Doya Doya Moda'da bugünkü konsept kızlar sünnet çocuğunun annesi olurken erkekler de kirveleri oldu. Peki jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert'in oturduğu Doya Doya Moda'da bugünün puanları nasıl şekillendi? 29 Ocak Cuma Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? Haftanın puanlamasına göre Doya Doya Moda kim elendi? Sorusunun yanıtı da belli oldu. İşte tüm bilgiler…
29 OCAK CUMA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Özde:
Ceren:
Birben:
Bahar:
Rabia:
Ayşegül:
Tuğçe:
Batıcan:
Mehmet:
Adnan:
Emre:
Ufuk:
Erhan:
Ahmet:
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Ceren oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı. Erkeklerde ise Adnan oldu ve şık saati koluna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta erkeklerden Ufuk, kızlardan ise Ayşegül yarışmaya veda eden isim oldu.