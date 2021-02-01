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    • 01.02.2021 09:30
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    Kurtlar Vadisi'nde konseyin en can alıcı isimlerinden birisiydi! 'ya tufan gibi geliyor! Şapkanın ardındaki kişi...

    Kurtlar Vadisi'nde konseyin en can alıcı isimlerinden birisiydi! 'ya tufan gibi geliyor! Şapkanın ardındaki kişi o çıktı. Kurtlar Vadisi'nde olarak tanıdığımız , Show TV ekranlarında cuma günü izleyicisini ekran başına kilitleyen Ramo dizisiyle adından yine söz ettirecek. Son olarak Yiğit Özşener ve Olgun Şimşek'in ardından Pelin Körmükçü'nün diziye veda etmesi izleyicilere acaba neler oluyor dedirtmişti. Ancak Ramo dizisi bu vedaların ardından çok konuşulacak bir transfere imza attı. Kurtlar Vadisi'nin yıldızı usta oyuncu Nişan Şirinyan dizide gizemli bir karaktere hayat verecek.

    takvim.com.tr
    Ünlü oyuncu o diziyle ekranlara geri dönüyor!

    Adından çok akşamları söz ettirmeye devam eden ve heyecanın iyice zirvelere çıktığı Ramo dizisinde son haftalarda peş peşe yaşanan ayrılıklar izleyicilerin isyan etmesine neden olmuştu. Yiğit Özşener ve Olgun Şimşek'in ardından Pelin Körmükçü'nün vedası seyircileri gidişat hakkında endişelendirmişti. Ancak Ramo dizisi bomba bir transferle gündeme yeniden geldi. Kurtlar Vadisi'nin 85. bölümüne kadar Kurtlar Konseyi'nde yer alan Samuel Vanunu karakterine hayat veren usta oyuncu Nişan Şirinyan şapkanın ardındaki gizemli kişi olarak karşımıza çıktı. Usta oyuncunun transferi ise büyük coşkuyla ile karşılandı.

    USTA OYUNCU RAMO'DA!

    Ramo dizisi peş peşe vedaların ardından çok konuşulacak bir transfere imza attı. Kurtlar Vadisi'nin yıldızı usta oyuncu Nişan Şirinyan dizide gizemli bir karaktere hayat verecek.

    RAMO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Sibel'in aniden ortaya çıkan kardeşi Gizem, Nehir ile iş birliği yaptı. Gizem'in Nehir'e düğünde bulunan korumaları haber vermesi üzerine Nehir ile beraber planın içinde olan Korkut'un adamları saldırıya geçti. Yapılan saldırıda Sibel vurulurken, Sibel'i kanlar içinde gören Ramo'nun korku dolu hali izleyicileri de derinden etkiledi.

    RAMO'NUN YENİ GÖREVİ

    Ramo, İstanbul'un büyük patronu Yıldırım'la tanıştı ancak bu görüşmede büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Yıldırım, Mazhar'a İstanbul'u yönetme görevini verirken, Ramo'yu da İstanbul'da nizam ve intizamı yeniden kurmak için görevlendirdi. Ailesiyle tehdit edilen Ramo, kendi yıktığı düzeni yeniden kurmak zorundaydı.

        SİBEL'İN KARDEŞİ ORTAYA ÇIKTI

        Sibel, hiç bilmediği Gizem adında bir kız kardeşinin ortaya çıkmasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Sibel'i zorla kaçıran Gizem, ona Nehir'in kendisini nasıl tehdit ettiğini anlattıktan sonra yanından ayrıldı.

        Gizem'in arkasında bıraktığı çantaya bakan Sibel ise Gizem ile kardeş olduklarını gösteren bir DNA testi sonucu buldu.

        SİBEL'E BÜYÜK SÜRPRİZ

        Yaşanan tüm olumsuzluklar rağmen Ramo, Sibel'e büyük bir sürpriz hazırladı. İkili tüm gün normal insanlar gibi vakit geçirdikten sonra Sibel, asıl sürpriz ile karşılaştı.

            Ramo'nun gizlice düğünlerini organize ettiğini gören Sibel, büyük bir sevinç yaşarken, Cabbar'ın saldırıya uğradığı haberinin gelmesiyle Ramo, düğünden ayrılarak yardıma gitmek zorunda kaldı. Harekete geçen Ramo, Cabbar'ı ve paraları kurtarmayı başarırken, bundan sonra İstanbul'da neler yapacağına dair planını da yaptı.

            NİŞAN ŞİRİNYAN KİMDİR?

            Nişan Şirinyan, 1 Ocak 1958 tarihinde dünyaya geldi. Tiyatrocu olan Nişan Şirinyan, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu. Şirinyan, deneyimli bir tiyatro oyuncusu ve yönetmenidir. 1999 yılından itibaren dizi filmler ve sinema filmlerinde rol almakta, yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

            Nişan Şirinyan ayrıca Evli ve Öfkeli dizisinde Osman, Her Sevda Bir Veda'da Ferhat ve Arka Sokaklar dizisinde de Nasuh Doğanay rolüyle kamera karşısına geçmişti.

                ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

                2018- Senaryo / Oyuncu
                2015-2016 - Ellerimin Arasındaki Hayat (İstanbul D.T.)
                2014-2015 - Kuvayi Milliye
                2012-2013 - Çirkin (İstanbul Devlet Tiyatrosu)
                2011-2012 - Opera Comique (İstanbul Devlet Tiyatrosu)
                2010-2011 - Külhanbeyi Müzikali (Bakırköy Bld. Tiy.)
                2009-2010 - Lozan
                2008-2009 - Bavul Hikayesi

                2008 - Yağmurcu (Bakırköy Belediye Tiyatroları)
                2007 - Amadeus
                2006 - Teneke (Bakırköy Belediye Tiyatroları)
                2004 - Otopark Cinayetleri
                2002 - Kırmızı Yorgunları
                2001 - Bu Bir Rüyadır
                1997 - Orkestra
                1994-1995 - İlk Kadın
                1993-1994 - Kapıların Dışında
                1989-1990 - Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz
                1986-1987 - Jan Dark (İstanbul Devlet Tiyatrosu)
                1985-1986 - Sersem Kocanın Kurnaz Karısı (Bursa Devlet Tiyatrosu)
                1984-1985 - İkizler (Bursa Devlet Tiyatrosu)

                OYNADIĞI DİZİLER

                2003-2005: Kurtlar Vadisi-Samuel Vanunu
                2014: Her Sevda Bir Veda-Ferhat
                2015-2016:Evli ve Öfkeli-Osman
                2018: Arka Sokaklar-Nasuh Doğanay
                2021: Ramo-Yıldırım
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