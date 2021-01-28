Bir Zamanlar Çukurova 81. Bölüm fragmanı yayınlanınca heyecanı arttırdı. Bu akşamı merakla bekleyen izleyiciler yeni bölümde neler yaşanacağını merak ederek araştırmaya başladı. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde Yamanlar'ın yeni bir düşmanı ortaya çıkıyor ve dengelerin nasıl değişeceği merak konusu. Bir yandan da Fikret'in planının sonuna geliniyor, peki başarıya ulaşacak mı? Müjgan ve Behice Yılmaz'ın mirasına konabilecek mi? İşte Bir Zamanlar Çukurova'da yaşanacak gelişmeler…
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 81. BÖLÜM FRAGMANI
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
"İkinizi de yaşatmam!"
Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da Züleyha'nın hanım ağalığı ile barış dolu yeni bir dönem başlamıştır. Hünkar'ın geleneklerini devam ettiren Züleyha toplu nikah için tüm hazırlıkları tamamlar. Konak da iki gelin verecektir: Gülten ve Fadik! Düğün, uzun bir aradan sonra şehre yeniden neşe getirir. Fekeli ve Züleyha'nın şahitliğinde neşe içinde bir düğün yaşanacaktır. Ancak düğün boyunca Fikret yine gözünü Demir'den ayırmaz. Hatta düğün telaşının arasında, artık planının bir sonraki aşamasına geçecek fırsatı da bulur!
KADIN DAYANIŞMASI ÇUKUROVA'YI ZENGİNLEŞTİRİYOR!
Demir'in annesinin tüm hisselerini de devretmesinin ardından Züleyha hem toprakların hem şirketin yönetiminde yoğun bir iş hayatına başlar. Ama elbette, yüzlerce yıldır, erkeklerin egemenliğinde iş yapmaya alışılmış topraklarda bu iş o kadar kolay olmayacaktır. Züleyha'nın kadın olmasını fırsat bilerek zorbalık yapan bir grup, karşılarında Züleyha'nın yanı sıra arkasında dimdik duran Sevda'yı bulacaktır!
Sevda da, konaktaki tüm kadınlar da Züleyha'nın arkasında adeta ona bir kadın ordusu oluşturacaktır. Bu kadın dayanışması, aralarındaki başka savaşların kırgınlıklarını da yok etmeye başlar!
YILMAZ'IN 30 MİLYONU NEREDE?
Yılmaz'ın tüm mal varlığını satması, Behice ve Müjgan'ın tüm planlarını alt üst edecektir! Milyonlar gelecek diye otelde lüks bir hayat süren iki kadın, şimdi hem mirassız kalmanın hem de otelin parasını nasıl ödeyeceklerinin derdine düşecektir! Behice, o parayı bulmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Müjgan ise Fekeli'nin yanına da dönemeyeceklerinden, şehrin en ucuz oteline yerleşme planları yapar. Her ikisi de kayıp milyonların Züleyha'da olduğundan emindir.