Adından çok akşamları söz ettirmeye devam eden ve heyecanın iyice zirvelere çıktığı Ramo dizisinde son haftalarda peş peşe yaşanan ayrılıklar izleyicilerin isyan etmesine neden olmuştu. Yiğit Özşener ve Olgun Şimşek'in ardından Pelin Körmükçü'nün vedası seyircileri gidişat hakkında endişelendirmişti. Ancak Ramo dizisi bomba bir transferle gündeme yeniden geldi. Kurtlar Vadisi'nin 85. bölümüne kadar Kurtlar Konseyi'nde yer alan Samuel Vanunu karakterine hayat veren usta oyuncu Nişan Şirinyan şapkanın ardındaki gizemli kişi olarak karşımıza çıktı. Usta oyuncunun transferi ise büyük coşkuyla ile karşılandı.

USTA OYUNCU RAMO'DA!

Ramo dizisi peş peşe vedaların ardından çok konuşulacak bir transfere imza attı. Kurtlar Vadisi'nin yıldızı usta oyuncu Nişan Şirinyan dizide gizemli bir karaktere hayat verecek.