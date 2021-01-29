Eda Ece'yi görenler 'Bu gözler bunu da görmüş' demeden geçmiyor! Masterchef Danilo Zanna da paylaşmıştı ama daha fazlasıymış... 30 yaşındaki oyuncu Eda Ece son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri olarak tüm dikkatleri üzerine topluyor. Geçtiğimiz günlerde satın aldığı daireyle magazin manşetlerini süsleyen Eda Ece bir yandan da basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'le bir küs bir barışık ilişkisini sürdürüyor. Eda Ece'nin sosyal medyada ortaya çıkan yıllar öncesine ait görüntüleri herkesi şoke etti. Hazırsanız başlayalım.