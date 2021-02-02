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    • 02.02.2021 13:27
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    • 02.02.2021 13:27
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    Kurtlar Vadisi Pusu'nun Leyla'sından 'Kaos' açıklaması! Kaos ne zaman başlayacak? İddiaların doğruluk payı...

    Kurtlar Vadisi Pusu'nun Leyla'sından 'Kaos' açıklaması geldi. Seyircilerin heyecanla beklediği Kurtlar Vadisi'nin yeni dizisi Kaos'un başlayacağı hakkındaki iddialar izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Son olarak haber sitelerinde başlıyor başlığıyla yapılan haberlerin ardından gözler dizinin yapımcı şirketinden yapılacak açıklamaya çevrilmişti. Ancak dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı dair Show TV'den açıklama yapıldı. Böylece bir süredir dizi başlıyor iddialarının da gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Kurtlar Vadisi'nde Leyla karakterine hayat veren yeni dizi hakkında açıklamalarda bulundu.

    Kurtlar Vadisi Pusu'nun Leyla'sından 'Kaos' açıklaması!

    2003-2016 yılları arasında reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi'nin yeni serisi Kaos hakkında ortaya çeşitli iddialar atılmış ve bu iddialar milyonları heyecanlandırmıştı. Dizi başlıyor iddialarının artmasıyla birlikte Show TV konu hakkında açıklamayı yapmıştı. Böylece Kurtlar Vadisi Kaos'un yayınlanıp yayınlanmayacağına dair iddialar netlik kazanmıştı. Ayrıca dört sezon boyunca Kurtlar Vadisi Pusu'da Savcı Leyla karakterine hayat veren Çiğdem Batur "Kurtlar Vadisi için geri dönecek misin?" sorusu ve yeni dizi iddiaları hakkında konuştu.

    GERİ DÖNÜYOR SÖZLERİ HEYECANLANDIRMIŞTI

    Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin başlayacağına dair iddialar henüz Pana Film tarafından doğrulanmadı. Ayrıca gazeteci Birsen Altuntaş, Show TV ekibiyle görüştüğünü ve dizinin Show TV ile görüşme yapmadığını ifade etti.

    ÇİĞDEM BATUR'DAN AÇIKLAMA

    Yıllar önce projede 'Savcı Leyla' karakterine hayat veren oyuncu, "Kurtlar Vadisi için geri dönecek misin?" sorusu üzerine, "Bu konudaki her haberde adım var fakat doğruluk payı yok" mesajını yazdı.

    Ayrıca TV100'den Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Show TV'den konu hakkında bir açıklama geldi. Altuntaş, Show TV yönetiminden Kurtlar Vadisi dizisi için hiçbir görüşme yapmadıklarını öğrendiğini ifade etti.

        KURTLAR VADİSİ HAKKINDA

        Kurtlar Vadisi, Osman Sınav tarafından tasarlanan politik, mafya ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisidir. 15 Ocak 2003 tarihinde Show TV'de yayımlanmaya başlayan dizinin ilk serisi dört sezondan ve 97 bölümden oluşmaktadır. Dizi son sezonunda Kanal D'de yayınlanmaya başlamıştır.

        Dizide Çemberlitaş, Fatih ve Sarıyer yerlerde de çekilmiştir. Polat Alemdar'ın son sezonda Suriye'ye kaçırılmasından dolayı dizinin bazı bölümleri burada çekilmiştir.

        Dizinin son iki bölümünde ise Amon karakteriyle Andy García ve Lisa karakteriyle de Sharon Stone oynamıştır. Polat Alemdar ise bunların yanına Türk baron olarak ABD'ye gitmiştir ve dizinin son iki bölümü Los Angeles'ta çekilmiştir.

        Dizi, serinin ilk dizisi olan Kurtlar Vadisi'nin 2. sezonu başladığından beri her bölümü perşembe günü yayımlanmıştır. Kurtlar Vadisi Pusu'nun yayımlanacağı günden bahsedilirken "kendi gününde, kendi saatinde" (perşembe 20.00) tabiri kullanılır.

            KURTLAR VADİSİ KONUSU

            Polat Alemdar, kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirip Türkiye'deki mafyanın tepesinde bulunan Kurtlar Konseyini çökertmiş ve Türkiye'deki mafya yapılanmasının sonunu getirmiştir.

            Bu görevi layığıyla yerine getirdikten sonra Kamu Güvenliği Teşkilatı (KGT)'nın başına geçer ve önemli operasyonlarda bulunmak için harekete geçer.

            Kurtlar Vadisi Pusu, ilk üç sezon boyunca küresel güçlerin iç temsilcileri üzerinde yoğunlaşmış ve Polat Alemdar ve ekibi bu iç düşmanlar ile mücadele etmiştir.

            Dizi, dördüncü sezondan itibaren küresel güçlerin ana aktörlerine yoğunlaşmış, dizide yabancı istihbarat servisleri, yabancı ajanlar yer almış ve bu kişilerle mücadele verilmiştir.

                Beşinci ve altıncı sezonda iç gruplar ile mücadele edilmişken yedinci sezonda ise İhtiyarlar Heyeti ilk kez ayrıntılarıyla birlikte konu edilmiştir.

                2005 yılında ortaya çıkan Tapınakçılar'da 10 yıl sonra yeniden diziye bu sezondan itibaren dahil olmuştur. Ayrıca yedinci sezonun ortasından itibaren son sezona kadar Suriye meselesine de yer verilmiştir. Sekizinci sezonunda ise küresel güçler ile bölgesel güçler arasındaki çatışmalar konu edinilmiştir.

                Dizide dokuzuncu sezonda Polat Alemdar'ın Kripteks'teki belgeleri açıklaması sonucu başlayan Piramit Operasyonu sonrasında Tapınakçılar ile olan büyük savaş konu edilmiştir. Bu savaş final sezonu olan onuncu sezona da sıçramıştır.
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