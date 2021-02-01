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    • Magazin
    • 01.02.2021 18:33
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    • 01.02.2021 18:33
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    Gündemden en çok araştırılan sorulardan biri ? Yanıtını buldu. Yeni haftanın ilk gününe yeni yarışmacılar ile başlayan fenomen program yine ilgiyle izlendi. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert’in oturduğu yarışmada günün en yüksek puanını alan kız ve erkek yarışmacılar hangileri oldu? Rekabet ve heyecanın bir arada olduğu haberimizde yer alıyor.

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    Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu?

    Doya Doya Moda'da da Cuma günü gerçekleşen elemenin ardından yeni haftanın ilk gününde yarışmacılar stillerini yansıttı ve jüriler günün konseptine göre eleştirilerini yaparak puanlarını verdi. Peki Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? Haftanın finalini yakından etkileyen günün puanlaması nasıl şekillendi? Artık erkek yarışmacıların da stillerini sergilediği 1 Şubat Pazartesi Doya Doya Moda puan durumunu haberimizin içerisinden inceleyebilirsiniz.

    1 ŞUBAT CUMA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

    Özde: 17
    Ceren: 18
    Birben: 15
    Bahar: 6
    Rabia: 19
    Selin: 10
    Tuğçe: 18

    Batıcan: 17
    Mehmet: 4
    Adnan: 17
    Emre: 16
    Ali Nail: 13
    Erhan: 7
    Ahmet: 7

    DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Ceren oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı. Erkeklerde ise Adnan oldu ve şık saati koluna taktı.

    DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

    Doya Doya Moda'da bu hafta erkeklerden Ufuk, kızlardan ise Ayşegül yarışmaya veda eden isim oldu.

        DOYA DOYA MODA BİRBEN KİMDİR?

        Dilan Birben Coşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zmaanda butik bir pastane sahibi. Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, "Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler" dedi.



        EMRE ATEŞ KİMDİR?

        Emre Ateş 26 yaşındadır. Tiyatro oyunculuğuyla uğraşan Emre Ateş İstanbul'da doğmuştur. Pandemi sebebiyle tiyatro oyunculuğunu bırakıp butik işletmektedir. Heykelcilik ve ressamlık ile ilgilenmektedir.
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