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    • 03.02.2021 23:15
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    • 03.02.2021 23:15
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    'nın 'si hakkındaki şaşırtan gerçek! Ünlü oyuncu meğerse...

    'nın 'si hakkındaki gerçek herkesi şaşırttı. Çukurova'nın Behice'si Esra Demancıoğlu, oyunculuğuyla en çok konuşulan isimler arasında geliyor. Dizide canlandırdığı karakter ile adından sıkça söz ettiren ve gündemden düşmeyen 'nun özel hayatı da merak ediliyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si hakkındaki şaşırtıcı gerçekler ve ünlülerin memleketleri...

    Çukurova'nın Behice'si şaşkına çevirdi

    Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si hakkındaki gerçek herkesi şaşırttı. Çukurova'nın Behice'si Esra Demancıoğlu, oyunculuğuyla en çok konuşulan isimler arasında geliyor.

    Dizide canlandırdığı karakter ile adından sıkça söz ettiren ve gündemden düşmeyen Esra Dermancıoğlu'nun özel hayatı da merak ediliyor.

    ESRA DERMANCIOĞLU KİMDİR?
    7 Aralık 1968 tarihinde İstanbul'da doğan Türk dizi ve sinema oyuncusudur.Zeynel Abidin Cümbüş'ün torunudur.

    Ana eğitimini Pierre Loti lisesinde tamamlayan Dermancıoğlu, daha sonra Franklin College İsviçre'de eğitimini sürdürmüştür.

    Dermancıoğlu, Şahika Tekand'ın eğitim verdiği Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi ve Derya Alabora'nın konservatuvarında ses dersleri almıştır.

    Ayrıca yurt dışında da çeşitli dersler almıştır.

    Oyunculuk kariyerine ise ilk olarak, bir arkadaşının doğum gününde Gülse Birsel'in teklifi ile başlayan Dermancıoğlu, Avrupa Yakası isimli Türk televizyon dizisinin 6. sezonunun 163. bölümünde konuk oyuncu olarak yer almıştır. 2010 yılında ise çekimleri yalnızca bir gün süren Moral Bozukluğu ve 31 isimli filmde rol almıştır.

    Ayrıca çeşitli televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak rol alan Dermancıoğlu, Fatmagül'ün Suçu Ne? isimli televizyon dizisinde Mukaddes rolü ile kameraların karşısına geçmiş ve tanınır olmuştur. Eşinden oyuncu olmasını istemediği için boşanan Dermancıoğlu'nun bu evliliğinden bir kızı bulunmaktadır.

        DİZİLERİ:
        Sen Harikasın, 1. sezon, 2008

        Avruya Yakası, 6. sezon, 2009, 163. bölüm, konuk oyuncu

        Fatmagül'ün Suçu Ne?, 2010, 2011, Mukaddes yenge

        Küçük Hesaplar, 2012

        Galip Derviş, 2013, Şükriye "Şuşu" (Konuk Oyuncu), 2013

        Doksanlar, 2013, Şükran Tuncay

        Sil Baştan, 2014

        Serçe Sarayı, 2015, Süla

        Muhteşem Yüzyıl: Kösem, 2015, Cennet Hatun

        Kirgin Cicekler, 2016, Zehra Terinci

        Bir Zamanlar Çukurova- Behice

        SİNEMA FİLMLERİ:
        Ayla (film), 2017, Sebahat Dilbirliği

        Kadın İşi: Banka Soygunu, 2014, Dürdane

        Moral Bozukluğu ve 31, 2010, Seksi komşu

        Merdiven Baba, 2015, Süheyla

        Murat Ünalmış: Kayseri


        Ahu Tuğba: İstanbul

            Necati Şaşmaz: Elazığ

            Nihat Nikerel: Çorum


            Nurgül Yeşilçay: Afyon


                Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı


                Hilal Altınbilek - İzmir


                Bensu Soral - Bursa


                    Tamer Karadağlı - Kars

                    Burak Özçivit - Gaziantep


                    Didem Balçın - Ankara

                        Celal Yonat - Sivas


                        Hadise - Sivas


                        Alparslan Özmol - Bursa
                            Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu hakkındaki şaşırtan gerçek! Ünlü oyuncu meğerse...