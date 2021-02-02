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    • 02.02.2021 10:46
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    oyuncuları patır patır dökülüyor Boncuk'un ardından başrol apar topar diziden ayrıldı! Ama TV 8'de gidenin yeri çabuk doldu

    TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, oyuncu kadrosunda , , , gibi sabit oyuncuların yanı sıra pek çok başarılı oyuncuya da konukluk eden 'da akıllara durgunluk veren bir ayrılık yaşandı. Kırmızı Oda son bölümde hikayesi gereği 'in canlandırdığı Boncuk karakteri diziye veda ederken, bir ana kadro oyuncusu da diziye apar topar veda etti. O başrol oyuncusunun vedasının nedeni henüz bilinmezken yeri hemencecik 'le dolduruldu. İşte Kırmızı Oda'da yaşanan ayrılık depreminin detayları.

    Kırmızı Oda oyuncuları patır patır dökülüyor!

    Kırmızı Oda oyuncuları patır patır dökülüyor Boncuk'un ardından başrol apar topar diziden ayrıldı! Ama TV 8'de gidenin yeri çabuk doldu... TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda, Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabında yer alan yaşanmış gerçek öykülerden esinlenerek televizyon izleyiciyle buluşuyor. Başrolünü Binnur Kaya'nın üstlendiği, oyuncu kadrosunda Tülin Özen, Burak Sevinç, Gülçin Kültür Şahin, Baran Can Eraslan, Sezin Bozacı ve Meriç Aral'ın yer aldığı dizide sürekli konuk oyuncuların gidip geldiği malumunuz. Kırmızı Oda'da bunların ayrılıklarına alıştık ama bu kez bir ana kadro oyuncusu apar topar diziye veda ederek herkesi şaşırttı. İşte ayrılık detayları ve yerine gelen isim.

    Seyirciyi ekranlara kilitleyen TV8'in merakla izlenilen dizisi Kırmızı Oda'dan yaşanan flaş ayrılık seyirciyi şoke etti.

    Dizide Doktor Ayşe karakterine can veren ünlü oyuncu Meriç Aral, diziye veda etti. Binnur Kaya'nın tüm doktorları topladığı dizinin son bölümünde performansı ile büyük beğeni toplayan Doktor Ayşe için veda yemeği düzenlendi.

        Klinikteki diğer doktorlar ve çalışanlarla vedalaşan Ayşe, göz yaşlarıyla uğurlandı.

        Kırmızı Oda'da Doktor Ayşe'nin veda sahnesi ise izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Dizinin sosyal medya hesabından da Doktor Ayşe karakteri için veda paylaşımı yapıldı.

        ''HOŞÇAKAL DR. AYŞE, YOLUN AÇIK OLSUN''

        Kırmızı Oda'nın resmi sosyal medya hesabından ''Hoşçakal Dr. Ayşe, yolun açık olsun'' paylaşımıyla veda duyuruldu.

            İlk günden itibaren dizide yer alan Meriç Aral, sosyal medyadan ''Çok harika bir ekiple tanışmış ve çalışmış olmanın mutluluğuyla ayrılıyorum. Tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ederim" mesajını yazdı.

            AYŞE DOKTOR DİZİDEN NEDEN AYRILDI? İŞTE CEVABI

            Ayşe doktor bir gün baş doktor hanımın kapısını çalıp klinikten ayrılmak istediğini söyledi. Bu durumu hiç beklemeyen doktor hanım bu duruma çok şaşırdı. Doktor hanım Ayşe doktorun istifasını kabul eder ancak bir ay kadar kalmasını ve bu arada da kendisiyle konuşmasını söyler. Doktor Ayşe'nin bir anda klinikten ayrılmasının sebebi Deniz hocaya beslediği platonik aşktır. Klinikteki diğer doktorlar ve çalışanlarla vedalaşan Ayşe, göz yaşlarıyla uğurlandı.

            Meriç Aral'ın canlandırdığı Ayşe karakteri bir kaç bölüm önce bu ayrılığın sinyallerini vermişti. Doktor hanıma ayrılmak istediğini söyleyen Ayşe, Deniz'e duyduğu platonik aşk sebebiyle klinikten ayrıldı. Dolayısıyla Meriç Aral da diziden ayrıldı.

                Meriç Aral'ın yerine de şimdilik Pınar Deniz getirildi.

                MERİÇ ARAL KİMDİR?

                Meriç Aral 17 Kasım 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 32 yaşındaki Meriç Aral Türk oyuncudur. Medcezir'deki 'Hale' rolüyle tanınması sonrasında çeşitli sinema ve televizyon yapımlarında rol aldı.

                Meriç Aral, Avukatlık yapan bir ailenin çocuğu olarak 17 Kasım 1988 tarihinde doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı zamanda yan dal olarak Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde eğitim gördü. Staj sonrasında oyunculuğa başladı. Film asistanı olarak kısa bir süre görev aldı. Sultan adlı dizide ilk deneyimini gerçekleştirdi ve oyunculuk eğitimi almaya başladı. Medcezir'deki 'Hale' rolüyle tanındı. Ardından Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Unutursam Fısılda adlı filmde oynadı. Sonraki süreçte Yüksek Sosyete (2016) diziler ile Hesapta Aşk (2016) ve Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (2017) adlı filmlerde rol aldı. 2017 - 2019 yılları arasında Star TV de yayınlanan Söz adlı dizide Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal, Sarp Akkaya ve Nihat Altınkaya ile başrolleri paylaştı. Ardından 10 Ocak 2020'de vizyona giren Biz Böyleyiz adlı filmde Beril karakterini canlandırdı.

                Meriç Aral Serkan Keskin ile sevgilidir.
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                Haberler Magazin Kırmızı Oda oyuncuları patır patır dökülüyor Boncuk'un ardından başrol apar topar diziden ayrıldı! Ama TV 8'de gidenin yeri çabuk doldu