Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan Karasu Limanı'ndan Romanya'nın Köstence şehrinde bulunan Köstence Limanı'na gerçekleştirilen ilk RO-RO seferi, 16 dorse ve 28 TIR'ın gümrük ve yükleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 Şubat 00.45'te gerçekleştirildi.
14 SAATLİK YOLCULUK
Karasu'dan Köstence'ye doğru yola çıkan ve araçların yanı sıra 12 yolcu da alan RO-RO gemisinin yaklaşık 14 saatlik yolculuk sonrasında Köstence Limanına varması bekleniyor.
Yeni bir rota olarak değerlendirilen Karasu-Köstence arasındaki bu ilk sefere talebin oldukça fazla olduğunu belirten yetkililer, sefer sayılarının en kısa sürede artırılacağını belirtti.