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    • Magazin
    • 29.01.2021 18:14
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    • 29.01.2021 18:14
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    Magazin gündeminde sık sık yer alan ? Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan güzel ve başarılı oyuncu Hande Erçel’in ablası olan , , Geçtiğimiz günlerde vefat eden annesiyle ilgili duygusal paylaşım yapan ve herkesi hüzne boğan ismin hayatına dair bilgiler de merak konusu oluyor ve sık sık araştırılıyor. İşte hakkında ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Gamze Erçel kimdir?

    Gamze Erçel kimdir? Gamze Erçel kaç yaşında, nereli, kiminle evli? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanan bilgiler arasında yer alıyor. Oyuncu Hande Erçel'in ablası olan Gamze Erçel geçtiğimiz günlerde kaybettiği annesi için paylaşımda bulunmuş ve gündem konusu olmuştu. Instagram hesabını aktif kullanan ismin hayatına dair merak edilen bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    "ANNEM"

    Birlikte çekilen eski karelerini takipçileriyle paylaşan Gamze Erçel, gönderisine, "Annem... 10.01..." notunu düştü. Erçel'in duygulandıran karesini yorumlara kapattığı da görüldü.

    "HER GÜN DAHA DA ÖZLÜYORUM SENİ"

    Hande Erçel, annesinin ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından şu satırları yayınlamıştı:

    Biz büyürken evde 3 kızdık böyle, 3 deli kız... Sen aramızdan ayrılalı 1 sene oldu. Biz yine 3 kızız... Senin öğretilerinle büyüyoruz, büyütüyoruz... Her gün daha da özlüyorum seni pudram...

    Her adımım sana biraz daha gurur vermek için, biraz daha yüzünü güldürmek için... 'Yapamam' dediğim o zamanlara bakıyorum omzumda hiç düşünemediğim kadar büyük yükleri taşıma kuvvetim varmış. Annem olduğun için çok şanslıyım.

    Senden öğrendiklerimle gurur duyuyorum. Beni daha da insan kılan bu acıyla öğrendiklerimle de... Sevginin enerjisi her şeyi sarıp sarmalarmış..

    Edep en güzel cevapmış. Yaşarken tek kendi başına geldiğini düşünenlere 'Yalnız değilsiniz' demek istediğim için yazıyorum bunları. Kıymet bilmek çok kıymetli...

        GAMZE ERÇEL KİMDİR?

        Gamze Erçel, 1992 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. Gamze Erçel, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünden mezun oldu. Erkek gömleği tasarımı çalışmaları da bulunan Gamze Erçel,2012 yılında Miss Face of Cinema adlı bir organizasyona katıldı ve burada "Sinema Güzeli" seçildi. Gamze Erçel, Hayat Ağacı ve Çılgın Dersane Üniversite gibi projelerde yer aldı. "Umuda Kelepçe Vurulmaz" adlı dizide Simge karakterine hayat verdi. Annesine kanserden kaybeden Gamze Erçel, zor zamanlar geçirdi. Uzun süredir beraber olduğu Caner Yıldırım ile 2019'un mart ayında nişanlandı, nisanda evlendi.
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