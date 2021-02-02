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    • 02.02.2021 21:33
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    Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna Kuruluş Osman’dan bomba transfer! Yer yerinden oynayacak!

    Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna Kuruluş Osman’dan bomba transfer, dizinin izleyenleri bu gelişmeyle birlikte oldukça heyecanlandı. Uyanış Büyük Selçuklu’da kadrodaki bu değişiklik ile birlikte yer yerinden oynayacak. Daha önce Kuruluş Osman’da Komutan Böke karakterine hayat veren ve başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazınan , Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Melikşah'ın kardeşi Melik Tekiş'e hayat verecek. İşte Atılgan Gümüş’ün hayatına dair merak edilen tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna Kuruluş Osman’dan bomba transfer!

    TRT 1'de Pazartesi akşamları yayınlanan ve ilgiyle izlenen Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna Kuruluş Osman'dan bomba transfer gerçekleşti. Kuruluş Osman'da Komutan Böke karakterini canlandırırken izleyicileri ekrana kilitleyen başarılı oyuncu Atılgan Gümüş, kariyerine Uyanış Büyük Selçuklu'da devam edecek. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Melikşah'ın kardeşi Melik Tekiş'i canlandıracak olan Atılgan Gümüş ile ilgili bilgileri haberimizde derledik.

    ATILGAN GÜMÜŞ KİMDİR?

    Atılgan Gümüş, tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu.1976 yılında Hatay'da doğdu. 1996 -2000 yılları arasında İstanbul Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünündeki eğitiminin yanı sıra yine İstanbul Devlet Konservatuarı'nda yarı zamanlı şan eğitimini tamamlayarak iki bölümden de başarıyla mezun oldu. Kahraman Nasirov Dance Studio'da üç yıl süreyle dans eğitimini tamamladı. 1996-2000 yılları arasında Kenter Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tiyatro Fora, Özel Prodüksiyon ve Yayla Sanat Prodüksiyon'da ve son olarak da Tiyatro Kedi'de farklı oyunlarda rol aldı. Halen Tiyatro Kedi'de iki farklı müzikalde oynamakta; Yeşim Salkım ile Casablanca Müzikali'nde, Müzikaldeki Hayalet'te ise Deniz Türkali ve Demet Tuncer ile başrolleri paylaşmaktadır. Atılgan Gümüş, 1999 yılında kurduğu Grup Garsongs ile bu güne kadar 1400'e yakın konser gösteri performansı sergilemiştir.

    Atılgan Gümü'ün Rol Aldığı Dizi, Filmleri Ve Tiyatrolar

    Kuruluş Osman
    Beni Böyle Sev. 2012. Kerem.
    İyi Uçuşlar. Mustafa.
    Benden Baba Olmaz. Soner.
    Bıçak Sırtı Emin.
    Yedi Numara. 2000. Kunter.
    Dağ 2
    Papatyam
    Birleşen Gönüller
    Yalancı Romantik
    Sera
    Robot Pinokyo
    Sefiller
    Müzikaldeki Hayalet
    Two Turkish Tenors

        UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU MELIK TEKIŞ KIMDIR?

        Uyanış Büyük Selçuklu dizisine bu akşam Melik Tekiş karakteri dahil olacak. Selçuklu tarihine bir göz atacak olursak Melikşah'ın kardeşi olan Melik Tekiş isyanları ile tarihe adını kazanmıştır. Melikşah'ın tahta geçtiği dönemde Melik tekiş Belh ve Toharistan bölgesinin yönetimi verilmiştir . Sonrasında ise Melikşah'ın aldığı karar doğrultusunda Tekiş Ilk Isyanını 1080 yılında gerçekleştirdi. Sonrasında çaresiz kalan Melik Tekiş Horosan'ı ele geçirme ümidini de yitirmesi akabinde melikşahtan af talebinde bulundu ve bu da kabul edild. i Ve 1084 yılında Sultan Melikşah'ın Musul'da bulunması sebebiyle bir kere daha isyanı kalkıştı Ve bunda da başarısız oldu.

        Sultan Melikşah'ın Horasan'a ulaşabilmesi sonrasında Melik Tekiş'in sığınmış olduğu Tırmız kalesine girerek onun gözlerine Mil çektirmesi ve hapse attırması bir olurken Melikşah kendisini Savaş sırasında engelleyen en büyük rakibini ise Böylece ortadan kaldırdı . Melik tekiş Sultan Berkyaruk döneminde Belh ve Toharistan 'te bulunan adamlarını gizlice devreye sokup Sultan ortadan kaldırma Teşebbüsünde bulunduğu bilinmektedir ve bunun ortaya çıkması sonrasında 1094 tarihinde boğularak öldürülmüştü.
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        Haberler Magazin Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna Kuruluş Osman’dan bomba transfer! Yer yerinden oynayacak!