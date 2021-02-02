AYŞE DOKTOR DİZİDEN NEDEN AYRILDI? İŞTE CEVABI

Ayşe doktor bir gün baş doktor hanımın kapısını çalıp klinikten ayrılmak istediğini söyledi. Bu durumu hiç beklemeyen doktor hanım bu duruma çok şaşırdı. Doktor hanım Ayşe doktorun istifasını kabul eder ancak bir ay kadar kalmasını ve bu arada da kendisiyle konuşmasını söyler. Doktor Ayşe'nin bir anda klinikten ayrılmasının sebebi Deniz hocaya beslediği platonik aşktır. Klinikteki diğer doktorlar ve çalışanlarla vedalaşan Ayşe, göz yaşlarıyla uğurlandı.