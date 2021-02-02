Kurtlar Vadisi Pusu'nun Leyla'sından 'Kaos' açıklaması! Kaos ne zaman başlayacak? İddiaların doğruluk payı...

2003-2016 yılları arasında reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi'nin yeni serisi Kaos hakkında ortaya çeşitli iddialar atılmış ve bu iddialar milyonları heyecanlandırmıştı. Dizi başlıyor iddialarının artmasıyla birlikte Show TV konu hakkında açıklamayı yapmıştı. Böylece Kurtlar Vadisi Kaos'un yayınlanıp yayınlanmayacağına dair iddialar netlik kazanmıştı. Ayrıca dört sezon boyunca Kurtlar Vadisi Pusu'da Savcı Leyla karakterine hayat veren Çiğdem Batur "Kurtlar Vadisi için geri dönecek misin?" sorusu ve yeni dizi iddiaları hakkında konuştu.

GERİ DÖNÜYOR SÖZLERİ HEYECANLANDIRMIŞTI

Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin başlayacağına dair iddialar henüz Pana Film tarafından doğrulanmadı. Ayrıca gazeteci Birsen Altuntaş, Show TV ekibiyle görüştüğünü ve dizinin Show TV ile görüşme yapmadığını ifade etti.