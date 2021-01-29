ADNAN KIZILTAŞ KİMDİR?



Alper'in vedası ardından Doya Doya Moda'ya Adnan Kızıltaş katıldı. Aslen İranlı olan Kızıltaş, 1992 yılında Kars Kağızman'da dünyaya geldi. Ankara'da kendisine ait bir mağazası var. Adnan Kızıltaş, Doya Doya Moda'ya katılma nedeni şu sözlerle açıklamıştı; "Bugüne kadar modayla ilgili hep kadınlar ön plandaydı, bilmiyorlar ki artık erkekler de giyinmeyi bir o kadar çok seviyor ve tarzını konuşturabiliyor. Ben de buraya tarzımı konuşturmaya ve bir şeyler öğretmeye geldim." İlk olarak Kısmetse Olur programıyla tanınan ve o dönemde aşk yaşadığı Didem Delen'le birlikteliği çok konuşulan Adnan Kızıltaş, bekar.