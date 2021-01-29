Dönüşüyle fırtınalar estirecek! Yeni dizisiyle olay olmaya hazırlanıyor! Gelecek aylarda...

blutv'de yayınlanacak Yeşilçam dizisiyle Çağatay Ulusoy'un ekranlara dönecek olması hayranlarını heyecanlandırmaya yetti. Yeşilçam dizisinin hazırlıkları sürerken ortaya bomba bir transfer iddiası atıldı. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini üstleneceği Yeşilçam dizisinde ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un katıldığı konuşuluyor. Çağatay Ulusoy son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde konuk oyuncu olarak rol almıştı. İddiaların ardından blutv'de yayınlanacak olan dizi hakkında detaylar merak ediliyor. Gözler şimdi dizinin yayınlanacağı tarihe ve kadrosunda yer alacak oyunculara çevrildi.

ÜNLÜ OYUNCU YEŞİLÇAM DİZİSİNE Mİ KATILIYOR?

Çağan Irmak'ın yönetmenliğini üstleneceği Yeşilçam dizisine ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy katıldı. Çağatay Ulusoy son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde konuk oyuncu olarak rol almıştı. Ayrıca Ulusoy'a güzel oyuncu Afra Saraçoğlu'nun da eşlik edeceği iddia ediliyor.