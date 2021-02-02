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    • 02.02.2021 19:04
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    • 02.02.2021 19:04
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    ? 2 Şubat Salı puan durumu!

    ? Sorusunun yanıtı gündemde sıkça araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Yeni haftanın ikinci gününde puanlar belli oldu ve günün en yüksek puanını alan kız ve erkek yarışmacılar açıklandı. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert’in oturduğu yarışmada yine rekabet üst düzeydeydi. Heyecanın eksik olmadığı yarışmada 2 Şubat Salı puan durumu haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda birincisi hangi yarışmacı oldu?

    Doya Doya Moda'da da Cuma günü gerçekleşen elemenin ardından yeni haftanın ilk gününde yarışmacılar stillerini yansıttı ve jüriler günün konseptine göre eleştirilerini yaparak puanlarını verdi. Peki Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Haftanın finalini yakından etkileyen günün puanlaması nasıl şekillendi? Artık erkek yarışmacıların da stillerini sergilediği 1 Şubat Pazartesi Doya Doya Moda puan durumunu haberimizin içerisinden inceleyebilirsiniz.

    2 ŞUBAT SALI DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

    Özde: 20
    Ceren: 11
    Birben: 11
    Bahar: 13
    Rabia: 9
    Selin: 6
    Tuğçe: 16

    Batıcan: 16
    Mehmet: 19
    Adnan: 15
    Emre: 11
    Ali Nail: 17
    Erhan: 19
    Ahmet: 0

    DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Ceren oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı. Erkeklerde ise Adnan oldu ve şık saati koluna taktı.

    DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

    Doya Doya Moda'da bu hafta erkeklerden Ufuk, kızlardan ise Ayşegül yarışmaya veda eden isim oldu.

        DOYA DOYA MODA ÖZDE KİMDİR?

        Yarışmaya Mersin'den dahil olan Özde Karacan, 28 yaşında. Takı ve Aksesuar işleri ile uğraştığı bir dükkanı olan Karacan, ilk sezonunda katıldığı Doya Doya Moda'da kısa süre kalmasına rağmen adından söz ettirmişti. Giyim tarzı ile jüri üyelerinin dikkatini çeken Karacan 'haftanın birincisi olarak genç kızlara modayı öğreteceğim' sloganı ile iddialı bir yarışmacı olduğunu göstermişti. Doya Doya Moda 2. Sezonuna 24 Ağustos'ta dahil olan Özde, ilk sezonda olduğu gibi 2. Sezonda da katıldığı ilk hafta birincilik alarak iddiasını ortaya koydu.

        ERHAN SAFFAR KİMDİR?

        Erhan Saffar, Doya Doya Moda yarışmasında fiziği, duruşu ve ifadeleri ile dikkatleri üzerine çeken isim oldu. Hayatı boyunca pek çok zorluklarla karşılaşması ve vücudunun pek çok yerinin kırılmasına rağmen hayatta kalmaya gayret göstermiştir. Uğurkan Erez'in de defilelerinde yer almıştır. Giyim markalarında modellik yapan Erhan Saffar, Ayşegül ile yaşadığı tartışmalarla dikkat çekmiştir. Erhan Saffar, Uğurkan Erez'in eski mankenlerindendir. 2012 yılında Fashion Week de yer almıştır. Pırlantacılık sektöründen gelmektedir, Kapalıçarşı'da çalışmaktadır. Hindistan'da modellik yaptığı sırada hastalık sebebiyle ara vermiştir. 30 yaşındadır. Yarışmaya ilk katıldığı bölümde ''12 tane ameliyat geçirdim, zor oldu ama pes etmedim. Burcum Balık'tır.'' dedi.

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