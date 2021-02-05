Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Kırmızı Oda dizisiyle olay olacak! İmzalar tamam artık gerisi kamera önünde... TV 8 ekranlarındaki macerası tam gaz devam eden Kırmızı Oda dizisi bomba bir transferle gündeme geldi. Kurtlar Vadisi dizisinde Nesrin Çakır rolüyle hafızalarımızda önemli bir yer edinen İpek Tenolcay Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna katılıyor. Ünlü oyuncunun dizide hangi karaktere hayat vereceği de belli oldu. İpek Tenolcay, Kırmızı Oda dizisinde güzel oyuncu Pınar Deniz'in hayat verdiği Nazlı karakterinin annesi olarak ekranlarda olacak.

İPEK TENOLCAY, KIRMIZI ODA'DA!

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İpek Tenolcay Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna katıldı.