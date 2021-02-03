Masumlar Apartmanı son bölüm Naci öldü mü? Masumlar Apartmanı Naci hastalığı nedir?

Masumlar Apartmanı 20. son bölüm nefes kesen sahnelerle ekranlara geldi. Dizide bu hafta; Naci ve Safiye arasında yaşanan duygusal sahneler izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Naci'nin hastalığının ilerlemesi nedeniyle Masumlar Apartmanı Naci öldü mü sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Masumlar Apartmanı Naci hastalığı nedir?
MASUMLAR APARTMANI NACİ HASTALIĞI NEDİR?
Ellerinde uyuşmalar olan ve sık sık fiziksel problemler yaşayan Naci'nin hastalığı açıklanmadı ancak ölümcül olduğu biliniyor.
MASUMLAR APARTMANI NACİ ÖLDÜ MÜ?
Masumlar Apartmanı'nın sevilen karakteri Safiye'nin ilk aşkı rolüyle Naci yani Tansel Öngel diziye birkaç hafta önce dahil olmuştu. Masum aşkları ve hatıraları ile Masumlar Apartmanı Safiye ve Naci'nin aşkı izleyenleri çok duygulandırdı!
Ayrıca Safiye'nin yumuşaması, takıntılarının azalması ve sevgi duygusunun öne çıkması izleyenleri sevindiriyordu ki, Safiye Naci'nin eski en yakın arkadaşıyla evlenmesi ve çocuğunun olduğunu öğrendi.
Masumlar Apartmanı Naci, Safiye'ye kavuşmak ve ölmeden onunla olmak için geri dönmüştü. Masumlar Apartmanı Naci'nin hasta olduğu zaten anlaşılıyordu ve Naci'nin öleceği söyleniyordu! Masumlar Apartmanı Naci ölecek haberleri özellikle son fragmanla tekrar gündeme geldi. Naci'nin ölüyorum ben demesi, karakterinin öleceğini doğruladı. Hasta olan Naci'nin ne zaman öleceği ise henüz belli değil.