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    • 04.02.2021 01:54
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    'nın ilçesinden ’ye ilk RO-RO seferi yola çıktı!

    Son dakika haberi... ’nın ilçesinden ’nın na ilk RO-RO seferi saat 00.45 itibariyle yola çıktı. İki ülke arasında gerçekleşen ilk seferde RO-RO gemisine 16 dorse ve 28 TIR yüklendi.

    İlk RO-RO seferi yola çıktı!

    Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan Karasu Limanı'ndan Romanya'nın Köstence şehrinde bulunan Köstence Limanı'na gerçekleştirilen ilk RO-RO seferi, 16 dorse ve 28 TIR'ın gümrük ve yükleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 Şubat 00.45'te gerçekleştirildi.

    14 SAATLİK YOLCULUK
    Karasu'dan Köstence'ye doğru yola çıkan ve araçların yanı sıra 12 yolcu da alan RO-RO gemisinin yaklaşık 14 saatlik yolculuk sonrasında Köstence Limanına varması bekleniyor.

    Yeni bir rota olarak değerlendirilen Karasu-Köstence arasındaki bu ilk sefere talebin oldukça fazla olduğunu belirten yetkililer, sefer sayılarının en kısa sürede artırılacağını belirtti.

        TIR'ları ile gemiye binemeyen sürücüler ise kendileri için hazır bekleyen araçla karayolu üzerinden Romanya'ya doğru yola çıkarken geminin saat 14.30 sularında Romanya'da olması bekleniyor.

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