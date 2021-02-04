Doya Doya Moda birincisi hangi yarışmacı oldu? Sorusunun yanıtı açıklandı. TV8'in fenomen yarışmasında bugünün puanları belli oldu. Artık erkek yarışmacıların da stillerini sergilediği yarışmada bugün neler yaşandı? Günün puanlarının haftanın finalini yakından etkilediği Doya Doya Moda yarışmasında puanlar herkesi şaşırttı. 4 Şubat Perşembe Doya Doya Moda puan durumu haberimizde yer alıyor.
4 ŞUBAT PERŞEMBE DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Özde: 20
Ceren: 20
Birben: 18
Bahar: 14
Rabia: 18
Selin: 11
Tuğçe: 20
Batıcan: 20
Mehmet: 20
Adnan: 20
Emre: 20
Ali Nail: 20
Erhan:14
Ahmet: 20
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Ceren oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı. Erkeklerde ise Adnan oldu ve şık saati koluna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta erkeklerden Ufuk, kızlardan ise Ayşegül yarışmaya veda eden isim oldu.