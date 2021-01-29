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    • Magazin
    • 29.01.2021 18:56
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    • 29.01.2021 18:56
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    Gündemden en çok araştırılan sorulardan biri ? Oluyor. Yine bir haftanın finalinin yaşandığı TV8’in fenomen programında bugün heyecanlı bir bölüm vardı. Hem eğlenceli hem de gergin anların yaşandığı ’da haftanın en yüksek puanını alan kız yarışmacı altın kolyeyi, erkek yarışmacı ise şık saat ödülünü aldı. Peki ? Haftanın en düşük puanını alarak yarışmadan elenen kız ve erkek yarışmacılar kimler oldu? İşte yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda kim elendi?

    Doya Doya Moda'da bugünkü konsept kızlar sünnet çocuğunun annesi olurken erkekler de kirveleri oldu. Peki jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert'in oturduğu Doya Doya Moda'da bugünün puanları nasıl şekillendi? 29 Ocak Cuma Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? Haftanın puanlamasına göre Doya Doya Moda kim elendi? Sorusunun yanıtı da belli oldu. İşte tüm bilgiler…

    29 OCAK CUMA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

    Özde:
    Ceren:
    Birben:
    Bahar:
    Rabia:
    Ayşegül:
    Tuğçe:

    Batıcan:
    Mehmet:
    Adnan:
    Emre:
    Ufuk:
    Erhan:
    Ahmet:

    DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Ceren oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı. Erkeklerde ise Adnan oldu ve şık saati koluna taktı.

    DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

    Doya Doya Moda'da bu hafta erkeklerden Ufuk, kızlardan ise Ayşegül yarışmaya veda eden isim oldu.

        DOYA DOYA MODA CEREN KİMDİR?

        Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı Ceren Keskin oldu. İzmir'den yarışmaya katılan Ceren Keskin 1998 doğumlu ve 22 yaşındadır.Sivil havacılık kabin hizmetleri mezun olan genç yarışmacı, 1 sene havalimanında çalıştıktan sonra ayrıldığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde yarışmaya aday olarak gelen Ceren Keskin, Doya Doya Moda'ya başvurma nedenini şu sözlerle açıkladı: "Bakıyorum böyle, buranın hakkını tek veren isim Özde. Ben de buraya Özde'ye rakip olmaya geldim." İddialı çıkışıyla jüri üyelerinin dikkatini çeken Ceren Keskin, Doya Doya Moda'ya katılmak için 8 kilo aldığını söyledi.

        ADNAN KIZILTAŞ KİMDİR?

        Alper'in vedası ardından Doya Doya Moda'ya Adnan Kızıltaş katıldı. Aslen İranlı olan Kızıltaş, 1992 yılında Kars Kağızman'da dünyaya geldi. Ankara'da kendisine ait bir mağazası var. Adnan Kızıltaş, Doya Doya Moda'ya katılma nedeni şu sözlerle açıklamıştı; "Bugüne kadar modayla ilgili hep kadınlar ön plandaydı, bilmiyorlar ki artık erkekler de giyinmeyi bir o kadar çok seviyor ve tarzını konuşturabiliyor. Ben de buraya tarzımı konuşturmaya ve bir şeyler öğretmeye geldim." İlk olarak Kısmetse Olur programıyla tanınan ve o dönemde aşk yaşadığı Didem Delen'le birlikteliği çok konuşulan Adnan Kızıltaş, bekar.
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        Haberler Magazin Doya Doya Moda kim elendi? 29 Ocak Cuma Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu?