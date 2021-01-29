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    • Magazin
    • 29.01.2021 16:31
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    • 29.01.2021 16:31
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    ? 2021 hangi günler yayınlanıyor? İşte yayınlandığı gün ve saatler

    sorusu günün en çok merak edilen soruları arasında yer alıyor. Bu hafta 'a veda eden isim herkesi şaşırttı. Acun Ilıcalı bu hafta adaya veda eden ismin Bahar olduğunu duyurdu. Bugün yeni bölümün olup olmadığını merak edenler konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Survivor bugün var mı? Survivor 2021 hangi günler yayınlanıyor? İşte yayınlandığı gün ve saatler...

    Survivor 2021 hangi günler yayınlanıyor?

    TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı bilindiği üzere haftanın belirli günleri izleyici karşısında oluyor. Geçen yıl pandemi nedeniyle Survivor'ın haftanın tüm günleri yayınlandığı da olmuştu. Bu bağlamda yarışmanın bugün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak edenler "Survivor bugün var mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Survivor 2021 hangi günler yayınlanıyor? İşte cevabı...

    SURVİVOR BUGÜN VAR MI?

    Survivor bu akşam yok. Sevilen yarışma programı Survivor 30 Ocak Cumartesi akşamı yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.

    İşte Survivor'ın yayınlandığı gün ve saatler;

    SURVİVOR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

    Survivor 2021 hafta içi pazartesi, salı ve perşembe; hafta sonu ise cumartesi ve pazar günleri saat 20.00'de TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.

    SURVİVOR KİM ELENDİ?

    Survivor'a veda eden isim belli oldu. Acun Ilıcalı bu hafta adaya veda eden ismin Bahar olduğunu duyurdu.

        SURVİVOR BAHAR KİMDİR?

        18 Ocak 1996 doğumlu olan Bahar Seviş, Girne doğumludur. Yoga, fitness ve pilates yapmakta ve iyi derecede yüzme bilmektedir. Bahar Seviş, sporculuk geçmişinin yanı sıra, oyunculuk geçmişiyle de dikkat çekiyor.

        Kıbrıs'ta Girne Amerikan Üniversitesi Drama ve Oyunculuk bölümü okuyan Bahar, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Yoga/pilates/fitness eğitmeni olan Bahar, bu alanda paylaşımlar yapıyor.

        SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Adada dün akşam yapılan oylama neticesinde altı oyla İlayda Şeker bu haftanın ikinci eleme adayı olarak belirlendi.

            GEÇEN HAFTA SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

            19 Ocak Survivor kim elendi, kim gitti sorusunun yanıtı belli oldu. Acun Ilıcalı elenen ismin Sancakay olduğunu açıkladı.
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