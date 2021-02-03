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    • 03.02.2021 12:09
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    'den kötü haber! Son haliyle korkutan Mahmut Tuncer'in eşinden ilk açıklama: Kalbinde...

    'den kötü haber! 59 yaşındaki türkücü Mahmut Tuncer, akşam saatlerinde omuz ağrısı nedeniyle hastaneye gitti. Yapılan kontrollerin ardından eve dönen Mahmut Tuncer, gece yeniden fenalaşarak eşi tarafından tekrar hastaneye götürüldü. Son haliyle sevenlerini korkutan Mahmut Tuncer'in sağlık durumu hakkında ilk açıklama eşinden geldi.

    Mahmut Tuncer'den kötü haber!

    Mahmut Tuncer'den kötü haber! 59 yaşındaki usta sanatçı dün akşam saatlerinde omuz ağrısı nedeniyle hastaneye gitti. Yapılan kontrollerin ardından evine dönen Tuncer gece ise tansiyonu aniden yükselince eşi Işıl Tuncer tarafından tekrar hastaneye götürüldü.

    Mahmut Tuncer'in son hali sevenlerini korkuttu. Yaşanan gelişmenin ardından usta türkücünün endişeli sevenlerine ilk açıklama Işıl Tuncer'den geldi.

    "KALBİNDE KALINLAŞMA VAR"

    Sabaha kadar hastanede kalan sanatçı taburcu edildi. Işıl Tuncer doktorların eşinin kalbinde kalınlaşma tespit ettiğini belirtti ve "Gerçekten nazar değdi. Şimdi tedavi sürecimiz başlayacak. İnşallah her şey çok iyi ilerleyecek" dedi.

    "BİR BAKMIŞSIN TRAFİK KAZASI MEYDANA GELMİŞ"
    Geçtiğimiz günlerde koronavirüs pandemisini trafikte araba kullanmaya benzeten türkücü, "Araba kullanırken her iki şoför de o aracı iyi niyetle sürmezse, yani biri gaza basar, biri gaza basmazsa veya biri çok iyi sürer, diğeri kötü sürerse bir de bakmışsın ki trafik kazası meydana gelmiş. Ama her iki taraf da kullandıkları araçları iyi kullanırlarsa trafik kazası söz konusu bile olmaz. Bu durum pandemide de aynı" demişti.

        Sağlık Bakanımız açıkladı; 100 bin kişi otobüslerle şehir şehir dolaşıyorlar, geziyorlarmış. O oradan bir yere kalkıp gidiyor, diğeri öteki taraftan başka bir yere gidip geliyor. Ya arkadaş, madem size pozitif teşhisi konulmuş, gidin evinizde 14-15 gün dinlenin. Hiç olmazsa başkasına bu hastalığı bulaştırmayın. Bizde bu sorumsuzluk olduğu müddetçe bu pandeminin biteceğini hiç kimse söyleyemez. Burada sorumluluk sahibi olabilmek önemlidir" ifadelerini kullanmıştı.

        Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in hastaneden son hali...
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