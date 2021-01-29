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    • 30.01.2021 00:57
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    • 30.01.2021 01:04
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    Direkt şah çekiyoruz ve mat ediyoruz! dizisinin 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

    'de yayınlanan, cuma akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi , yine milyonları ekranları başına kilitledi. AKINCI'nın 5. bölümünde 'i kaçıranın olduğunun ortaya çıkmasının ardından aksiyon tavan yaptı. Birçok kişi merakla AKINCI'nın 6. yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı "Direkt şah çekiyoruz ve mat ediyoruz..." başlığıyla yayınlandı. İşte AKINCI dizisinin yeni bölüm fragmanı...

    Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı AKINCI dizisi, 5. bölümüyle atv izleyicisini ekranları başına kilitledi. Dizinin yayınlanan son bölümünde aksiyon tavan yaparken, izleyiciler 6. bölümün fragmanını merak etmeye başladı.




    AKINCI dizisinin 6. yeni bölüm fragmanı "Direkt şah çekiyoruz ve mat ediyoruz..." başlığıyla yayınlandı. Fragmanı izleyenler merakla yeni bölümü bekleyeme koyuldu.




    AKINCI 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    "Akıncı teslim ol!"

    Nergis'i kaçıranın Lukas olduğu ortaya çıkar. Cevdet, Nergis'i kurtarmak için Lukas'ın tüm istediklerini yapmayı kabul eder. Lukas'ın ellerinden kaçması Fatih ve Orhan arasında gerilime sebep olur.

        LUKAS'IN HEDEFİ

        Lukas, hedefindeki Akıncı'yı ortadan kaldırmadan ülkeyi terk etmemek için harekete geçer. Cevdet de Lukas'ın peşindedir.

        KEMAL'E DAİR GERÇEK

        Nergis, Cevdet ve geçmişiyle ciddi bir yüzleşme yaşarken Kemal'in hayatında hiç bilinmeyen bir gerçek açığa çıkar.

        ORHAN KAÇIRILIYOR

        Orhan, Lukas'ın izini sürerken birileri tarafından kaçırılır. Lukas ülkeden çıkamadan tuzağa düşerken, Kemal ve Akıncı karşı karşıya gelir.

            AKINCI 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

            "Birileri arkandan iş çeviriyorsa sen onlardan öndesindir demektir..."

            Cevdet, polis sorgusundan kurtulmanın yollarını araraken Nergis de babasının 'gerçekte' kim olduğunu öğrenmek için Kemal'den yardım ister.

            Lukas görevden alındığını öğrendiğinde ülkeden ayrılmadan önce Akıncı'ya karşı savaş açmak için güç toplar. Lukas'ı takipte olan Akıncı için bu savaş beklediği fırsattır ama Lukas beklenmedik bir hamle yapar.

            Gizli Yapı, yetki alanının dışına çıkan Lukas için ölüm emri verir ve bu görev Cevdet Emiroğlu'na verilir. Bunu öğrenen Lukas, Cevdet'i Nergis üzerinden vurmayı planlar.

            Üstelik bu kez Akıncı, Nergis'in yardımına koşamayacak kadar uzaktadır. Nergis'i kurtarmak için sürpriz bir isim ortaya çıkar.
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