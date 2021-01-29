TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı bilindiği üzere haftanın belirli günleri izleyici karşısında oluyor. Geçen yıl pandemi nedeniyle Survivor'ın haftanın tüm günleri yayınlandığı da olmuştu. Bu bağlamda yarışmanın bugün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak edenler "Survivor bugün var mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Survivor 2021 hangi günler yayınlanıyor? İşte cevabı...

SURVİVOR BUGÜN VAR MI?

Survivor bu akşam yok. Sevilen yarışma programı Survivor 30 Ocak Cumartesi akşamı yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.

İşte Survivor'ın yayınlandığı gün ve saatler;