alemdar, Türk devleti tarafından kurulmuş gizli bir örgütün iyi yetiştirilmiş bir ajanıdır. Yurt dışında gizli görevlere katılmıştır. Son 3 yılını Türkiye`deki mafyanın içine karışıp, mafyayı içerden çökertmeye çalışmakla geçişmiştir. Her tür silah kullanmada ve dövüş sanatında uzmanlaşmıştır. İngilizce, fransızca, arapça, kürtçe ve Rusça`yı kusursuz konuşabilir.