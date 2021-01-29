Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? 28 Ocak Survivor Anlat Bakalım oyununu kazanan kim oldu? Heyecan dolu sahneler izleyicileri ekrana kilitledi ve parkur yarışmacıları zorladı. Yemek ödülünü isteyen yarışmacılar en iyi performanslarını sergiledi, peki mücadeleyi kim kazandı? Sonrasında Anlat Bakalım oyunu oynandı ve eğlenceli anlar yaşandı. Peki bu kısmı kazanan takım hangisi oldu?
TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?
Survivor'da ödül oyunları öncesi yarışmacılar takım kaptanlarını seçti. Yapılan oylama ile bu hafta da ünlüler takımının kaptanı Barış, gönüllüler takımının kaptanı ise Reşat oldu.
Diğer iki haftada da kaptanlar Barış ve Reşat olarak seçilmişti.
Ödül oyunu öncesinde takımlara avantaj sağlayan oyunda ünlüler ve gönüllüler parkurdaki yerlerini aldı. Ödül oyununda seçimi yapacak takımı belirlemek için yapılan avantaj oyununda üçer erkek ve üçer kadın yarışmacı karşı karşıya geldi. Sıkı mücadele sonunda erkeklerde ve kadınlarda avantajı kazanan gönüllüler oldu. Böylece gönüllüler ödül oyunu öncesi fark yarattı.
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Zorlu parkurda yemek ödülü için ünlüler ve gönüllüler karşı karşıya geldi. Bu oyunun ödülü köfte ekmek ve kola oldu. Güç ve dengenin gerektiği parkurda skor 8-8 olunca iki takımın en iyi kadın ve erkek yarışmacıları yarışa dahil oldu. Ünlülerde Sergen - Melis, Gönüllülerde Ayşe - Poyraz ikilisinin mücadelesi nefesleri kesti. Son oyunda ise Poyraz ile Sergen karşılaşması ödül oyununun kaderini belirledi. Performansı ile geceye damga vuran Poyraz, Gönüllüler takımına ödülü getirdi. 10-8 skorla gecenin ödülünü gönüllüler kazandı.