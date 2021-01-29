Dönüşüyle fırtınalar estirecek! Yeni dizisiyle olay olmaya hazırlanıyor! Gelecek aylarda...

blutv'de yayınlanacak Yeşilçam dizisiyle Çağatay Ulusoy'un ekranlara dönecek olması hayranlarını heyecanlandırmaya yetti. Yeşilçam dizisinin hazırlıkları sürerken ortaya bomba bir transfer iddiası atıldı. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini üstleneceği Yeşilçam dizisinde ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un katıldığı konuşuluyor. Çağatay Ulusoy son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde konuk oyuncu olarak rol almıştı. İddiaların ardından blutv'de yayınlanacak olan dizi hakkında detaylar merak ediliyor. Gözler şimdi dizinin yayınlanacağı tarihe ve kadrosunda yer alacak oyunculara çevrildi.
ÜNLÜ OYUNCU YEŞİLÇAM DİZİSİNE Mİ KATILIYOR?
Çağan Irmak'ın yönetmenliğini üstleneceği Yeşilçam dizisine ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy katıldı. Çağatay Ulusoy son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde konuk oyuncu olarak rol almıştı. Ayrıca Ulusoy'a güzel oyuncu Afra Saraçoğlu'nun da eşlik edeceği iddia ediliyor.
ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?
Çağatay Ulusoy 23 Eylül 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2010 yılında Best Model of Turkey birincisi oldu. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri bölümünde eğitim görmüş ve aynı zamanda Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri almaya başlamıştır.
İlk rolü 2011'de Show TV'de yayınlanan Adını Feriha Koydum dizisindeki Emir Sarrafoğlu karakteridir. Dizi 2 sezon sürmüştür. Diziye devam ederken 2011'de Anadolu Kartalları filminde de önemli bir rol oynamıştır. Filmde Üsteğmen Ahmet Onur karakterini canlandırmış ve bu rolüyle de büyük beğeni toplamıştır.