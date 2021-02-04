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    • Magazin
    • 04.02.2021 17:54
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    • 04.02.2021 17:54
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    ? İzlemeyi kaçıranlar bu sorunun yanıtını gündemde sıkça ve merakla araştırıyor. TV8’in hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan ve ilgiyle izlenen yarışmada haftanın finalinden bir gün önce puanlar belli oldu, peki nasıl şekillendi? Günün en yüksek puanını alan kız ve erkek yarışmacılar hangileri oldu? Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert’in oturduğu yarışmada yine hem eğlenceli hem de rekabet dolu anlar yaşandı.

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    Doya Doya Moda birincisi hangi yarışmacı oldu?

    Doya Doya Moda birincisi hangi yarışmacı oldu? Sorusunun yanıtı açıklandı. TV8'in fenomen yarışmasında bugünün puanları belli oldu. Artık erkek yarışmacıların da stillerini sergilediği yarışmada bugün neler yaşandı? Günün puanlarının haftanın finalini yakından etkilediği Doya Doya Moda yarışmasında puanlar herkesi şaşırttı. 4 Şubat Perşembe Doya Doya Moda puan durumu haberimizde yer alıyor.

    4 ŞUBAT PERŞEMBE DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

    Özde: 20
    Ceren: 20
    Birben: 18
    Bahar: 14
    Rabia: 18
    Selin: 11
    Tuğçe: 20

    Batıcan: 20
    Mehmet: 20
    Adnan: 20
    Emre: 20
    Ali Nail: 20
    Erhan:14
    Ahmet: 20

    DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Ceren oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı. Erkeklerde ise Adnan oldu ve şık saati koluna taktı.

    DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

    Doya Doya Moda'da bu hafta erkeklerden Ufuk, kızlardan ise Ayşegül yarışmaya veda eden isim oldu.

        DOYA DOYA MODA BİRBEN KİMDİR?

        Dilan Birben çoşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zmaanda butik bir pastane sahibi. Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, "Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler" dedi.

        AHMET FATSA KİMDİR?

        Doya Doya Moda yarışmacısı Ahmet Fatsa gerçek hayatta da asistanlık yapmaktadır. Geçmişinde model ve mankenlik yapmıştır. Katalog mankeni olan Ahmet Fatsa'nın boyu 186'dır. Ahmet Fatsa Giresunludur. İstanbul'da doğmuştur. 28 yaşındadır, araba kiralama işleri ve bir iş adamının asistanlığını yapmaktadır.
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