TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da ödül oyunları öncesi yarışmacılar takım kaptanlarını seçti. Yapılan oylama ile bu hafta da ünlüler takımının kaptanı Barış, gönüllüler takımının kaptanı ise Reşat oldu.

Diğer iki haftada da kaptanlar Barış ve Reşat olarak seçilmişti.

Ödül oyunu öncesinde takımlara avantaj sağlayan oyunda ünlüler ve gönüllüler parkurdaki yerlerini aldı. Ödül oyununda seçimi yapacak takımı belirlemek için yapılan avantaj oyununda üçer erkek ve üçer kadın yarışmacı karşı karşıya geldi. Sıkı mücadele sonunda erkeklerde ve kadınlarda avantajı kazanan gönüllüler oldu. Böylece gönüllüler ödül oyunu öncesi fark yarattı.