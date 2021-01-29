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    • Magazin
    • 29.01.2021 18:24
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    • 29.01.2021 18:24
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    5. son bölüm canlı izle! Lukas'ın Nergis'i kaçıran isim olduğu ortaya çıkıyor

    5. son bölüm canlı izle seçeneği izleyicilerin akşam saatlerinde çok araştırdığı konular arasındaki yerini aldı. Dizinin bu haftaki bölümünde Nergis'i kaçıranın Lukas olduğu ortaya çıkıyor. Cevdet, Nergis'i kurtarmak için Lukas'ın tüm istediklerini yapmayı kabul ediyor. Lukas ülkeden çıkamadan tuzağa düşerken, Kemal ve Akıncı karşı karşıya geliyor. İşte dizide bu hafta yaşanacak olaylar...

    Akıncı 5. bölüm canlı izle!

    ATV ekranlarında cuma akşamı izleyicisiyle buluşan Akıncı'da bu hafta ortalık iyice karışacak. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı bu bölümde Lukas'ın ellerinden kaçması Fatih ve Orhan arasında gerilime sebep olur. Lukas, hedefindeki Akıncı'yı ortadan kaldırmadan ülkeyi terk etmemek için harekete geçecek. İşte Akıncı 5. son bölüm canlı izle seçeneği...

    AKINCI 5. BÖLÜMÜ ATV CANLI YAYIN İLE İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    AKINCI SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    AKINCI 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

    "Akıncı teslim ol!"

    Nergis'i kaçıranın Lukas olduğu ortaya çıkar. Cevdet, Nergis'i kurtarmak için Lukas'ın tüm istediklerini yapmayı kabul eder. Lukas'ın ellerinden kaçması Fatih ve Orhan arasında gerilime sebep olur.

    LUKAS'IN HEDEFİ

    Lukas, hedefindeki Akıncı'yı ortadan kaldırmadan ülkeyi terk etmemek için harekete geçer. Cevdet de Lukas'ın peşindedir.

    KEMAL'E DAİR GERÇEK

    Nergis, Cevdet ve geçmişiyle ciddi bir yüzleşme yaşarken Kemal'in hayatında hiç bilinmeyen bir gerçek açığa çıkar.

        ORHAN KAÇIRILIYOR

        Orhan, Lukas'ın izini sürerken birileri tarafından kaçırılır. Lukas ülkeden çıkamadan tuzağa düşerken, Kemal ve Akıncı karşı karşıya gelir.

        AKINCI 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        "Birileri arkandan iş çeviriyorsa sen onlardan öndesindir demektir..."

        Cevdet, polis sorgusundan kurtulmanın yollarını araraken Nergis de babasının 'gerçekte' kim olduğunu öğrenmek için Kemal'den yardım ister.

        Lukas görevden alındığını öğrendiğinde ülkeden ayrılmadan önce Akıncı'ya karşı savaş açmak için güç toplar. Lukas'ı takipte olan Akıncı için bu savaş beklediği fırsattır ama Lukas beklenmedik bir hamle yapar.

            Gizli Yapı, yetki alanının dışına çıkan Lukas için ölüm emri verir ve bu görev Cevdet Emiroğlu'na verilir. Bunu öğrenen Lukas, Cevdet'i Nergis üzerinden vurmayı planlar.

            Üstelik bu kez Akıncı, Nergis'in yardımına koşamayacak kadar uzaktadır. Nergis'i kurtarmak için sürpriz bir isim ortaya çıkar.
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