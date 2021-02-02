Doya Doya Moda'da da Cuma günü gerçekleşen elemenin ardından yeni haftanın ilk gününde yarışmacılar stillerini yansıttı ve jüriler günün konseptine göre eleştirilerini yaparak puanlarını verdi. Peki Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Haftanın finalini yakından etkileyen günün puanlaması nasıl şekillendi? Artık erkek yarışmacıların da stillerini sergilediği 1 Şubat Pazartesi Doya Doya Moda puan durumunu haberimizin içerisinden inceleyebilirsiniz.
2 ŞUBAT SALI DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Özde: 20
Ceren: 11
Birben: 11
Bahar: 13
Rabia: 9
Selin: 6
Tuğçe: 16
Batıcan: 16
Mehmet: 19
Adnan: 15
Emre: 11
Ali Nail: 17
Erhan: 19
Ahmet: 0
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Ceren oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı. Erkeklerde ise Adnan oldu ve şık saati koluna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta erkeklerden Ufuk, kızlardan ise Ayşegül yarışmaya veda eden isim oldu.