Ekranların en çok konuşulan yapımlarından olan Masumlar Apartmanı'nda heyecan verici gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Son bölümde doğum günü pastası krizi dikkatleri üzerine çeken olaylardan olmuştu. Safiye, babası Hikmet'in İnci için hazırladığı doğum günü sürprizine büyük tepki göstererek annesine dahi böyle bir şey yapmadığını ifade etti. Gülben ise yaşanan tartışmayı bitirmek için hemen olaya el attı. Böylece Hikmet'in kafa karışıklığı İnci ve Safiye arasında yeni bir kriz yaratmış oldu. Şimdi yeni bölümü heyecanla bekleyen izleyiciler Masumlar Apartmanı 21. bölüm fragmanının yayınlanmadığını merak ediyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gülben evdeki dengeleri korumaya çalışırken, Hikmet'in kafa karışıklığı İnci ve Safiye arasında yeni bir kriz yaratır. Neriman ise Ege ve Gamze'nin birlikteliğinin acısını henüz atlatamaz.