TV8'de hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan ve severek izlenen yarışmada günün birincisi olan kız ve erkek yarışmacılar hangileri oldu? Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert'in oturduğu Doya Doya Moda'da bugünün eleştirileri yapıldı ve puanlar verildi. Yine rekabetin üst düzeyde olduğu yarışmada haftanın finalinden bir gün öncesinin olmasıyla da gerginlik vardı. İşte 28 Ocak Perşembe Doya Doya Moda puanlaması…
28 OCAK PERŞEMBE DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Özde:
Ceren:
Birben:
Bahar:
Rabia:
Ayşegül:
Tuğçe:
Batıcan:
Mehmet:
Adnan:
Emre:
Ufuk:
Erhan:
Ahmet:
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Rabia oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı. Erkeklerde ise Emre oldu ve şık saati koluna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta erkeklerden elenen olmadı. Kızlardan ise Aysu yarışmaya veda eden isim oldu.