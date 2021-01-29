Güzelliğiyle Yeşilçam'ı salladı! Bir döneme damga vuran Ahu Tuğba hakkındaki o gerçek duyanları şaşırttı! Meğerse...

Güzelliğiyle Yeşilçam'a damga vuran Ahu Tuğba hakkındaki o gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Bir dönem güzelliğiyle ve oyunculuğuyla gümdemden düşmeyen Ahu Tuğba uzun süredir ekranlarda gözükmüyor.
Tuğba'nın özel hayatı da merak edilirken hakkındak bilgiler duyanları hayrete düşürdü.
AHU TUĞBA KİMDİR?
Ahu Tuğba Tuğba Çetin 13 Ağustos 1955 İstanbul doğumlu.
Varlıklı bir ailenin tek çocuğuydu. Ortaokuldayken sinema dünyasına girdi. Kanada'da Concordia Üniversitesi'nin İngiliz Dili bölümündeki öğrenimini yarım bıraktı.