ATV ekranlarında perşembe akşamları fırtınalar estirmeye devam eden Bir Zamanlar Çukurova dizisinde dün akşam yeni bir dönemin temelleri atıldı. Son bölümde Yılmaz'ın tüm mal varlığını satması, Behice ve Müjgan'ın tüm planlarını alt üst etti. İkili şimdi hem mirassız kalmanın hem de otelin parasını nasıl ödeyeceklerinin derdine düştü. İzleyiciler bölüm sonrası Bir Zamanlar Çukurova 82. bölüm fragmanını heyecanla bekliyor. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Çukurova'da düğün var"

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da Züleyha'nın hanım ağalığı ile barış dolu yeni bir dönem başlamıştır. Hünkar'ın geleneklerini devam ettiren Züleyha toplu nikah için tüm hazırlıkları tamamlar.