Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı AKINCI dizisi, 5. bölümüyle atv izleyicisini ekranları başına kilitledi. Dizinin yayınlanan son bölümünde aksiyon tavan yaparken, izleyiciler 6. bölümün fragmanını merak etmeye başladı.
AKINCI dizisinin 6. yeni bölüm fragmanı "Direkt şah çekiyoruz ve mat ediyoruz..." başlığıyla yayınlandı. Fragmanı izleyenler merakla yeni bölümü bekleyeme koyuldu.
AKINCI 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Akıncı teslim ol!"
Nergis'i kaçıranın Lukas olduğu ortaya çıkar. Cevdet, Nergis'i kurtarmak için Lukas'ın tüm istediklerini yapmayı kabul eder. Lukas'ın ellerinden kaçması Fatih ve Orhan arasında gerilime sebep olur.