ZÜLEYHA'NIN ELİNE GEÇEN MEKTUP KİMİN?

Yeni hanımağa, sakin gündemiyle huzurlu; ama gidenlerin hüznü ile buruk günler yaşayan Çukurova'da henüz sadece Fekeli'nin şüphelendiği, tesadüfen de Züleyha'nın eline geçen mektup ile ilk fitilin ateşlendiği olaylar kapıda!



Hünkar'ın mirasını layığıyla yerine getiren ve herkesin kalbini kazanan Züleyha, 81. bölümün finalinde, Demir'in yerine katılacağı bir toplantı için şirkete geldiğinde, geçmişten bir konuşmayı içeren ve Adnan Yaman'ın bir çocuğu daha olduğunu ima eden bir mektup buldu!