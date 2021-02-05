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    • Magazin
    • 05.02.2021 13:57
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    • 05.02.2021 13:57
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    Defol git fosil efendi! : Mazisindeki yara herkesin başına dadanıyor

    TRT 1 ekranlarında salı günleri soluksuz izlenen 'nda bu hafta peş peşe yaşanan gelişmelerle heyecan arşa çıkmaya devam etti. İnci eve girerek kendini nereye sürükleyeceğini bilmeyen bir maceraya atıldı. Ancak ardı ardında yaşadığı olaylar onu umutsuzluğa sürükledi. Han elinden gelen her şeyi yaparak onu rahat ettirmek için uğraştı. Fakat Safiye'nin kurduğu planlar olayları değiştirecek türdendi. Bölüm sonrası izleyiciler heyecanla nı bekliyor. Dizide gelecek hafta neler olacağı ise akıllarda yer ediniyor.

    takvim.com.tr
    Masumlar Apartmanı 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Ekranların en çok konuşulan yapımlarından olan Masumlar Apartmanı'nda heyecan verici gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Son bölümde doğum günü pastası krizi dikkatleri üzerine çeken olaylardan olmuştu. Safiye, babası Hikmet'in İnci için hazırladığı doğum günü sürprizine büyük tepki göstererek annesine dahi böyle bir şey yapmadığını ifade etti. Gülben ise yaşanan tartışmayı bitirmek için hemen olaya el attı. Böylece Hikmet'in kafa karışıklığı İnci ve Safiye arasında yeni bir kriz yaratmış oldu. Şimdi yeni bölümü heyecanla bekleyen izleyiciler Masumlar Apartmanı 21. bölüm fragmanının yayınlanmadığını merak ediyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

    MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Gülben evdeki dengeleri korumaya çalışırken, Hikmet'in kafa karışıklığı İnci ve Safiye arasında yeni bir kriz yaratır. Neriman ise Ege ve Gamze'nin birlikteliğinin acısını henüz atlatamaz.

    Üstüne Neriman bir de Gamze'nin entrikalarıyla uğraşmak zorunda kalır ve sonunda patlar. Gülru'nun gitmeden önceki son hamlesi ise Safiye'ye yıllar önce kapattığı bir kapıyı yeniden açtırır.

    İnci, eve girmiş, yepyeni bir maceraya ilk adımı atmıştır. Her ne kadar sağlam durmakta kararlı olsa da daha ilk günden yaşadıkları onu umutsuzluğa sürükler.

        Han, İnci'yi rahat ettirmek için elinden geleni yapar ancak Safiye'nin planları başkadır. Safiye, İnci'ye hayatı dar etmekle meşgulken Naci'den gelen bir sürpriz, bastırmaya çalıştığı duyguları tekrar canlandırır. Fakat Safiye direnmekte kararlıdır.

        Gülben evdeki dengeleri korumaya çalışırken, Hikmet'in kafa karışıklığı İnci ve Safiye arasında yeni bir kriz yaratır.

        Neriman ise Ege ve Gamze'nin birlikteliğinin acısını henüz atlatamamışken bir de Gamze'nin entrikalarıyla uğraşmak zorunda kalır ve sonunda patlar.

            Gülru'nun gitmeden önceki son hamlesi ise Safiye'ye yıllar önce kapattığı bir kapıyı yeniden açtırır.

            Han, İnci'nin kararının ardından perişan haldedir. İnci de Han'dan farksız bir durumda değildir ancak kararının da arkasındadır. Evdekiler Han'ın moralini düzeltmek için çırpınırken Neriman okulda Ege ile tartışır.

            Tartışma sırasında Ege'nin ağzından kaçırdığı bir şey Neriman'ı şoke eder. Ancak Ege'nin sonraki hamlesi Neriman'ı yıkar. Ablasının ve Han'ın sevdiklerinden ayrı kalmalarına dayanamayan Gülben, Han ve İnci'yi bir araya getirmek için hiç umulmadık birinden yardım ister.

                İnci'nin kaldığı yeri öğrenen Han, son bir kez konuşmak için çabalar. Evdeki düzeni eski günlere döndürme çabasındaki Safiye, Naci hakkında öğrendiği yeni bir gerçekle yüzleşir. Naci ise çaresizlik içinde Gülru'ya son isteğini söyler.
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                Haberler Magazin Defol git fosil efendi! Masumlar Apartmanı 21. bölüm fragmanı: Mazisindeki yara herkesin başına dadanıyor