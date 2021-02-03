Kuruluş Osman yayınlandığı son bölümüyle yine nefesleri kesti.
44. son bölümün ardından merakla beklenen 45. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir birinden hareketli sahneler heyecanın dozunu daha da artırdı. Yeni fragmana "Hak Çalab'ın yanına giderken elim boş gitmeyeceğim!" ifadeleri damga vurdu.
İşte Kuruluş Osman 45. bölüm fragmanı
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Savcı Bey'in sürpriz hamlesi!
Osman Bey'in kararı ile obadan sürülen Göktuğ ve Targun, intikam için Bizans'la ittifak yapar ve güçlerini Flatyos'la birleştirir.
Dündar Bey, Nikola ile görüşmek üzere bir kez daha İnegöl Kalesi'nin yolunu tutarken, çaresiz kalan Lena, Bayhoca'yı geri alabilmek için Flatyos'tan yardım ister.