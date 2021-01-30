Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz'a dört koldan seri beğeni! Serenay 'like'ladı sonrasında diller düştü barıştılar mı? Aşkları ortaya çıktıktan sonra günlerce konuşulan oyuncu Serenay Sarıkaya ve komedyen Cem Yılmaz, 10 ay boyunca ilişkilerini sürdürdü. Ancak ayrılık kararı alan ünlü çift, aşkları gibi ayrılıklarıyla da sosyal medyada şok etkisi yarattı. Bir anda yollarını ayıran çiftten beklenmedik bir hamle daha geldi. Ünlü oyuncunun bu hareketi 'Barıştılar mı?' sorularını da beraberinde getirdi.