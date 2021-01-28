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    • 28.01.2021 18:37
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    • 28.01.2021 18:37
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    ? Sorusunun merak edilen yanıtı açıklandı. Bugün yarışmacılar Bakırköy’e giderek günün konsepti olan “jüri üyelerinden birine akşam yemeğine gidiyorlar” göre giyindi. Haftanın finalinden bir gün önce puanlar nasıl şekillendi? En yüksek ve en düşük puanları hangi yarışmacılar aldı? haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda birincisi kim oldu?

    TV8'de hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan ve severek izlenen yarışmada günün birincisi olan kız ve erkek yarışmacılar hangileri oldu? Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert'in oturduğu Doya Doya Moda'da bugünün eleştirileri yapıldı ve puanlar verildi. Yine rekabetin üst düzeyde olduğu yarışmada haftanın finalinden bir gün öncesinin olmasıyla da gerginlik vardı. İşte 28 Ocak Perşembe Doya Doya Moda puanlaması…

    28 OCAK PERŞEMBE DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

    Özde:
    Ceren:
    Birben:
    Bahar:
    Rabia:
    Ayşegül:
    Tuğçe:

    Batıcan:
    Mehmet:
    Adnan:
    Emre:
    Ufuk:
    Erhan:
    Ahmet:

    DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Rabia oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı. Erkeklerde ise Emre oldu ve şık saati koluna taktı.

    DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

    Doya Doya Moda'da bu hafta erkeklerden elenen olmadı. Kızlardan ise Aysu yarışmaya veda eden isim oldu.

        DOYA DOYA MODA BİRBEN KİMDİR?

        Dilan Birben Coşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor.
        Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zamanda butik bir pastane sahibi.

        Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, "Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler" dedi.

        ADNAN KIZILTAŞ KİMDİR?

        Alper'in vedası ardından Doya Doya Moda'ya Adnan Kızıltaş katıldı. Aslen İranlı olan Kızıltaş, 1992 yılında Kars Kağızman'da dünyaya geldi. Ankara'da kendisine ait bir mağazası var. Adnan Kızıltaş, Doya Doya Moda'ya katılma nedeni şu sözlerle açıklamıştı; "Bugüne kadar modayla ilgili hep kadınlar ön plandaydı, bilmiyorlar ki artık erkekler de giyinmeyi bir o kadar çok seviyor ve tarzını konuşturabiliyor. Ben de buraya tarzımı konuşturmaya ve bir şeyler öğretmeye geldim." İlk olarak Kısmetse Olur programıyla tanınan ve o dönemde aşk yaşadığı Didem Delen'le birlikteliği çok konuşulan Adnan Kızıltaş, bekar.
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