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    • 29.01.2021 16:53
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    • 29.01.2021 16:53
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    Gündemde merakla araştırılan ? Sorusunun yanıtı belli oldu. Rakabetin üst düzeyde olduğu, bir yandan da eğlenceli anların yaşandığı yarışmada bugünkü konuk Safiye Soyman’dı ve izleyicilere keyif anlar yaşattı. Kanal D’de hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan, Seda Sayan’ın sunduğu yarışmanın haftanın finalinde neler oldu? Üzücü bir vedanın da yaşandığı yarışmada haftanın en yüksek puanını alarak 5 altın bileziği koluna takan gelin hangisi oldu? ?

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta kim elendi?

    Gelinim Mutfakta kim elendi? 29 Ocak Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. Her Cuma olduğu gibi bu hafta da heyecan dolu bir eleme yaşandı. Günün birincisi çeyrek altını alırken haftanın birincisi bileziklerin sahibi oldu. Elenen yarışmacı ise hayallerine veda etmek zorunda kaldı. İşte Gelinim Mutfakta'da yaşananlar…

    29 OCAK CUMA ÇEYREK ALTINI HANGİ YARIŞMACI ALDI?

    Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin Sibel oldu.

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (29 OCAK)

    Haftanın en düşük puanını alan gelin 67 puan ile Sibel oldu ve yarışmaya veda ederken duygusal anlar yaşandı.

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Haftanın birincisi toplam 80 puan ile Zeynep oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.

    GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?

    Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.

    GELİNİM MUTFAKTA ZEYNEP KİMDİR?

    Gelinim Mutfakta Zeynep Kanal D ekranında izleyici karşısına çıkan yeni yarışmacılar arasında yer alıyor. Zeynep Kalyon Gökçe yarışmanın başından beri Gelinim Mutfakta'da yarışıyordu. Yaklaşık 2 ay önce programdan elendi. Bugün itibarıyla programa yeniden katıldı.

    Yarışmaya kayınvalidesi Yasemin Gökçe ile katılan Zeynep Kalyon Gökçe, 32 yaşında ve aslen Trabzonlu. Rekabeti çok sevdiğini ve hırslı bir yapısı olduğunu söyleyen Zeynep, katıldığı ilk bölümde "buraya tozu dumana katmaya geliyorum." sözleriyle iddialı bir giriş yapmıştı.

        ELENEN YARIŞMACI SİBEL KİMDİR?

        Gelinim Mutfakta 18 Ocak 2021 Pazartesi yeni yarışmacısı Sibel Çağlar 29 yaşında. 5 yıllık evli olan Sibel Hanım İstanbul'da dünyaya geldi ve bir çocuğu bulunuyor. Sibel Çağlar kuaförlük mesleği ile uğraşırken sevgilini olduğu için yemek konusunda oldukça iddialı olduğunu açıkladı.Sibel Çağlar Gelinim Mutfakta yarışmasına katıldığı ilk gün ojeleri ile geldi. Kayınvalidelerden tepki çekerken kırmızı ojeleri çıkarması konusunda oldukça baskı yapıldı. Ojeleri çıkarmayı unuttuğu düşünülen Sibel unutmadığını ve bilerek çıkarmadığını söyleyince hem gelinlerden hem de kayınvalidelerden sert tepki çekti.
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        Haberler Magazin Gelinim Mutfakta kim elendi? 29 Ocak Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?