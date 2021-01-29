ATV ekranlarında perşembe akşamları fırtınalar estirmeye devam eden Bir Zamanlar Çukurova dizisinde dün akşam yeni bir dönemin temelleri atıldı. Son bölümde Yılmaz'ın tüm mal varlığını satması, Behice ve Müjgan'ın tüm planlarını alt üst etti. İkili şimdi hem mirassız kalmanın hem de otelin parasını nasıl ödeyeceklerinin derdine düştü. İzleyiciler bölüm sonrası Bir Zamanlar Çukurova 82. bölüm fragmanını heyecanla bekliyor. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Çukurova'da düğün var"
Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da Züleyha'nın hanım ağalığı ile barış dolu yeni bir dönem başlamıştır. Hünkar'ın geleneklerini devam ettiren Züleyha toplu nikah için tüm hazırlıkları tamamlar.
Konak da iki gelin verecektir: Gülten ve Fadik! Düğün, uzun bir aradan sonra şehre yeniden neşe getirir. Fekeli ve Züleyha'nın şahitliğinde neşe içinde bir düğün yaşanacaktır. Ancak düğün boyunca Fikret yine gözünü Demir'den ayırmaz. Hatta düğün telaşının arasında, artık planının bir sonraki aşamasına geçecek fırsatı da bulur!
KADIN DAYANIŞMASI ÇUKUROVA'YI ZENGİNLEŞTİRİYOR!
Demir'in annesinin tüm hisselerini de devretmesinin ardından Züleyha hem toprakların hem şirketin yönetiminde yoğun bir iş hayatına başlar. Ama elbette, yüzlerce yıldır, erkeklerin egemenliğinde iş yapmaya alışılmış topraklarda bu iş o kadar kolay olmayacaktır. Züleyha'nın kadın olmasını fırsat bilerek zorbalık yapan bir grup, karşılarında Züleyha'nın yanı sıra arkasında dimdik duran Sevda'yı bulacaktır!