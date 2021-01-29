Netflix'te dünyada ve Türkiye'de milyonlarca kişi tarafından heyecanla izlenen La Casa De Papel'in final yapılacağına dair iddiaların ortaya atılması heyecana neden oldu. La Casa De Papel için 5. sezon heyecan devam ederken gözler yeni sezon tarihine çevrildi. 5. sezonda senaryoya dahil olacak isimlerle fırtınalar kopacağı tahmin ediliyor. Peki, La Casa De Papel final mi yapıyor? La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? İşte diziye dair bilgiler...

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

La Casa De Papel dizisinin 4. sezonu 2020 Nisan ayının ilk haftası seyirciyle buluştu. 8 bölümlük sezonun ardından 5. sezon için bekleyiş başladı. Dizinin yapımcısı Alex Pina yaptığı açıklamada, dördüncü sezonun iyi gitmesi durumunda 5. sezon çekimlerine başlanacağını bildirmişti. Ancak başlayacağı tarih hakkında bir açıklama yapılmadı.

LA CASA DE PAPEL FİNAL Mİ YAPIYOR?

La Casa De Papel final yapıyor iddiaları gerçeği yansıtmıyor.

İşte detaylar;