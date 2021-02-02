Mahmut Tuncer kimdir? Mahmut Tuncer kaç yaşında, nereli, sağlık durumu nasıl? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden çok fazla araştırılanlardan biri oldu. Eşi Işıl Tuncer ünlü türkücünün sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı, sevenleri kötü haber sonrasında gündemde araştırmalara başladı. İşte Mahmut Tuncer'in sağlık durumuna ilişkin son bilgiler...
MAHMUT TUNCER'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Usta sanatçı Mahmut Tuncer, önceki akşam saatlerinde omuz ağrısı nedeniyle özel bir hastaneye gitti. Yapılan kontrol ve tedavinin ardından evine dönen Tuncer gece ise tansiyonu aniden fırlayınca eşi Işıl Tuncer tarafından tekrar hastaneye götürüldü.
Sabaha kadar hastanede kalan sanatçı taburcu edildi. Işıl Tuncer doktorların eşinin kalbinde kalınlaşma tespit ettiğini belirtti ve "Gerçekten nazar değdi. Şimdi tedavi sürecimiz başlayacak. İnşallah her şey çok iyi ilerleyecek" dedi.
MAHMUT TUNCER KİMDİR?
Mahmut Tuncer (d. 5 Mayıs, 1961, Şanlıurfa), Türk şarkıcı, besteci, oyuncu ve sunucu.
Ailesinin beşinci çocuğu olarak 1961 yılında Şanlıurfa'da doğmuştur. Karakeçililer'dendir. Küçük yaşlardan itibaren futbol ile ilgilenmiş ve Urfaspor'da profesyonel oyuncu olarak görev aldı. Hayatını futbolcu olarak devam ettiren Mahmut Tuncer'in ses sanatçısı olmaya dair hiçbir düşüncesi yoktu.
Amatör olarak arkadaş toplantılarında şarkı söylediği zamanlarda arkadaşları tarafından sesi çok beğeniliyordu. 11 Nisan 1979 yılında Urfa'nın kurtuluşunu kutlamak amacı yapılan gecede, İbrahim Tatlıses'in gelmemesi ile teknik direktörü onun sahneye çıkmasını önerdi ve Mahmut Tuncer sahne aldı.
İzzet Altınmeşe, Bedia Akartürk, Selahattin Alpay gibi ünlü sanatçıların o yıllarda menajerliğini yapan Mehmet Ali Yanıkoğlu Ankara' dan Urfa'ya gelir, Mahmut Tuncer ile tanışır, ona "Seni sanatçı yapmaya geldim" der ve Ankara'ya götürür. Günlüğü 2.500 TL'ye bir pavyonda çalışan sanatçıya, orada sahne alan Belkıs Akkale halk müziğinin ne olduğunu öğretti.
1979 yılında TRT Radyosu'nun açmış olduğu sınavlara katılarak birinci oldu ve 1980 yılında "Uyandım Sabah ile" adlı ilk albümünü çıkardı. Gelen süreç ile birlikte hemen hemen her yıl bir albüm çıkarmıştır. Flash TV'de eğlence programı sunmaktadır.Ses sanatçılığının yanı sıra 20 film ile başrol oyuncusu olarak rol alan sanatçının 80 tane bestesi bulunmaktadır.
Işıl Tuncer ile evli olan Mahmut Tuncer, dört çocuk sahibidir.