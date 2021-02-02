Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna Kuruluş Osman’dan bomba transfer! Yer yerinden oynayacak!

ATILGAN GÜMÜŞ KİMDİR?

Atılgan Gümüş, tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu.1976 yılında Hatay'da doğdu. 1996 -2000 yılları arasında İstanbul Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünündeki eğitiminin yanı sıra yine İstanbul Devlet Konservatuarı'nda yarı zamanlı şan eğitimini tamamlayarak iki bölümden de başarıyla mezun oldu. Kahraman Nasirov Dance Studio'da üç yıl süreyle dans eğitimini tamamladı. 1996-2000 yılları arasında Kenter Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tiyatro Fora, Özel Prodüksiyon ve Yayla Sanat Prodüksiyon'da ve son olarak da Tiyatro Kedi'de farklı oyunlarda rol aldı. Halen Tiyatro Kedi'de iki farklı müzikalde oynamakta; Yeşim Salkım ile Casablanca Müzikali'nde, Müzikaldeki Hayalet'te ise Deniz Türkali ve Demet Tuncer ile başrolleri paylaşmaktadır. Atılgan Gümüş, 1999 yılında kurduğu Grup Garsongs ile bu güne kadar 1400'e yakın konser gösteri performansı sergilemiştir.