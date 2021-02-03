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    • 04.02.2021 01:34
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    Yer yerinden oynayacak! son fragmanı yayında: Hak Çalab'ın yanına giderken elim boş gitmeyeceğim!

    yayınlandığı son bölümüyle yine nefesleri kesti. Son bölümün ardından merakla beklenen 45. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir birinden hareketli sahneler heyecanın dozunu daha da artırdı. Yeni fragmana "Hak Çalab'ın yanına giderken elim boş gitmeyeceğim!" ifadeleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 45. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman fragmanı yayında!

    Kuruluş Osman yayınlandığı son bölümüyle yine nefesleri kesti.

    44. son bölümün ardından merakla beklenen 45. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir birinden hareketli sahneler heyecanın dozunu daha da artırdı. Yeni fragmana "Hak Çalab'ın yanına giderken elim boş gitmeyeceğim!" ifadeleri damga vurdu.

    İşte Kuruluş Osman 45. bölüm fragmanı

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Savcı Bey'in sürpriz hamlesi!
    Osman Bey'in kararı ile obadan sürülen Göktuğ ve Targun, intikam için Bizans'la ittifak yapar ve güçlerini Flatyos'la birleştirir.

    Dündar Bey, Nikola ile görüşmek üzere bir kez daha İnegöl Kalesi'nin yolunu tutarken, çaresiz kalan Lena, Bayhoca'yı geri alabilmek için Flatyos'tan yardım ister.

        Savcı Bey'in oğlunu kurtarmak için yaptığı hamle pahalıya mal olurken; tüm cephelerde baskı altında kalan Osman Bey, Nikola'yı hiç beklemediği bir yerden vurmak üzere herkesi şaşırtacak bir strateji kurar.

        Göktuğ ve Targun intikam peşinde…
        Osman Bey, Bayhoca'ya karşılık Kulucahisar Kalesi'ni teslim edecek mi? Savcı Bey, oğlunu kurtarmak için nasıl bir plan yapacak? Nikola, Dündar Bey'e nasıl bir vaatte bulunacak? Göktuğ ve Targun'un hedefi ne? Lena Hatun'un Flatyos'tan yardım talebinin sonuçları ne olacak? Bala Hatun, Osman Bey için bulduğu yeni eş adayını nasıl bir sınava tabi tutacak?

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        Haberler Magazin Yer yerinden oynayacak! Kuruluş Osman son fragmanı yayında: Hak Çalab'ın yanına giderken elim boş gitmeyeceğim!