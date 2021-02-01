Doya Doya Moda Mehmet daha önce hangi programdaydı? Doya Doya Moda Mehmet kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Doya Doya Moda yarışmasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Mehmet Güneş daha önce de evlilik programları ile gündeme gelmişti. İşte hayatına dair bilgiler…
MEHMET GÜNEŞ KİMDİR?
Aslen Şanlıurfalı olan Mehmet Güneş, 1987 yılında dünyaya geldi. Daha önce de çeşitli programlara katılan Mehmet Güneş, evlilik programlarıyla tanınıyor. Modanın yanı sıra Urfa'nın geleneksel yemekleri başta olmak üzere mutfağa girmeyi seven Mehmet Güneş, turizmcilik yapıyor. Özel yatları olduğunu belirten Güneş, bu yatları evlilik teklifleri ve özel günler için kiraladığını söylemişti.
Doya Doya Moda'ya ilk katıldığı gün hayatıyla ilgili bilgiler veren Mehmet Güneş, ''19 kardeşim, modayla ilgili iddialıyım. Kardeşlerimi, arkadaşlarımı ben giydirmekteyim, programı çok seviyorum.'' dedi.
Mehmet Güneş Doya Doya Moda'ya katılma nedenini "Benim için doğru giyinmek bir sanattır, o sanatı konuşturmak istiyorum." sözleriyle dile getirdi. Daha önce de ekran projelerinde yer alan Mehmet Güneş, evlilik programlarıyla tanınıyor. Esra Erol'la İzdivaç programında Bahar'la olan çalkantılı ilişkisi ile gündeme gelmişti.