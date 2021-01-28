YEŞİM BÜBER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Yeşim Büber, 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile evlendikten sonra çok fazla ekranlarda görünmemeye başladı. 2006 yılından sonra Siyah İnci ve Aile Reisi dizilerinde rol alan Yeşim Büber 2007 yılında çekilen Barda filmi ile dikkatleri üzerine çekti. Bir dönemin aranan ekran yüzleri arasında yer alan Yeşim Büber evlendikten sonra iki çocuk annesi oldu ve 11 yıldır teknede yaşamını sürdürmeye devam ediyor.

Yeşim Büber 10 Ağustos 1977 yılında Aydın'da dünyaya geldi. Türk sinema ve dizi oyuncusu Yeşim Büber 2006 yılında Mehmet Aksın ile dünyaevine girdi.