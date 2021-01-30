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    • 30.01.2021 10:27
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    • 30.01.2021 10:27
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    'dan 'a dört koldan seri beğeni! Serenay 'like'ladı sonrasında dillere düştü barıştılar mı?

    Geçen yılın en çok konuşulan çiftlerinden ile yollarını ayırmış ve bu olay magazin gündeminde uzun süre konuşulmuştu. Çift yollarını ayırsa da yaşanan son gelişmeler kafaları karıştırdı. Sarıkaya, yaklaşık 10 ay aşk yaşadığı sevgilisi Cem Yılmaz'ın son paylaşımını beğendi. Sonrasında bir başka hesaptan Cem Yılmaz adına yapılan paylaşımı da beğendi. Ünlü oyuncunun bu hareketi kafaları karıştırdı.

    Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz'a dört koldan seri beğeni!

    Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz'a dört koldan seri beğeni! Serenay 'like'ladı sonrasında diller düştü barıştılar mı? Aşkları ortaya çıktıktan sonra günlerce konuşulan oyuncu Serenay Sarıkaya ve komedyen Cem Yılmaz, 10 ay boyunca ilişkilerini sürdürdü. Ancak ayrılık kararı alan ünlü çift, aşkları gibi ayrılıklarıyla da sosyal medyada şok etkisi yarattı. Bir anda yollarını ayıran çiftten beklenmedik bir hamle daha geldi. Ünlü oyuncunun bu hareketi 'Barıştılar mı?' sorularını da beraberinde getirdi.

    Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile kendisinden 18 yaş küçük Serenay Sarıkaya, Kasım 2019'da sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlamıştı. Karantina günlerini birlikte geçiren sevgililer, geçen ekim ayında da yollarını ayırmıştı.

    Sarıkaya ve Yılmaz aşkının bitişi, ekim ayında ünlü komedyenin 'Ayrıldınız mı?' sorusuna verdiği 'evet' cevabıyla ortaya çıktı.

        İkili o günden sonra hiçbir araya gelmedi. Sarıkaya ve Yılmaz, ayrılık soruları karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

        SERENAY'DAN SÜRPRİZ BEĞENİ

        Ancak önceki akşam Serenay Sarıkaya'dan şaşırtıcı bir hamle geldi. Güzel oyuncu, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın paylaşımını beğendi.

        Serenay Sarıkaya hızını alamadı. Bu kez de Cem Yılmaz hakkında yapılan bir başka paylaşımı da beğendi. Sarıkaya'nın bu hareketi 'Barıştılar mı?' sorusunu akıllara getirdi.

            CEM, YENİDEN TAKİP ETTİ

            Öte yandan Yılmaz, yılbaşı gecesi Serenay Sarıkaya'yı Instagram hesabından takip etmeyi bırakmıştı. Sarıkaya, Cem Yılmaz'ın bu hamlesine rağmen eski sevgilisini takip ediyordu.

            Ünlü komedyen, ayrıca Mayıs ayında paylaştığı ve Sarıkaya ile yer aldığı fotoğrafı da silmedi. Basına yansıyan haberlerin ardından Yılmaz, Sarıkaya'yı yeniden takibe almıştı.

            SOLUĞU EGE'DE ALMIŞTI

            Cem Yılmaz ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra Sarıkaya, soluğu Ege'de almıştı. Arkadaşları ve annesi Ümran Hanım ile birlikte uzun süre tatil yapan Sarıkaya, geçtiğimiz ay İstanbul'a dönmüştü.
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