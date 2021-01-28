Tuğçe Güder kimdir? Ailesi tarafından mezarlığa bırakılan Tuğçe Güder kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Hayat hikayesi ile herkesi şoke eden isim gündemden düşmüyor. Mankenliğin yanı sıra dizi ve filmlerde de oyunculuk yapan Tuğçe Güder şimdilerde eşi ve oğluyla birlikte ekranlardan uzak bir köy hayatı sürüyor.
TUĞÇE GÜDER KİMDİR?
Tuğçe Güder, 1984 yılında yeni doğmuş bir bebekken Samatya'daki Kadem-i Şerif Tekkesi'nin mezarlığına bırakılmış. İlyas-Aliye Güler çiftinin kendisini sahiplendiğini belirten Güder, yıllardır biyolojik ailesini arıyor.
Modellik kariyeri dışında başta 'G.O.R.A' olmak üzere birçok film ve dizide rol alan Tuğçe Güder:
"Aliye-İlyas Güder, muhterem insanlar. Gerçekten dünyada gördüğüm en iyi, en değerli, Cennet'te yerlerinin olacağını umut ettiğim bu iki insan, beni evlat edinmiş. Çok resmim var ama ilk doğduğum günlere ait resmim yok. Doğduktan sonra ilk 15 gün tedavi sürecim olmuş mezarlığa bırakıldığım için… Sonrasında beni Darülaceze'ye götürmüşler ve annem ile babam Aliye- İlyas Güder, gelip beni 14 günlükken almışlar."