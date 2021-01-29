ATV ekranlarında cuma akşamı izleyicisiyle buluşan Akıncı'da bu hafta ortalık iyice karışacak. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı bu bölümde Lukas'ın ellerinden kaçması Fatih ve Orhan arasında gerilime sebep olur. Lukas, hedefindeki Akıncı'yı ortadan kaldırmadan ülkeyi terk etmemek için harekete geçecek. İşte Akıncı 5. son bölüm canlı izle seçeneği...

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AKINCI 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

"Akıncı teslim ol!"

Nergis'i kaçıranın Lukas olduğu ortaya çıkar. Cevdet, Nergis'i kurtarmak için Lukas'ın tüm istediklerini yapmayı kabul eder. Lukas'ın ellerinden kaçması Fatih ve Orhan arasında gerilime sebep olur.