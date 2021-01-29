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    • Magazin
    • 29.01.2021 15:06
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    • 29.01.2021 15:06
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    'yi görenler 'Bu gözler bunu da görmüş' demeden geçmiyor! da paylaşmıştı ama daha fazlasıymış

    Son dönemin en popüler oyuncularından biri . Yer aldığı adlı dizi ve basketbolcu sevgilisi 'le süren bir dargın bir barışık ilişkisiyle hem magazinde hem de sosyal medyada adından söz ettiren isimlerden biri olmayı başarı 30 yaşındaki Eda Ece. Asıl adı olan genç oyuncu Yıldız karakteriyle kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor. mezunu olan Eda Ece meğer yıllardır gözlerimizin önündeymiş ama farkında değilmişiz. Bunun ilk sinyalleri ise daha önceden 'in sempatik jüri üyesi 'dan gelmişti. Eda Ece'nin bu hallerini görünce şaşırmanız garanti.

    Danilo Zanna da paylaşmıştı ama daha fazlasıymış

    Eda Ece'yi görenler 'Bu gözler bunu da görmüş' demeden geçmiyor! Masterchef Danilo Zanna da paylaşmıştı ama daha fazlasıymış... 30 yaşındaki oyuncu Eda Ece son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri olarak tüm dikkatleri üzerine topluyor. Geçtiğimiz günlerde satın aldığı daireyle magazin manşetlerini süsleyen Eda Ece bir yandan da basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'le bir küs bir barışık ilişkisini sürdürüyor. Eda Ece'nin sosyal medyada ortaya çıkan yıllar öncesine ait görüntüleri herkesi şoke etti. Hazırsanız başlayalım.

    Entrikalarla dolu bir dünyanın Yıldız Argun'u olarak ün kazanan Eda Ece'nin daha önce yer aldığı dizileri görünce çok şaşıracaksınız.

    Bunun ilk sinyalleri ise Masterchef jürisi Danilo Zanna'dan gelmişti. Danilo Zanna, Instagram'ının hikaye bölümünden bir dönem birlikte rol aldığı Eda Ece ile fotoğrafını paylaşmış ve her ikisinin inanılmaz değişimini gözler önüne sermişti.

        Eda Ece şimdilerde Yıldız karakteriyle tanınıyor olsa da aslında sektörde pek çok yapımda rol almış.

        HAYAT BİLGİSİ İLE BAŞLAYAN BİR KARİYER

        Hayat Bilgisi o dönemin en etkili dizileri arasındaydı. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan diziye Sude karakteri ile minicik, sempatik ve güzel mi güzel bir kız konuk olmuştu. O isim, şimdilerde hepimizin tanıdığı Eda Ece. O yıllarda henüz 14 yaşında olan Eda Ece, konuşmasıyla, gülüşüyle ve heyecanıyla da dikkat toplamıştı.

        BEZ BEBEK'E KONUK OYUNCU OLARAK KATILDI

        Eda Ece bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren Bez Bebek dizisinde konuk oyuncu olarak da rol aldı. Şoker'in sevgilisiydi. Dizinin 87. bölümüne dahil edilen Eda Ece Oyuncaklar Ülkesi'nde yaşayan bir prensesi canlandırmıştı.

            ADINI FERİHA KOYDUM DİZİSİNDE BİLE YER ALDI

            Köşkte yaşayan, zengin ve kötü bir karakteri canlandıran bu sert bakışlı kadın, Eda Ece'nin ta kendisi. O dönem diziye "Deniz" karakteri ile katılmış ve izleyenleri gıcık etmeyi başarmıştı. Yani, o dönem Eda Ece'nin kahkahasından ve güler yüzünden eser yoktu.

            İLK BAŞROLÜ CİMBOM

            2012 yılında yayım hayatına başlayan ve üç sezon süren "Pis Yedili" tam bir gençlik dizisiydi. Hatta, dizideki Cimbom karakterini canlandıran Eda Ece de o yıl; yılın en iyi gençlik dizisi kadın başrol oyuncusu ödülünü almaya hak kazanmıştı.

            PİS YEDİLİ'NİN ARDINDAN EDA ECE İÇİN BAŞROL SERÜVENİ BAŞLADI

            Pis Yedili'de gösterdiği başarının ardından güzel oyuncu, "Kızım İçin" filmi başta olmak üzere "Beni Böyle Sev", "İlişki Durumu: Karışık" ve "Deliha 2" gibi birçok yapımda başrol oynamaya hak kazandı.
                Haberler Magazin Eda Ece'yi görenler 'Bu gözler bunu da görmüş' demeden geçmiyor! Masterchef Danilo Zanna da paylaşmıştı ama daha fazlasıymış