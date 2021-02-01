Doya Doya Moda'ya ilk katıldığı gün hayatıyla ilgili bilgiler veren Mehmet Güneş, ''19 kardeşim, modayla ilgili iddialıyım. Kardeşlerimi, arkadaşlarımı ben giydirmekteyim, programı çok seviyorum.'' dedi.

Mehmet Güneş Doya Doya Moda'ya katılma nedenini "Benim için doğru giyinmek bir sanattır, o sanatı konuşturmak istiyorum." sözleriyle dile getirdi. Daha önce de ekran projelerinde yer alan Mehmet Güneş, evlilik programlarıyla tanınıyor. Esra Erol'la İzdivaç programında Bahar'la olan çalkantılı ilişkisi ile gündeme gelmişti.