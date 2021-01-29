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    • 30.01.2021 00:02
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    Güzelliğiyle Yeşilçam'ı salladı! Bir döneme damga vuran Ahu Tuğba hakkındaki o gerçek duyanları şaşırttı! Meğerse...

    Güzelliğiyle Yeşilçam'a damga vuran Ahu Tuğba hakkındaki o gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Bir dönem güzelliğiyle ve oyunculuğuyla gümdemden düşmeyen Ahu Tuğba uzun süredir ekranlarda gözükmüyor. Tuğba'nın özel hayatı da merak edilirken hakkındak bilgiler duyanları hayrete düşürdü. İşte Yeşilçam'ın güzeli Ahu Tuğba hakkındaki bilgiler ve birçok ünlü ismin memleketleri...

    Ahu Tuğba hakkındaki şaşırtan gerçek

    Güzelliğiyle Yeşilçam'a damga vuran Ahu Tuğba hakkındaki o gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Bir dönem güzelliğiyle ve oyunculuğuyla gümdemden düşmeyen Ahu Tuğba uzun süredir ekranlarda gözükmüyor.

    Tuğba'nın özel hayatı da merak edilirken hakkındak bilgiler duyanları hayrete düşürdü.

    AHU TUĞBA KİMDİR?
    Ahu Tuğba Tuğba Çetin 13 Ağustos 1955 İstanbul doğumlu.

    Varlıklı bir ailenin tek çocuğuydu. Ortaokuldayken sinema dünyasına girdi. Kanada'da Concordia Üniversitesi'nin İngiliz Dili bölümündeki öğrenimini yarım bıraktı.

        80'li yıllarda Türk sinemasında genellikle hayat kadını, uyuşturucu bağımlısı fakat kalbi temiz karakterleri canlandırmıştır. Erkekçe dergisine pozlar vermiştir. Gazino sanatçısı olarak çeşitli gösteriler yaptı.

        Toplam 5 evlilik yapmıştır. İlk evliliğini 1981 yılında Mustafa Ulusoy ile yapmıştır. 1991 yılında Arnavut asıllı Amerikalı doktor Timmy Alejtanij ile yaptığı evliliğinden kendisi gibi "Ahu" (Ajelbegü Ahu Anjelik Alejnatij) adında 1992 doğumlu bir kız çocuğu vardır.

        Necati Şaşmaz: Elazığ

        Nihat Nikerel: Çorum


            Nurgül Yeşilçay: Afyon


            Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı


            Hilal Altınbilek - İzmir


                Bensu Soral - Bursa


                Tamer Karadağlı - Kars

                Burak Özçivit - Gaziantep


                    Didem Balçın - Ankara

                    Celal Yonat - Sivas


                    Hadise - Sivas
                        Haberler Magazin Güzelliğiyle Yeşilçam'ı salladı! Bir döneme damga vuran Ahu Tuğba hakkındaki o gerçek duyanları şaşırttı! Meğerse...