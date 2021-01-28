Yeşim Büber kimdir? Yeşim Büber kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile evlenen Yeşim Büber, 13 yıldır ikizleri Nehir ve Can Yunus ile teknede yaşıyor. Magazin gündeminde yer alan bu haberden sonra Yeşim Büber ile ilgili bilgiler merak edildi. işte detaylar…
YEŞİM BÜBER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Yeşim Büber, 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile evlendikten sonra çok fazla ekranlarda görünmemeye başladı. 2006 yılından sonra Siyah İnci ve Aile Reisi dizilerinde rol alan Yeşim Büber 2007 yılında çekilen Barda filmi ile dikkatleri üzerine çekti. Bir dönemin aranan ekran yüzleri arasında yer alan Yeşim Büber evlendikten sonra iki çocuk annesi oldu ve 11 yıldır teknede yaşamını sürdürmeye devam ediyor.
Yeşim Büber 10 Ağustos 1977 yılında Aydın'da dünyaya geldi. Türk sinema ve dizi oyuncusu Yeşim Büber 2006 yılında Mehmet Aksın ile dünyaevine girdi.
Diyalog Oyunculuk Okulu`nda eğitim alan sanatçı, ilk deneyimini 1996 yılında sinemada edindi. Televizyon için sinema ve bilişim konularında programlar hazırladı. 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın'la evlendi.
Filmografisi
Siyah İnci - 2017
Acayip Hikâyeler - 2012
Zehirli Sarmaşık - 2011
Aile Reisi - 2009
Barda - 2007
Kaybolan Yıllar - 2006
Yolda / Rüzgar Geri Getirirse - 2005
Dolunay - 2005
Üç Kişilik Aşk - 2004