Doya Doya Moda Adnan kimdir? Adnan Kızıltaş kaç yaşında, nereli, hangi programa katılmıştı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. En dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Adnan Kızıltaş daha önce de evlilik programları ile gündem konusu olmuştu. İşte izleyicilerin merakla sorguladığı yarışmacının hayatına dair tüm bilgiler…
ADNAN KIZILTAŞ KİMDİR?
Kısmetse Olur'la tanınan Adnan Kızıltaş, artık erkek yarışmacıların da katıldığı Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı oldu. Modaya olan ilgisi sosyal medya paylaşımlarından da anlaşılan Adnan Kızıltaş, Doya Doya Moda'nin 301. bölümünde görülecek.
Kendi erkek giyim markası olan Adnan Kızıltaş'ın kendi adını taşıyan bir giyim mağazası var. Aslen Karslı olan Adnan Kızıltaş İstanbul'da yaşamını sürdürüyor. İlk olarak Kısmetse Olur programıyla tanınan ve o dönemde aşk yaşadığı Didem Delen'le birlikteliği çok konuşulan Adnan Kızıltaş, 29 yaşında ve bekar.
DOYA DOYA MODA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Doya Doya Moda yarışmasının yeni bölümü 15:00'te başlıyor.
DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİMLER?
Gülşah Saraçoğlu
Seray Sever
Uğurkan Erez
Ivana Sert