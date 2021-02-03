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    • Magazin
    • 03.02.2021 22:54
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    • 03.02.2021 22:58
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    tuzak kurdu, ağır yaralandı

    ’ın heyecanla takip edilen 44’üncü bölümünde, Bayhoca’nın ’e gönderileceği istihbaratı alan Osman Bey, ’in de ısrarı ile kafileyi pusuya düşürmeyi planladı.

    Kafilenin güzergahına pusu atan ve yolunu kesen Kayı alpleri, büyük bir tuzakla karşılaştı. Oğlu Bayhoca'yı görmek ümidiyle nakledilen mahkumun başındaki çuvalı çıkaran , 'la yüz yüze geldi. Şaşkınlığından yararlanarak Savcı Bey'i hançerleyen Flatyos, adamlarına emir verdi ve sivil görünümlü yolcuların askerleri olduğu ortaya çıktı.

    'nın şeytani tuzağının içine düştüğünü fark eden Osman Bey, zekice planıyla pusudan kurtulmayı başarırken, ağır yaralanan Savcı Bey 'na götürüldü.

    Osman Bey'i eline geçiremediği için büyük hayal kırıklığı yaşayan Flatyos ise hıncını askerlerinden çıkardı.

    Ağır yaralanan Savcı Bey'in akıbeti ne olacak? Osman Bey, Bayhoca'ya karşılık Kulucahisar Kalesi'ni teslim edecek mi? Nikola, Dündar Bey'e nasıl bir vaatte bulunacak? Göktuğ ve 'un hedefi ne? Lena Hatun'un Flatyos'tan yardım talebinin sonuçları ne olacak? Bala Hatun, Osman Bey için bulduğu yeni eş adayını nasıl bir sınava tabi tutacak?

    Yapımcılığını 'ın; genel yönetmenliğini 'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle 'in üstlendiği ''ın 44'üncü bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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