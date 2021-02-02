Kırmızı Oda oyuncuları patır patır dökülüyor Boncuk'un ardından başrol apar topar diziden ayrıldı! Ama TV 8'de gidenin yeri çabuk doldu... TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda, Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabında yer alan yaşanmış gerçek öykülerden esinlenerek televizyon izleyiciyle buluşuyor. Başrolünü Binnur Kaya'nın üstlendiği, oyuncu kadrosunda Tülin Özen, Burak Sevinç, Gülçin Kültür Şahin, Baran Can Eraslan, Sezin Bozacı ve Meriç Aral'ın yer aldığı dizide sürekli konuk oyuncuların gidip geldiği malumunuz. Kırmızı Oda'da bunların ayrılıklarına alıştık ama bu kez bir ana kadro oyuncusu apar topar diziye veda ederek herkesi şaşırttı. İşte ayrılık detayları ve yerine gelen isim.
Seyirciyi ekranlara kilitleyen TV8'in merakla izlenilen dizisi Kırmızı Oda'dan yaşanan flaş ayrılık seyirciyi şoke etti.
Dizide Doktor Ayşe karakterine can veren ünlü oyuncu Meriç Aral, diziye veda etti. Binnur Kaya'nın tüm doktorları topladığı dizinin son bölümünde performansı ile büyük beğeni toplayan Doktor Ayşe için veda yemeği düzenlendi.