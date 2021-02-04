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    • Magazin
    • 04.02.2021 11:24
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    • 04.02.2021 11:24
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    Final çanları kimin için çalıyor şimdi de sıra onda! Miadı dolacak hatalar silsilesinin ardından flaş karar...

    Final çanları kimin için çalıyor şimdi de sıra onda! Miadı dolacak hatalar silsilesinin ardından flaş karar verilecek mi sorusu izleyicilerin aklında bir soru işareti olarak yer ediniyor. Perşembe günü macerasına tam gaz devam eden dizisinin yayın günü geçtiğimiz haftalarda Star TV tarafından çarşamba olarak revize edildi. Dün yayınlanan bölümün reytingleri total ve AB sıralamasında ilk 10'da yer almadı. Yaşanan bu gelişmelerin hemen ardından kulislerde Sol Yanım dizisinin yakında final yapacağı konuşulmaya başlandı. İzleyiciler ise kanal tarafından alınacak kararı heyecanla bekliyor.

    takvim.com.tr
    O dizi için son şans! Fişi çekilecek mi?

    Ekranlardaki macerasına perşembe günleri Star TV'de başlayan Sol Yanım dizisiyle ilgili geçtiğimiz haftalarda yayın günü değişikliği kararı verilmiş ve böylece dizi çarşamba günleri ekranlarda olmaya başlamıştı. Dizinin reyting sonuçlarında bekleneni verememesi neticesinde kulislerde final yapacağı sık sık konuşulmaya başlandı. Dün yayınlanan programlar için açıklanan reyting listesinde Sol Yanım dizisi ilk 10'da yer almadı. Peş peşe gelen hataların ardından dizinin ekranlara veda edeceği iddialar arasında yer alıyor. Ancak konu hakkında Star TV'den ve dizinin yapımcı şirketi tarafından henüz bir açıklama gelmiş değil.

    FİNAL YAPIYOR İDDİALARI GÜÇLENDİ

    Dizinin reytingleri dünkü reyting sonuçlarına göre total ve AB sıralamasında ilk 10'da yer almadı. Yaşanan bu gelişmelerin hemen ardından kulislerde Sol Yanım dizisinin yakında final yapacağı konuşulmaya başlandı.

    İzleyiciler ise kanal tarafından alınacak kararı heyecanla bekliyor. Ancak henüz bir resmi açıklama yapılmadı.

    SOL YANIM NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Sol Yanım dizisinin çekimlerinin İstanbul'da BKM stüdyolarında gerçekleştiği biliniyor. Dizinin okul çekimlerinin nerede yapıldığı ise bilinmemektedir.

        SOL YANIM OYUNCULARI

        Sol Yanım oyuncu kadrosunda Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Deniz Barut, Taner Rumeli, Seda Akman, Benian Dönmez, Feyza Civelek, Tuğçe Açıkgöz, Ecem Atalay, Ergül Miray Şahin, Emre Dinler, Oktay Çubuk, Aleyna Şen, Yavuz Pekdiker, Demet Genç, Haydar Koyel, Celal Tak, Özgür Cem Tuğluk, Murat Balcı, Efe Taşdelen, Ayşe Kırca, Hasret Usneker bulunuyor.

        SOL YANIM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        Serra, burs teklifini kabul edecek mi? Serra, Nilgün ve İhsan arasındaki ilişkiyi nasıl öğrendi? Asena malikanede kalmaya devam edebilecek mi? Burak ve Serra arasında neler yaşanacak? Selim'in Serra'dan sakladığı farklı bir hayatı mı var?

        Otel odasında yaşadıkları tartışmadan sonra Selim ve Serra'nın yolları yeniden ayrılma noktasına gelir. Serra, annesinin İhsan'la geçmişini öğrenir ve bu sırrı kendisinden sakladığı için annesinden hesap sorar.

            Burak'ın yaşadığı maddi sıkıntıları bilen Serra, ona mahallede bir ev bulur. Selim, Burak ve Serra'nın bu yakınlığına anlam veremez. Hem Serra hem Burak ile arasına soğukluk girince, Selim'in sığındığı liman Biricik olur. Burak'ın mahalleye taşınmasının ardından kaza konusunun gündeme gelme ihtimalı Barbar'ı endişelendirir.

            Asena'nın hamileliği evdeki tartışmaların odağı haline gelir. Oynadığı oyunlar açığa çıkan Asena, iyice köşeye sıkışır. İhsan ise Nilgün'le görüşebilmek için elinden geleni yapar.

            Selim, kendini Serra'ya affettirebilecek mi? Serra ve Selim'in ilişkisi bitme noktasına mı geliyor? Nilgün hesap sormak için İhsan'ın yanına gittiğinde nasıl karşılanacak? Selim, Asena'nın kurduğu tuzağı ortaya dökecek mi? Burak yaptıklarından pişman mı oluyor? Nilgün'ün kapısını çalan gizemli kişi kim?

                Kutlusay Malikanesi'nde geçen zor gecenin ardından Selim'in kendisine Biricik'in saatiyle ilgili imalı sorular sorması Serra'yı yaralar.

                Selim, Nazlım'la konuşup gerçeği öğrenince Ali'den hesap sorar ve Asena'nın yaptıklarını anlatmasını ister. Nilgün ise kızına hırsız iması yapılmasından son derece rahatsızdır. İhsan'la konuşmak için ofisin yolunu tutar.
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                Haberler Magazin Final çanları kimin için çalıyor şimdi de sıra onda! Miadı dolacak hatalar silsilesinin ardından flaş karar...