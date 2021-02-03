Dermancıoğlu, Şahika Tekand'ın eğitim verdiği Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi ve Derya Alabora'nın konservatuvarında ses dersleri almıştır.

Ayrıca yurt dışında da çeşitli dersler almıştır.

Oyunculuk kariyerine ise ilk olarak, bir arkadaşının doğum gününde Gülse Birsel'in teklifi ile başlayan Dermancıoğlu, Avrupa Yakası isimli Türk televizyon dizisinin 6. sezonunun 163. bölümünde konuk oyuncu olarak yer almıştır. 2010 yılında ise çekimleri yalnızca bir gün süren Moral Bozukluğu ve 31 isimli filmde rol almıştır.

Ayrıca çeşitli televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak rol alan Dermancıoğlu, Fatmagül'ün Suçu Ne? isimli televizyon dizisinde Mukaddes rolü ile kameraların karşısına geçmiş ve tanınır olmuştur. Eşinden oyuncu olmasını istemediği için boşanan Dermancıoğlu'nun bu evliliğinden bir kızı bulunmaktadır.