Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz'a dört koldan seri beğeni! Serenay 'like'ladı sonrasında diller düştü barıştılar mı? Aşkları ortaya çıktıktan sonra günlerce konuşulan oyuncu Serenay Sarıkaya ve komedyen Cem Yılmaz, 10 ay boyunca ilişkilerini sürdürdü. Ancak ayrılık kararı alan ünlü çift, aşkları gibi ayrılıklarıyla da sosyal medyada şok etkisi yarattı. Bir anda yollarını ayıran çiftten beklenmedik bir hamle daha geldi. Ünlü oyuncunun bu hareketi 'Barıştılar mı?' sorularını da beraberinde getirdi.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile kendisinden 18 yaş küçük Serenay Sarıkaya, Kasım 2019'da sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlamıştı. Karantina günlerini birlikte geçiren sevgililer, geçen ekim ayında da yollarını ayırmıştı.
Sarıkaya ve Yılmaz aşkının bitişi, ekim ayında ünlü komedyenin 'Ayrıldınız mı?' sorusuna verdiği 'evet' cevabıyla ortaya çıktı.