Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 29.01.2021 21:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.01.2021 21:27
    ABONE OL

    ? ? Yeni sezon tarihi...

    sorusu sosyal medyada yapılan bazı yorumlar sonrası merak ediliyor. Dizinin yayınlanan dört sezonuyla heyecan doruklara çıktı. 'in senaryosuna dahil olacak yeni isimler merak edilirken konu hakkında Netflix'ten yapılacak açıklama bekleniyor. 5. sezonda yaşanacak gelişmelerle birlikte olayların iyice raydan çıkacağı tahminler arasında yer alıyor. Peki, ? Yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

    La Casa De Papel final mi yapıyor?

    Netflix'te dünyada ve Türkiye'de milyonlarca kişi tarafından heyecanla izlenen La Casa De Papel'in final yapılacağına dair iddiaların ortaya atılması heyecana neden oldu. La Casa De Papel için 5. sezon heyecan devam ederken gözler yeni sezon tarihine çevrildi. 5. sezonda senaryoya dahil olacak isimlerle fırtınalar kopacağı tahmin ediliyor. Peki, La Casa De Papel final mi yapıyor? La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? İşte diziye dair bilgiler...

    LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    La Casa De Papel dizisinin 4. sezonu 2020 Nisan ayının ilk haftası seyirciyle buluştu. 8 bölümlük sezonun ardından 5. sezon için bekleyiş başladı. Dizinin yapımcısı Alex Pina yaptığı açıklamada, dördüncü sezonun iyi gitmesi durumunda 5. sezon çekimlerine başlanacağını bildirmişti. Ancak başlayacağı tarih hakkında bir açıklama yapılmadı.

    LA CASA DE PAPEL FİNAL Mİ YAPIYOR?

    La Casa De Papel final yapıyor iddiaları gerçeği yansıtmıyor.

    İşte detaylar;

    LA CASA DE PAPEL 4. SEZONDA NELER YAŞANDI?

    1. bölüm özeti: Öfke ve üzüntü, ekip içindeki gerilimi yükseltir. Yas tutmakta olan Profesör, cüretkâr ve tehlikeli bir kaçma girişiminde bulunur.

    2. bölüm özeti: Palermo, yaptıklarıyla grubu şaşırtır. Sierra, sorguladığı kişiyi bir anlaşma yapmaya zorlar. Profesör, abisinin düğününü anımsar.

        3. bölüm özeti: Profesör'ün köstebeği, mesajını çadırdaki kişiye iletmeye çalışır. Denver'ın Monica ile Rio'nun dostluğu konusunda duyduğu kıskançlık daha da artar.

        4. bölüm özeti: Geçmişte Berlin, Gandia'nın operasyonun başına bela olacağını tahmin eder. Sierra'nın Lizbon'u sorgulaması kişisel bir açıklamaya yol açar.

        5. bölüm özeti: Denver gerçek kimliğini gizleyen birinden yardım ister. Çevrelerindeki tehlike yoğunlaşırken Nairobi ekibini motive etmeye çalışır.

            6. bölüm özeti: Nairobi'nin rehin alınmasının ardından Gandia ekiple pazarlık yapar. Profesör, ekibini kurtarmak için çaresizce yeni bir plan arayışına girer.

            7. bölüm özeti: Grup, içlerinden birinin uğradığı saldırının ardından sarsılr. Profesör ise revize ettiği planı ekibin yeni üyelerinin ve Palermo'nun yardımıyla uygulamaya koyar.

            8. bölüm özeti: Profesör, Benjamin ve diğerleri, Lizbon'u kurtarmaya çalışır.
                Haberler Magazin La Casa De Papel final mi yapıyor? La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi...