Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Güder, 2008'de Uğur Karas ile evlendi. Yalova'ya yerleşen ikili, köy hayatı yaşıyor. Çift, geçtiğimiz yıllarda Tazmanya'da da su kuyusu açtırarak bir hayra da vesile oldu.2005 yılında yıllık olarak düzenlenen uluslararası bir yarışmada Türkiye'nin en iyi mankeni olarak seçilmiş ve Türkiye'yi Dünyanın En İyi Mankeni yarışmasında temsil etmiştir.

Gerçek ailesini aradığını ama bulamadığını belirten Güder, sözlerine şöyle devam ediyor: "Nereli olduğumu bilmiyorum, arafta gibiyim. Sudanlı, Somalili, Etiyopyalı olabilirim ama kendimi ciddi derecede Türk gibi hissediyorum."