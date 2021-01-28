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    • Magazin
    • 28.01.2021 18:02
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    • 28.01.2021 18:02
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    Gündemde sıkça araştırılan sorular arasında ? Yer alıyor. Aynalı Tahir dizisindeki rolü ile hafızalara kazınan ve bir döneme damgasını vuran güzel oyuncu uzun yıllardır ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Yakın zamanda 13 yıldır ailesiyle teknede yaşadığını anlatan isim yeniden gündem konusu oldu ve hayatına dair bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki , , ?

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    Yeşim Büber kimdir?

    Yeşim Büber kimdir? Yeşim Büber kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile evlenen Yeşim Büber, 13 yıldır ikizleri Nehir ve Can Yunus ile teknede yaşıyor. Magazin gündeminde yer alan bu haberden sonra Yeşim Büber ile ilgili bilgiler merak edildi. işte detaylar…

    YEŞİM BÜBER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    Yeşim Büber, 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile evlendikten sonra çok fazla ekranlarda görünmemeye başladı. 2006 yılından sonra Siyah İnci ve Aile Reisi dizilerinde rol alan Yeşim Büber 2007 yılında çekilen Barda filmi ile dikkatleri üzerine çekti. Bir dönemin aranan ekran yüzleri arasında yer alan Yeşim Büber evlendikten sonra iki çocuk annesi oldu ve 11 yıldır teknede yaşamını sürdürmeye devam ediyor.

    Yeşim Büber 10 Ağustos 1977 yılında Aydın'da dünyaya geldi. Türk sinema ve dizi oyuncusu Yeşim Büber 2006 yılında Mehmet Aksın ile dünyaevine girdi.

    Diyalog Oyunculuk Okulu`nda eğitim alan sanatçı, ilk deneyimini 1996 yılında sinemada edindi. Televizyon için sinema ve bilişim konularında programlar hazırladı. 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın'la evlendi.

    Filmografisi

    Siyah İnci - 2017
    Acayip Hikâyeler - 2012
    Zehirli Sarmaşık - 2011
    Aile Reisi - 2009

    Barda - 2007
    Kaybolan Yıllar - 2006
    Yolda / Rüzgar Geri Getirirse - 2005
    Dolunay - 2005
    Üç Kişilik Aşk - 2004

        Arapsaçı - 2004İnşaat - 2003
        Çaylak - 2003
        Gelin - 2003
        Serseri Aşıklar - 2003
        Kırık Ayna - 2003
        Bulutbey - 2002
        Yeraltında Dünya Var - 2001
        Benim İçin Ağlama - 2001
        Nasıl Evde Kaldım - 2001
        Dedelerimi Evlendirirken - 2000
        Zeynep - 2000
        Şaşı Felek Çıkmazı - 2000
        Aynalı Tahir - 1998
        Bu Sevda Bitmez - 1996
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        Haberler Magazin Yeşim Büber kimdir? Yeşim Büber kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?