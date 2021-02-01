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    • Magazin
    • 01.02.2021 17:10
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    • 01.02.2021 17:11
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    ? Sorusunun yanıtı her gün sıklıkla araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. TV8’de yayınlanan ve keyifle izlenen Doya Doya Moda yarışmasında artık erkekler de modaya bakış açılarını sergiliyor, daha önce farklı programda da yer alan Adnan en dikkat çeken yarışmacılar arasında. Peki , , ? İşte merak edilenler…

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    Doya Doya Moda Adnan kimdir?

    Doya Doya Moda Adnan kimdir? Adnan Kızıltaş kaç yaşında, nereli, hangi programa katılmıştı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. En dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Adnan Kızıltaş daha önce de evlilik programları ile gündem konusu olmuştu. İşte izleyicilerin merakla sorguladığı yarışmacının hayatına dair tüm bilgiler…

    ADNAN KIZILTAŞ KİMDİR?

    Kısmetse Olur'la tanınan Adnan Kızıltaş, artık erkek yarışmacıların da katıldığı Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı oldu. Modaya olan ilgisi sosyal medya paylaşımlarından da anlaşılan Adnan Kızıltaş, Doya Doya Moda'nin 301. bölümünde görülecek.

    Kendi erkek giyim markası olan Adnan Kızıltaş'ın kendi adını taşıyan bir giyim mağazası var. Aslen Karslı olan Adnan Kızıltaş İstanbul'da yaşamını sürdürüyor. İlk olarak Kısmetse Olur programıyla tanınan ve o dönemde aşk yaşadığı Didem Delen'le birlikteliği çok konuşulan Adnan Kızıltaş, 29 yaşında ve bekar.

    DOYA DOYA MODA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

    Hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Doya Doya Moda yarışmasının yeni bölümü 15:00'te başlıyor.

    DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİMLER?

    Gülşah Saraçoğlu

    Seray Sever

    Uğurkan Erez

    Ivana Sert

        DOYA DOYA MODA FORMATI NASIL?

        Hafta içi her gün TV8 gündüz kuşağında yayınlanan Doya Doya Moda'da 42 beden ve üstü yarışmacılar en iyi stili sergilemeye çalışıyordu. Format değişikliğine gidildi ve erkek yarışmacılar da dahil oldu. Kız ve erkek eşleşmesi yapılıyor ve her gün jüriler eleştirilerini yapıp puanlarını veriyor. Günün puanları haftayı da yakından etkiliyor. Cuma günü haftanın finalinde haftanın en yüksek puanını alan kız yarışmacı altın kolyeyi boynuna takıyor. Erkek yarışmacı ise şık saatin sahibi oluyor. Haftanın en düşük puanını alan bir erkek ve bir kız yarışmacı da eleniyor ve Pazartesi günü yerlerine yeni yarışmacılar geliyor.
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        Haberler Magazin Doya Doya Moda Adnan kimdir? Adnan Kızıltaş kaç yaşında, nereli, hangi programa katılmıştı?