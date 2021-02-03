Masumlar Apartmanı son bölüm Naci öldü mü? Masumlar Apartmanı Naci hastalığı nedir?

Ayrıca Safiye'nin yumuşaması, takıntılarının azalması ve sevgi duygusunun öne çıkması izleyenleri sevindiriyordu ki, Safiye Naci'nin eski en yakın arkadaşıyla evlenmesi ve çocuğunun olduğunu öğrendi.

Masumlar Apartmanı Naci, Safiye'ye kavuşmak ve ölmeden onunla olmak için geri dönmüştü. Masumlar Apartmanı Naci'nin hasta olduğu zaten anlaşılıyordu ve Naci'nin öleceği söyleniyordu! Masumlar Apartmanı Naci ölecek haberleri özellikle son fragmanla tekrar gündeme geldi. Naci'nin ölüyorum ben demesi, karakterinin öleceğini doğruladı. Hasta olan Naci'nin ne zaman öleceği ise henüz belli değil.

