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    • 29.01.2021 11:53
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    • 29.01.2021 12:13
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    Dün akşamdan bu yana ? Ünlüler mi Gönüllüler mi? Sorusunun yanıtı büyük bir merakla araştırılıyor. Yeni sezonuna bomba gibi başlayan TV8’in fenomen yarışması ilgiyle izleniyor. Ünlülüler ve Gönüllüler takımlarının büyük bir mücadele sergilediği yarışmada neler yaşandı? Diğer yandan eğlence dolu bir Anlat Bakalım oyunu vardı, peki ödül neydi? ? İşte yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

    Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? 28 Ocak Survivor Anlat Bakalım oyununu kazanan kim oldu? Heyecan dolu sahneler izleyicileri ekrana kilitledi ve parkur yarışmacıları zorladı. Yemek ödülünü isteyen yarışmacılar en iyi performanslarını sergiledi, peki mücadeleyi kim kazandı? Sonrasında Anlat Bakalım oyunu oynandı ve eğlenceli anlar yaşandı. Peki bu kısmı kazanan takım hangisi oldu?

    TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?

    Survivor'da ödül oyunları öncesi yarışmacılar takım kaptanlarını seçti. Yapılan oylama ile bu hafta da ünlüler takımının kaptanı Barış, gönüllüler takımının kaptanı ise Reşat oldu.

    Diğer iki haftada da kaptanlar Barış ve Reşat olarak seçilmişti.

    Ödül oyunu öncesinde takımlara avantaj sağlayan oyunda ünlüler ve gönüllüler parkurdaki yerlerini aldı. Ödül oyununda seçimi yapacak takımı belirlemek için yapılan avantaj oyununda üçer erkek ve üçer kadın yarışmacı karşı karşıya geldi. Sıkı mücadele sonunda erkeklerde ve kadınlarda avantajı kazanan gönüllüler oldu. Böylece gönüllüler ödül oyunu öncesi fark yarattı.

    SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Zorlu parkurda yemek ödülü için ünlüler ve gönüllüler karşı karşıya geldi. Bu oyunun ödülü köfte ekmek ve kola oldu. Güç ve dengenin gerektiği parkurda skor 8-8 olunca iki takımın en iyi kadın ve erkek yarışmacıları yarışa dahil oldu. Ünlülerde Sergen - Melis, Gönüllülerde Ayşe - Poyraz ikilisinin mücadelesi nefesleri kesti. Son oyunda ise Poyraz ile Sergen karşılaşması ödül oyununun kaderini belirledi. Performansı ile geceye damga vuran Poyraz, Gönüllüler takımına ödülü getirdi. 10-8 skorla gecenin ödülünü gönüllüler kazandı.

        ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor'da soru ve yanıt vermeye dayalı eğlenceli oyunlardan olan anlat bakalım için takımlar yeniden karşılaştı. Keyifli anların yaşandığı oyunda renkli görüntüler ortaya çıktı. Bu oyunun da kazananı 5-4 skorla gönüllüler takımı oldu. Gönüllüler iki ödül oyununu da kazanmış oldu.

        İSMAİL BALABAN KİMDİR?

        İsmail Balaban, Antalya'nın Elmalı ilçesinin Akçay köyünde 3 Ağustos 1987 tarihinde doğdu. Elmalı'nın Akçay köyünde çiftçilik yapan Hasan-Ümmü Gülsüm Balaban çiftinin ikiz çocuklarından biri olan (İsmail ve Turan Balaban) İsmail Balaban, küçük yaşta güreşe merak salmış, 17 yaşındayken eski yağlı güreş pehlivanlarından Ziya Talan'ın kendilerini keşfetmesiyle güreşi profesyonel olarak yapmaya başladı.

        Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde, 2009 yılı Küçük Orta Büyük Boy'da birincilik, 2012 yılında da Başaltı Boyunda üçüncülük kazandı. 5-7 Temmuz 2013 tarihleri arasında gerçekleşen, 652. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde İsmail Balaban baş kategorisinde er meydanına çıktı. Şaban Yılmaz ve Recep Kara gibi efsane güreşçileri eleyerek finale yükselmeyi başardı. Finalde son 2 yılın şampiyonu yine Antalyalı, Ali GÜRBÜZ ile karşılaşan İsmail Balaban, zorlu geçen müsabakanın sonunda 2. olarak büyük bir başarıya imza attı. Ancak Ali Gürbüz'ün güreş federasyonundan ceza alması nedeniyle İsmail Balaban 2013 yılı Başpehlivanı olarak ilan edildi.

        2014 yılı güreşlerinde de, finalde Fatih Atlı'ya yenilerek ikincilik kürsüsüne çıktı. 2015'de Kurtdereli ikinciliği, 2016'da Kurtdereli üçüncülüğü, 2017' de Kırkpınar başpehlivanlığı, 2018'de Kurtdereli başpehlivanlığı, 2019'da Elmalı Yağlı Güreşleri ikinciliğin, elde etti.

        Halen Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü sporcusu olarak güreş hayatını sürdürmektedir.
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        Haberler Magazin Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 28 Ocak Survivor Anlat Bakalım oyununu kazanan kim oldu?