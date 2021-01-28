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    • Magazin
    • 28.01.2021 10:36
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    • 28.01.2021 10:36
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    Gündemde binlerce kişi ? Sorusunun yanıtını merak ederek sıklıkla araştırıyor. Son günlerde gündemden düşmeyen ve bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında da hayatı ele alınan, uzman psikolog tarafından yorumlanan olay büyük ilgi gördü. Peki , ? Film gibi bir hayat hikayesi olan eski manken ’in hayatı hakkında merak edilenleri derledik.

    takvim.com.tr
    Tuğçe Güder kimdir?

    Tuğçe Güder kimdir? Ailesi tarafından mezarlığa bırakılan Tuğçe Güder kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Hayat hikayesi ile herkesi şoke eden isim gündemden düşmüyor. Mankenliğin yanı sıra dizi ve filmlerde de oyunculuk yapan Tuğçe Güder şimdilerde eşi ve oğluyla birlikte ekranlardan uzak bir köy hayatı sürüyor.

    TUĞÇE GÜDER KİMDİR?

    Tuğçe Güder, 1984 yılında yeni doğmuş bir bebekken Samatya'daki Kadem-i Şerif Tekkesi'nin mezarlığına bırakılmış. İlyas-Aliye Güler çiftinin kendisini sahiplendiğini belirten Güder, yıllardır biyolojik ailesini arıyor.

    Modellik kariyeri dışında başta 'G.O.R.A' olmak üzere birçok film ve dizide rol alan Tuğçe Güder:

    "Aliye-İlyas Güder, muhterem insanlar. Gerçekten dünyada gördüğüm en iyi, en değerli, Cennet'te yerlerinin olacağını umut ettiğim bu iki insan, beni evlat edinmiş. Çok resmim var ama ilk doğduğum günlere ait resmim yok. Doğduktan sonra ilk 15 gün tedavi sürecim olmuş mezarlığa bırakıldığım için… Sonrasında beni Darülaceze'ye götürmüşler ve annem ile babam Aliye- İlyas Güder, gelip beni 14 günlükken almışlar."

        Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Güder, 2008'de Uğur Karas ile evlendi. Yalova'ya yerleşen ikili, köy hayatı yaşıyor. Çift, geçtiğimiz yıllarda Tazmanya'da da su kuyusu açtırarak bir hayra da vesile oldu.2005 yılında yıllık olarak düzenlenen uluslararası bir yarışmada Türkiye'nin en iyi mankeni olarak seçilmiş ve Türkiye'yi Dünyanın En İyi Mankeni yarışmasında temsil etmiştir.

        Gerçek ailesini aradığını ama bulamadığını belirten Güder, sözlerine şöyle devam ediyor: "Nereli olduğumu bilmiyorum, arafta gibiyim. Sudanlı, Somalili, Etiyopyalı olabilirim ama kendimi ciddi derecede Türk gibi hissediyorum."
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